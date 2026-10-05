Vóc dáng như siêu mẫu của "bạn gái tổng tài hot nhất hiện tại"

Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều hiệu quả là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng. Hiện tại là thời điểm ngành truyền hình Trung Quốc ảm đạm, một diễn viên đạt thành tích như Tôn Thiên là hiếm có và được đánh giá cao. Mặt khác, Tôn Thiên tự thừa nhận không hợp đóng cổ trang, cô dũng cảm từ bỏ mảng phim ngôn tình cổ đại vốn có lượng người xem cao để mở lối đi riêng. Tôn Thiên là lựa chọn hàng đầu của mảng phim hiện đại và niên đại với hình mẫu nữ chính trẻ tuổi.