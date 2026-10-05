Trấn Thành bắt Bích Phương "thề" chuyện cưới Tăng Duy Tân

Bích Phương có phản ứng gây chú ý trước câu nói thẳng của Trấn Thành.

Suốt 2 năm qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng bởi loạt “hint” tình cảm. Dù chưa từng công khai xác nhận, cả hai vẫn được netizen mặc định là một cặp và chỉ chờ ngày chính chủ lên tiếng. Mới đây, Bích Phương tiếp tục có màn phản ứng khiến dân tình thích thú khi tham gia chương trình Ca sĩ Giấu Mặt.

Trong một tình huống dự đoán danh tính nghệ sĩ phía sau mascot, dàn khách mời đồng loạt đưa ra những lời “thề độc” nếu đoán sai. Đức Phúc tuyên bố nếu sai sẽ không có hit, Phương Mỹ Chi “cá cược” không có người yêu, còn Trấn Thành mạnh miệng nói mình sẽ tăng cân trong 5 năm nếu đoán không đúng. Riêng Bích Phương lại ngồi im, nhất quyết không chịu đưa ra lời thề.

Thấy đàn em “né kèo”, Trấn Thành lập tức tung chiêu: “Em thề em sẽ không lấy Tăng Duy Tân đi”. Câu nói này ngay lập tức khiến Bích Phương ngượng ngùng, la hét cuống cuồng. Nữ ca sĩ sau đó hài hước tuyên bố không thề bất cứ điều gì để... chừa đường lui nếu chẳng may đoán sai.

Trấn Thành bất ngờ yêu cầu Bích Phương đưa ra lời thề độc chuyện kết hôn

Màn tương tác của Trấn Thành và Bích Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, phản ứng “đứng hình” của nữ ca sĩ khi bị réo tên Tăng Duy Tân khiến người xem không khỏi thích thú. Trên mạng xã hội, một bộ phận netizen hài hước cho rằng Bích Phương không dám thề vì biết đâu đã có kế hoạch “lên xe hoa” trong thời gian tới. Thậm chí, còn xuất hiện những đồn đoán rằng cả hai đã có dịp gặp gỡ, ra mắt gia đình và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để công khai.

Phản ứng ngại ngùng của Bích Phương khi bị Trấn Thành trêu ghẹo chuyện tình cảm

Mối quan hệ của Bích Phương và Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi. Kể từ đó, loạt hint của cả hai ngày càng nhiều như bị bắt gặp về quê của nhau, hay du lịch ra mắt nhóm bạn thân. Không những vậy, đàng trai liên tục phát tín hiệu công khai nhưng Bích Phương khá ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Đơn cử như vừa qua, trong sự kiện âm nhạc tổ chức dịp 8/3, Tăng Duy Tân và Bích Phương cùng có tên trong dàn line-up. Bên cạnh set diễn, chia sẻ của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả như vỡ oà trong cảm xúc. Nhân dịp 8/3, Tăng Duy Tân mở lời: "Các cánh mày râu ơi! Anh em chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc đến một nửa còn lại của thế giới nhé! Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương. Hôm nay Tân cũng đã chuẩn bị những bó hoa rất thơm, phải lựa chọn khá vất vả mới có được, với mong muốn mang chút tình cảm của mình gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp, và đặc biệt là gửi đến…ấy", anh nói thêm.

Tăng Duy Tân kém Bích Phương 6 tuổi nhưng được khen rất xứng đôi vừa lứa

Được fan đẩy thuyền kịch liệt ngay trên sân khấu, Bích Phương luống cuống ngại ngùng. Cô nhanh chóng đáp lại: "Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá". Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn chúc luôn cả Bích Phương nhưng bị đàng gái từ chối thẳng thừng, "về nhà có gì chúc sau".

Trong concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (OTP: One True Pairing, cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh. Trước những bàn tán ngày càng rộ lên, Bích Phương mới đây đã chính thức lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Cả hai thoải mái đi du lịch, thể hiện tình cảm trước sự chứng kiến của bạn bè

Thậm chí, có thông tin cả hai đã ra mắt gia đình để tính chuyện tương lai

Ảnh: FBNV