Pháo "lột xác" thế nào từ rapper cá tính đến Á hậu Miss Universe Vietnam?

Từ rapper nổi tiếng với 2 Phút Hơn, Pháo liên tục thay đổi hình ảnh trước khi giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo, lọt Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026. Nữ rapper đồng thời nhận hai giải phụ là Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội.

Kết quả này tạo nhiều bất ngờ bởi Pháo vốn được công chúng biết đến với vai trò rapper, không phải một gương mặt bước ra từ các cuộc thi nhan sắc.

Pháo giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng.

Ở phần ứng xử, cô cũng nhắc lại định kiến từng dành cho mình: nhiều người cho rằng một rapper gai góc không phù hợp với sân chơi sắc đẹp. Pháo cho rằng việc được đứng trên sân khấu đã là một thành công và mong muốn truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin theo đuổi điều mình muốn.

Tại cuộc thi năm nay, Pháo gây chú ý bởi hình ảnh khác với thời kỳ đầu hoạt động nghệ thuật. Cô cao khoảng 1,68m, số đo được công bố là 80-58-90cm và liên tục xuất hiện với những thiết kế nữ tính, ôm dáng.

Sự thay đổi này là kết quả của quá trình Pháo thử nghiệm nhiều vai trò và phong cách khác nhau trong khoảng vài năm qua.

Diệu Huyền (Pháo) sinh năm 2003 tại Tuyên Quang, bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia King of Rap năm 2020. Khi ấy, cô mới 17 tuổi và là một trong những thí sinh trẻ gây chú ý bởi phong cách biểu diễn tự tin cùng cá tính âm nhạc rõ nét.

Pháo từng gây chú ý với ca khúc 2 Phút Hơn, sản phẩm giúp tên tuổi nữ rapper lan rộng trên nhiều nền tảng quốc tế.

Trong đêm chung kết, Pháo cùng RichChoi và Tuimi giành ngôi Á quân, trong khi ICD trở thành quán quân mùa đầu tiên. Kết quả giúp tên tuổi nữ rapper trẻ được biết đến rộng rãi hơn trong làng nhạc Việt.

Dấu ấn lớn hơn đến với bản hit 2 phút hơn. Ca khúc do Pháo thể hiện tạo hiệu ứng mạnh trên nhiều nền tảng, lan sang thị trường châu Á và từng vượt 300 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công của bài hát giúp nữ rapper trở thành một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của rap Việt.

Ở thời điểm đó, hình ảnh của Pháo gắn với vẻ ngoài cá tính, phong cách biểu diễn mạnh và cách thể hiện không quá chú trọng vào hình mẫu nữ tính quen thuộc của showbiz.

Một trong những thay đổi gây chú ý nhất của Pháo đến vào năm 2024, khi cô cắt 40cm tóc để hiến tặng cho bệnh nhi ung thư.

Năm 2024, Pháo cắt khoảng 40cm tóc để hiến tặng cho bệnh nhi ung thư, sau đó xuất hiện với kiểu tóc đầu đinh.

Sau khi cắt tóc, nữ rapper xuất hiện với kiểu đầu đinh. Hình ảnh Pháo trong mái tóc rất ngắn, kết hợp áo dài trắng tại sự kiện ra mắt Sao nhập ngũ 2024, khiến nhiều người bất ngờ. Cô cho biết đã suy nghĩ về việc hiến tóc từ lâu và muốn tự tay đem phần tóc của mình gửi đến bệnh nhân ung thư.

Quyết định này cũng cho thấy Pháo không quá phụ thuộc vào một hình ảnh cố định. Cô sẵn sàng thay đổi ngoại hình để trải nghiệm điều mới, kể cả khi sự thay đổi đó khác xa diện mạo vốn quen thuộc với khán giả.

Sau Sao nhập ngũ, Pháo nuôi tóc dài và phong cách của cô cũng thay đổi đáng kể. Sự chuyển biến rõ hơn được nhìn thấy trong Em Xinh Say Hi năm 2025. Ban đầu, Pháo vẫn giữ nét cá tính quen thuộc, nhưng càng về sau, cô liên tục thử nghiệm những phong cách thời trang và cách trình diễn mới. Nữ rapper xuất hiện nữ tính hơn, chú trọng trang phục, kiểu tóc và tổng thể hình ảnh trên sân khấu.

Điều đáng chú ý là Pháo không chỉ thay đổi về diện mạo. Trong chương trình, cô thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, kết hợp rap với những yếu tố truyền thống. Một tiết mục kết hợp xẩm và hip-hop cho thấy nữ rapper bắt đầu mở rộng cách thể hiện thay vì chỉ dựa vào thế mạnh vốn có.

Pháo thay đổi hình ảnh theo hướng nữ tính hơn khi tham gia Em Xinh Say Hi, đồng thời thử nghiệm nhiều phong cách trình diễn.

Sau chương trình, Pháo trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên các sân khấu âm nhạc và sự kiện giải trí. Những ca khúc có sự tham gia của cô như Đi về, Quả chín quá hay Duyên cũng đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Một bước chuyển khác trong hành trình của Pháo là diễn xuất. Trong Thỏ ơi, cô đảm nhận vai Nhật Hạ và lần đầu thử sức với vai nữ chính điện ảnh. Trước đó, Pháo chủ động xin Trấn Thành cơ hội casting vì muốn thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một rapper và thử sức ở lĩnh vực mới.

Trấn Thành từng đánh giá Pháo có sự kết hợp giữa nét trẻ con, nữ tính và cá tính mạnh, phù hợp với nhân vật Nhật Hạ. Trong phim, nữ rapper có những phân đoạn gây chú ý, đặc biệt là cảnh tại bệnh viện từng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.

Pháo khoe vóc dáng săn chắc trong phần thi bikini tại Miss Universe Vietnam 2026.

Năm 2026, Pháo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cuối tháng 5, cô ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất trên nền tảng số.

Pháo lọt Top 31 sau vòng sơ khảo, nhưng đến ngày 27/6 thông báo dừng cuộc thi với lý do hai bên chưa thống nhất một số điều kiện trong quá trình làm việc. Phía nữ rapper khẳng định quyết định này không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp với ban tổ chức.

Việc rời Miss Grand Vietnam không khiến Pháo từ bỏ ý định thử sức với đấu trường sắc đẹp. Chỉ vài tháng sau, cô xuất hiện tại Miss Universe Vietnam 2026 và đi đến đêm chung kết.

Lần này, Pháo cho thấy sự chuẩn bị kỹ hơn về hình ảnh. Trên sân khấu, cô lựa chọn những bộ trang phục tôn vóc dáng, trang điểm nữ tính và thể hiện khả năng trình diễn vốn được tích lũy từ nhiều năm đứng trước khán giả.

Tại Miss Universe Vietnam 2026, Pháo xuất hiện nữ tính hơn, tự tin trình diễn và ghi dấu ấn với phong thái khác hình ảnh rapper quen thuộc.

Trong phần thi trang phục dạ hội, Pháo diện thiết kế xanh sapphire ôm sát, khoe vòng eo 58cm và giành giải Người đẹp trang phục dạ hội. Cô tiếp tục nhận giải Người đẹp được yêu thích nhất trước khi lọt Top 5 chung cuộc.

Danh hiệu Á hậu 3 là dấu mốc mới nhất trong hành trình của Pháo. Từ cô gái 17 tuổi gây chú ý tại King of Rap, Pháo trải qua nhiều lần thay đổi về hình ảnh và thử sức ở nhiều lĩnh vực và gặt hái được nhiều thành công. Sau cuộc thi, Pháo dự định tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.