Cậu cả Brooklyn tình tứ với vợ tỷ phú giữa đường, dửng dưng xem gia đình như không khí trong ngày vui của mẹ Victoria

Brooklyn Beckham lạnh nhạt với cha mẹ và các em ruột thịt đến mức này.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz và cả nhà Beckham đang ở cùng 1 thành phố Paris (Pháp) để tham dự Tuần lễ thời trang. Dù chỉ cách nhau vài con phố, Brooklyn cũng nhất quyết ngó lơ, không đi gặp cha mẹ, em trai và em gái. Thậm chí, người mẹ anh từng một thời yêu thương Victoria Beckham cũng cay đắng trải qua cảnh bị con trai xem như người dưng nước lã.

Theo tờ Page Six, giữa lúc mẹ Victoria đang tổ chức show giới thiệu bộ sưu tập thời trang ready-to-wear Xuân/Hè 2027 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, Brooklyn Beckham chẳng thèm đến ủng hộ. Thay vào đó, anh bị bắt gặp đưa vợ Nicola Peltz đi chơi tối. Trên đường phố Paris, cậu cả trao cho vợ 1 nụ hôn đắm đuối. Hành động của Brooklyn chẳng khác nào đang tranh giành spotlight với mẹ ruột, đồng thời cũng là 1 lời khẳng định mãi yêu vợ và đứng phía vợ của anh gửi đến cả nhà Beckham. Ai cũng biết Nicola Peltz chính là nguồn cơn khiến Brooklyn xa cách, cắt đứt tình thân với cha mẹ và các em ruột thịt. Dù bị con trai lạnh nhạt ra mặt, David Beckham cũng chẳng trách cứ. Cựu danh thủ được phát hiện âm thầm thích video về Brooklyn và Nicola tại sự kiện Messika.

Brooklyn Beckham xem cha mẹ và em trai, em gái như không khí dù đang ở cùng 1 thành phố. Giữa lúc mẹ tổ chức show thời trang, anh thay vì đến cổ vũ đã chọn dắt vợ đi chơi, xem như mình chẳng liên quan đến chuyện nhà Beckham. Ảnh: BACKGRID.

Trên phố, cặp đôi chẳng ngần ngại trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: BACKGRID.

Trong lúc Brooklyn "show ân ái" với vợ tỷ phú, cả nhà Beckham lại đang nô nức đến xem cổ vũ buổi trình diễn của Victoria. Ảnh: Instagram.

Vào tháng 8, Brooklyn và Nicola từng suýt rơi vào tình huống chạm mặt đầy khó xử với David và Victoria Beckham khi cả hai đi nghỉ gần nơi bố mẹ đang lưu trú tại Saint-Tropez, Pháp. Brooklyn và Nicola khi đó nghỉ dưỡng trên du thuyền của Elton John - cha đỡ đầu của Brooklyn. Cặp đôi sau đó xuống bờ để mua kem. Trùng hợp thay, David và Victoria cũng được bắt gặp đang dùng bữa tại một nhà hàng chỉ cách cửa hàng kem nơi con trai ghé qua khoảng 5 phút di chuyển.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên tin bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ “cắm rễ” bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại 1 thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh. Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Sóng gió gia tộc của nhà Beckham là tâm điểm chú ý toàn cầu. Trong đó, Brooklyn đã tuyên bố đứng về phía vợ, quay lưng với gia đình. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six