Nam diễn viên SN 1984 bán chân gà rút xương ở phố đi bộ, 3 năm mua 2 căn nhà

Nam diễn viên này phát tài nhờ kinh doanh chân gà chế biến sẵn.

Ngày 4/10, tờ On đưa tin Thái Kỳ Tuấn đăng tải video "đập hộp" căn nhà rộng 130 m2 tại Quảng Đông (Trung Quốc). Ngôi nhà gây chú ý với không gian rộng rãi, ấm cúng, được bài trí vô cùng chỉn chu với sofa cỡ lớn ở phòng khách, khu bếp bán mở có lắp cửa kính di động để ngăn dầu mỡ và mùi thức ăn lan ra phòng khách, ban công rộng cũng được lắp kính từ sàn đến trần và bố trí cả máy chạy bộ.

Ngoài phòng thay đồ khổng lồ và có bậc thang riêng dành cho chú chó cưng lên xuống giường, Thái Kỳ Tuấn còn dành hẳn một căn phòng làm nơi trưng bày nhiều món đồ chơi điện tử, mô hình hoài cổ như chiếc máy rút thẻ Dragon Ball được mạ vàng và cả chiếc cúp TVB Top 10 Children's Songs Awards mà anh giành được vào năm 2008 nhờ ca khúc Cứu Lấy Hành Tinh.

Thái Kỳ Tuấn khoe căn nhà hơn 100 m2 mới mua của anh. Ảnh: On.

Được biết đây là căn nhà thứ 2 mà Thái Kỳ Tuấn sở hữu trong vòng 3 năm trở lại đây kể từ sau khi rẽ hướng sang bán chân gà rút xương. Từ năm 2023, nam diễn viên Bao La Vùng Trời và vợ đã mở sạp hàng bán chân gà chế biến sẵn với giá 60 HKD (khoảng 185.000 đồng) cho 500 gram ở con phố đi bộ tại Quảng Đông (Trung Quốc). Ngoài bán trực tiếp cho người qua đường, Thái Kỳ Tuấn còn livestream cảnh buôn bán của mình lên mạng và nhận đơn hàng online.

Không ai ngờ, công việc tay ngang bán chân gà này lại giúp Thái Kỳ Tuấn "lội ngược dòng" thành công. Do được nhiều người ủng hộ, nam diễn viên phát triển thương hiệu chân gà của riêng mình, mời bạn bè trong giới nghệ sĩ quảng bá. Hiện, anh sở hữu xưởng sản xuất chân gà rộng khoảng 372 m2. Nam diễn viên cho biết bản thân còn đang lên kế hoạch xây dựng một phố bán hàng rong cho riêng nghệ sĩ, nhằm tạo thêm cơ hội việc làm và mở ra hướng kinh doanh mới cho những người đã bước qua thời đỉnh cao trong showbiz.

Thái Kỳ Tuấn phát tài nhờ bán chân gà. Ảnh: Sina.

Sau 3 năm buôn bán, anh mua được 2 căn nhà. Ảnh: Sina.

Thái Kỳ Tuấn sinh năm 1984, vào showbiz đóng phim từ năm 2002 và nổi tiếng qua các tác phẩm như Bao La Vùng Trời, Bằng Chứng Thép, Cung Tâm Kế, Pháp Võng Truy Kích, Đại Thái Giám, Phi Hổ 2. Năm 2012, anh rời đài TVB, chuyển sang Trung Quốc đại lục và kinh doanh. Trước khi đổi đời như hiện tại, nam diễn viên từng mở nhà hàng mì gạo và nhà hàng lẩu nhưng thua lỗ nặng. Anh thậm chí từng bị cư dân mạng mỉa mai là "KOL của ngành đóng cửa tiệm" vì liên tục thất bại trong kinh doanh.

Nam diễn viên từng thua lỗ nặng, phải đóng cửa nhà hàng mì gạo và nhà hàng lẩu. Ảnh: On.

Nguồn: Sina, On