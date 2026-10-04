Jennie bị đồng nghiệp "bán đứng" mối quan hệ với V (BTS)?

Chuyện tình của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) chưa bao giờ là chủ đề hết hot với người hâm mộ.

Vào mùa hè vừa qua, Jennie (BLACKPINK) gây bão khắp nơi với bản hit Dracula, hợp tác cùng ca sĩ người Mỹ Tame Impala. Mới đây, Tame Impala đã có những chia sẻ về màn hợp tác này với tạp chí Variety, nhưng lại khiến cư dân mạng suy đoán về mối quan hệ của Jennie và V (BTS).

Cụ thể, nam ca sĩ tiết lộ 1 người bạn đã kết nối để anh hợp tác với Jennie. "Tôi đang ăn tối với 1 người bạn quen biết Jennie, và anh ấy nói: 'Nếu anh muốn, tôi có thể nhắn tin cho cô ấy ngay bây giờ'. Tôi liền bảo: 'Khoan đã, bình tĩnh nào'. Tôi nghĩ mình muốn đề nghị cô ấy một cách tử tế. Người bạn đó nhắn tin cho Jennie, và hôm sau anh ấy bảo cô ấy có vẻ thích rồi" - chủ nhân bản hit Dracula bộc bạch.

Ảnh: X

Tame Impala xác nhận được 1 người bạn quen biết Jennie kết nối với cô. Ảnh: X

Mặc dù Tame Impala không nói danh tính người bạn này, nhưng cư dân mạng với "đôi mắt cú vọ" đã soi ra nam ca sĩ là bạn với V (BTS). Vào cuối năm 2024, Tame Impala đã đến Hàn Quốc và vui vẻ ăn tối với V. Điều này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng người bạn kết nối Jennie với Tame Impala chính là V.

Hồi tháng 8 vừa qua, Jennie cũng xác nhận với tạp chí Cosmopolitan rằng cô gặp gỡ Tame Impala thông qua bạn bè chung. Từ đây, nhiều cư dân mạng suy đoán rất có thể Jennie và V vẫn đang yêu đương vô cùng thắm thiết chứ chưa hề chia tay. Dù vậy, vẫn còn nhiều người ngờ vực liệu các mốc thời gian có thực sự trùng khớp hay không.

V và Tame Impala từng vui vẻ ăn tối bên nhau vào cuối năm 2024. Ảnh: X

Sự nghiệp và đời tư của Jennie luôn là hai thái cực song hành, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng toàn cầu. Trước V (BTS), Jennie từng hẹn hò Kai (EXO) và G-Dragon. Sau đó, chuyện tình của Jennie và V được coi là 1 trong những mối tình chấn động nhất Kpop. Chuyện tình này có khởi đầu ồn ào, bắt đầu từ những tấm ảnh chụp tại đảo Jeju vào năm 2022, tiếp theo đó là hàng loạt ảnh riêng tư bị rò rỉ từ điện thoại của nữ ca sĩ.

Cận cảnh những bức ảnh rò rỉ từng làm chấn động showbiz. Ảnh: X

Tháng 5/2023, đoạn video ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay đi dạo bên bờ sông Seine ở Paris đã gần như xác nhận mối quan hệ dù hai công ty quản lý chưa bao giờ lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên đến cuối năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cặp đôi đã chia tay trước khi V lên đường nhập ngũ. Dù hiện tại mỗi người đã có một con đường riêng, nhưng những sự trùng hợp nhỏ nhất trong phong cách hay hành động của họ vẫn luôn là chủ đề khiến người hâm mộ không ngừng liên tưởng.

Sau khi V xuất ngũ, nghi vấn anh tái hợp Jennie ngày càng rầm rộ. Đó hoàn toàn chỉ là những suy đoán cảm tính từ phía cư dân mạng, nhưng nó đã hâm nóng lại những câu chuyện tình cảm vốn đã rất ồn ào của nàng rapper nhà BLACKPINK với nam thần đình đám của BTS. Có thể thấy rằng chuyện tình của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) chưa bao giờ là chủ đề hết hot với người hâm mộ.

Chuyện tình của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) chưa bao giờ là chủ đề hết hot với người hâm mộ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo