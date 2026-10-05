Lê Thuý hư thai sau 10 năm hiếm muộn, chồng nói 1 câu khiến cô cả đời không quên được

Lê Thuý chia sẻ về sự đồng hành của chồng trong hành trình 10 năm tìm con.

Sau khi chia sẻ tin buồn vừa đậu thai đã mất em bé, Lê Thúy tiếp tục có những tâm sự xúc động về hành trình tìm con kéo dài hơn một thập kỷ. Cụ thể, người mẫu đã đăng tải bài viết dài chia sẻ về sự đồng hành của chồng trong suốt thời gian qua. Nữ người mẫu cho biết càng trải qua quá trình IVF, cô càng nhận ra điều may mắn nhất không chỉ là có cơ hội được làm mẹ, mà còn là có một người chồng đủ kiên nhẫn để đi cùng mình qua những tháng ngày đau đớn.

Lê Thúy và Đỗ An đã bên nhau hơn 10 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, cô cho biết chồng chưa một lần nặng lời hay ép buộc cô phải có con. Đặc biệt, những lúc chứng kiến vợ đau đớn, mệt mỏi, gục xuống sau các lần điều trị, Đỗ An chỉ nhẹ nhàng động viên. Mỗi khi chứng kiến vợ đau đớn, Đỗ An từng nói: "Hay thôi em, nếu mình không có nợ con cái thì thôi, em đau như vậy anh xót lắm. Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi".

Lê Thuý vừa trải qua biến cố đậu thai vui chưa được bao lâu thì em bé rời đi

Lê Thuý cho biết chính câu nói này của chồng khiến cô cả đời không thể nào quên. Đến thời điểm hiện tại, nữ người mẫu cũng nhìn nhận hành trình tìm con theo một cách khác Lê Thuý chia sẻ: "Giữa lúc em sợ mình không thể làm mẹ, anh lại cho em cảm giác rằng: dù có con hay không, em vẫn luôn là người anh chọn. Cảm ơn anh, vì trong hành trình tìm kiếm một đứa con, anh chưa bao giờ để em cảm thấy mình là người thất bại. Nếu cuối cùng chúng ta có một em bé, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Còn nếu cuộc đời chỉ cho chúng ta có nhau… thì em vẫn biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người, vì được yêu một người chưa bao giờ bắt mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu".

Suốt quá trình gian nan tìm con, Lê Thuý luôn nhận được sự quan tâm của chồng

Trước đó, nữ người mẫu cho biết vừa đậu thai nhưng chưa được bao lâu thì em bé rời xa. Sau đó, bác sĩ phát hiện tình trạng ứ dịch vòi trứng tái phát và cô phải bước vào ca phẫu thuật nội soi lần thứ 3, kéo dài gần 3 tiếng. Không chỉ đối diện với mất thai, Lê Thúy còn phải trải qua ca mổ phức tạp do tình trạng dính nặng, trong đó ruột và trực tràng cũng bị dính. Đây tiếp tục là một thử thách lớn đối với nữ người mẫu sau nhiều năm tìm con. Giữa hành trình đầy nước mắt ấy, Lê Thúy nhắc đến Đỗ An như một người đồng hành không chỉ trong hành trình được làm mẹ, mà còn trong hành trình làm vợ chồng.

Đỗ An không tạo áp lực con cái cho Lê Thuý suốt 10 năm qua

Hôn nhân của Lê Thuý và Đỗ An

Lê Thúy sinh năm 1991, quê Quảng Bình, từng được biết đến khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng mẫu và lấn sân diễn xuất qua một số bộ phim như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu... Năm 2015, Lê Thúy kết hôn với diễn viên Đỗ An. Hơn một thập kỷ về chung nhà, cặp đôi từng trải qua những khác biệt trong cuộc sống nhưng vẫn lựa chọn đồng hành, cùng vun vén tổ ấm. Trong đó, hành trình tìm con kéo dài nhiều năm được xem là một thử thách không nhỏ đối với cả hai.

Để hiện thực hóa mong muốn làm mẹ, Lê Thúy từng tạm gác công việc người mẫu, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện và tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Nữ người mẫu trải qua 5 lần IVF, nhiều lần tiêm thuốc và 2 ca phẫu thuật nội soi, đi qua không ít lần hy vọng rồi thất vọng.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống

Có thời điểm, Lê Thúy từng vỡ òa khi que thử thai hiện 2 vạch. Cô kể về lần mang thai vào tháng 3/2024: “Cầm que thử thai lên 2 vạch, tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất nhiều, hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, sự đau đớn được đền đáp.” Thế nhưng chỉ 2 ngày sau, niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi bác sĩ thông báo thai bị vôi hóa, không phát triển ổn định.

Trong hành trình tìm con đầy gian nan, Đỗ An nhiều lần trở thành điểm tựa tinh thần cho vợ. Anh từng nói với Lê Thúy rằng anh kết hôn với cô vì tình yêu, chứ không phải để cô mang trách nhiệm sinh con cho gia đình. Quan điểm này phần nào giúp nữ người mẫu giảm bớt áp lực mà bản thân từng đặt lên mình sau nhiều năm chưa thể làm mẹ. Lê Thúy cũng từng chia sẻ gia đình Đỗ An khá thoải mái về chuyện con cái. Dù vậy, với một người luôn khao khát được làm mẹ, nữ người mẫu thừa nhận bản thân vẫn không dễ dàng buông bỏ hành trình này.

Vì vậy, dù đã nói với chồng rằng sẽ để mọi chuyện thuận theo duyên số, Lê Thúy vẫn tiếp tục làm IVF. Nữ người mẫu từng nghẹn ngào nói: “Tôi làm đến khi tôi không thở nữa thì thôi”.

Lê Thuý cho biết thấy may mắn khi có người chồng như Đỗ An

Ảnh: FBNV