Chồng của Hoa hậu được biết đến là một doanh nhân thành đạt, xuất thân trong gia đình có điều kiện và từng có thời gian du học tại Mỹ.

Jennifer Phạm từng sinh sống và học tập tại Mỹ. Năm 2006, khi mới 21 tuổi, cô giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Thời điểm đăng quang, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và vẻ đẹp mang đậm nét Á Đông. Sau cuộc thi, Jennifer vẫn tiếp tục việc học và từng theo học ngành Dược tại Đại học California.

Sau đó, Jennifer Phạm trở về Việt Nam và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên nhưng tạo được dấu ấn rõ nét nhất với công việc MC. Người đẹp từng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều chương trình, cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010 và Hoa hậu Việt Nam 2012. Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin, Jennifer Phạm dần trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình và các sự kiện giải trí.

Năm 2006, khi mới 21 tuổi, cô giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Người đẹp từng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều chương trình, cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010 và Hoa hậu Việt Nam 2012. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, Jennifer Phạm còn được chú ý bởi chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình. Năm 2007, Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có một con trai chung là Bảo Nam, sinh năm 2008. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Hai người âm thầm chia tay từ năm 2009 và đến năm 2011, Quang Dũng mới công khai thông tin cả hai đã ly hôn.

Sau khi chia tay, Jennifer Phạm và Quang Dũng từng có khoảng thời gian không liên lạc thường xuyên. Về sau, cả hai duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn để cùng chăm sóc con trai. Bảo Nam chủ yếu sống tại Mỹ cùng ông bà ngoại trong nhiều năm, còn Jennifer Phạm thường xuyên sắp xếp thời gian gặp gỡ và đồng hành cùng con.

Cô từng kết hôn với ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007 và có một con trai là Bảo Nam. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Jennifer Phạm chuyển ra Hà Nội sinh sống và bắt đầu tập trung nhiều hơn cho công việc MC. Năm 2011, cô được công chúng chú ý khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm bởi Jennifer Phạm vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quang Dũng.

Đến ngày 19/12/2012, Jennifer Phạm chính thức tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải tại TP.HCM. Trước khi quyết định bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, người đẹp từng chia sẻ cô cần thời gian để ổn định sau những biến cố tình cảm, bởi mọi lựa chọn lúc này không chỉ liên quan đến bản thân mà còn đến con trai Bảo Nam.

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, người đẹp tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải vào năm 2012. Ảnh: FBNV

Doanh nhân Nguyễn Đức Hải sinh ra tại Việt Nam, sau đó cùng bố mẹ sang Liên Xô (cũ) sinh sống. Khi trở về nước, anh theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, Đức Hải thi đỗ vào cả ba trường đại học gồm Đại học Luật, Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa, trước khi lựa chọn theo học ngành Điện tử - Viễn thông. Năm 2007, anh sang Mỹ và theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C. Đến năm 2009, Đức Hải trở về Việt Nam, làm việc tại một quỹ đầu tư và bắt đầu theo đuổi các dự án kinh doanh riêng.

Mẹ của Đức Hải là bà Trương Thị Thanh Thanh, một doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi tham gia xây dựng FPT và sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc FPT TP.HCM, bà từng có khoảng 20 năm giảng dạy tại các trường đại học. Năm 2006, bà Trương Thị Thanh Thanh từng lọt vào danh sách 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà còn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng và những chương trình hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp xã hội.

Chồng của Hoa hậu được biết đến là một doanh nhân thành đạt, xuất thân trong gia đình có điều kiện và từng có thời gian du học tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Jennifer Phạm từng chia sẻ: "Khi Đức Hải xuất hiện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Tôi cần thời gian để ổn định sau vấp ngã và bởi mọi quyết định không còn là của riêng tôi vì còn có bé Bảo Nam. Tôi muốn xem con trai đón nhận anh Hải thế nào. Nhìn Bảo Nam và anh ấy chơi đùa, tôi cảm giác hai người rất yêu quý nhau. Dần dần tôi tự tin hơn, nhận lời yêu và kết hôn".

Sau khi về chung một nhà với Nguyễn Đức Hải, Jennifer Phạm dần xây dựng cuộc sống gia đình ổn định. Tháng 7/2013, cô sinh con gái đầu lòng với doanh nhân Đức Hải. Đến tháng 12/2016, cặp đôi tiếp tục đón một bé trai. Sau đó, gia đình có thêm một cô con gái,.