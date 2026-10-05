Chính Nữ 2026: Hoa hậu Phương Linh từ chuyên viên tuân thủ công nghệ thông tin đến Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Với Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh, tri thức không chỉ nằm ở một tấm bằng hay một công việc, mà còn là chìa khoá giúp người phụ nữ hiểu mình, nhận ra giá trị của bản thân và có thêm năng lực để lựa chọn con đường mình muốn đi.

Trước khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025, Nguyễn Hoàng Phương Linh đã có một hành trình dài gắn với học tập và làm việc chăm chỉ. Nguyễn Hoàng Phương Linh từng du học tại Mỹ, vừa học vừa tự trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí từ năm hai đại học. Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Kinh doanh và Quản lý chuỗi công nghệ thông tin, cô bước vào môi trường doanh nghiệp, làm việc trong lĩnh vực kiểm toán công nghệ thông tin và trở thành chuyên viên tuân thủ công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam.

Tưởng chừng mọi thứ đã ổn định, sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo thì Phương Linh lại quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác: tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Để chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Phương Linh gần như phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu: từ giảm cân, tập catwalk đến học trang điểm và trình diễn.

Nhìn lại hành trình đã qua, những lựa chọn tưởng chừng chẳng liên quan cuối cùng lại cùng tạo nên một Phương Linh tỏa sáng của hôm nay: Một người phụ nữ có tri thức, bản lĩnh và không ngừng khám phá những phiên bản mới của chính mình. Và đó chính là lý do Phương Linh đồng hành cùng Chính Nữ 2026 cùng L'Oréal Paris, viết lại định kiến "Phụ nữ học cao để làm gì?". Phương Linh không phản đối một lựa chọn cụ thể nào, thay vào đó, câu chuyện của cô truyền cảm hứng về việc thay đổi quan niệm đã cũ về "công thức duy nhất" để làm phụ nữ.

Hoa hậu Phương Linh: Từ "Phụ nữ học cao để làm gì?" đến quyền tự định nghĩa giá trị của mình

Được truyền qua nhiều thế hệ, những quan niệm như: phụ nữ nên học vừa đủ, nên tìm một công việc ổn định, nên an phận với những gì đang có... như một "công thức" để phụ nữ có được cuộc sống hạnh phúc. "Nếu đi theo con đường đã được vạch sẵn đó, không thể có được một Phương Linh của hiện tại", nàng hậu chia sẻ.

Với Phương Linh, tri thức không chỉ gói gọn trong tấm bằng đại học hay một vị trí nghề nghiệp. Học tập giúp cô mở rộng nhận thức, hiểu rõ khả năng, giá trị và điều mình thực sự mong muốn. Quan trọng hơn, tri thức cho cô nền tảng để tự tin lựa chọn, kể cả khi lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu một hành trình mới.

"Tôi biết có những quan niệm cho rằng một người phụ nữ chỉ cần có ngoại hình đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay một cuộc sống ổn định đã là đủ. Mỗi người đều có quyền lựa chọn điều mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho riêng mình, không cần phải cố cho vừa vặn với một khuôn mẫu được người khác đặt ra. Bởi giá trị và lựa chọn riêng chính là chiếc chìa khóa trao cho người phụ nữ quyền năng lớn nhất: quyền tự quyết và làm chủ kịch bản cuộc đời mình", Phương Linh chia sẻ thêm.

Tầm quan trọng của tri thức từ góc nhìn Hoa hậu: "Khi một người phụ nữ học, cả thế hệ sẽ thay đổi"

Với Hoa hậu Phương Linh, giá trị của tri thức không dừng lại ở thành công cá nhân. Cô cho rằng, khi có cơ hội học tập và phát triển, phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và đóng góp ở những lĩnh vực quan trọng của xã hội. Trong gia đình, kiến thức giúp họ chủ động chăm sóc sức khỏe, quản lý tài chính, nâng cao chất lượng sống. Khi trở thành người mẹ, họ còn có thể truyền cho con tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và ý thức về bình đẳng.

Theo Hoa hậu Phương Linh, một người phụ nữ được trao cơ hội học tập hôm nay có thể góp phần mở ra nhiều cơ hội hơn cho thế hệ tiếp theo?

Đây cũng là tinh thần Phương Linh từng thể hiện trong phần ứng xử tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Theo cô, phụ nữ không chỉ có thể đồng hành mà còn có khả năng tham gia dẫn dắt sự phát triển, và giáo dục chính là một trong những nền tảng giúp họ khai phóng tiềm năng ấy.

Tuy nhiên, để tạo ra giá trị cho cộng đồng, phụ nữ không nhất thiết phải bắt đầu từ điều phi thường. Họ hoàn toàn có thể là một người phụ nữ làm tốt công việc của mình, chăm sóc gia đình bằng sự hiểu biết hay dùng chuyên môn để giúp cuộc sống của những người xung quanh tốt đẹp hơn. Vì thế, đôi khi, việc thay đổi nhận thức của một thế hệ được bắt đầu rất đơn giản từ việc một người phụ nữ được tự do học hỏi, trưởng thành và sống cuộc đời mình mong muốn.

Chính Nữ 2026: Hoa hậu Phương Linh đồng hành, cổ vũ phụ nữ trở thành Chính Nữ của cuộc đời mình

Từ cô sinh viên tự lập trên đất Mỹ, nữ chuyên viên công nghệ đến danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, mỗi chặng đường của Phương Linh đều mang dấu ấn của những lựa chọn chủ động. Câu chuyện của Hoa hậu Phương Linh truyền cảm hứng tích cực đến những người phụ nữ trẻ, hơn thế, còn mở ra những cơ hội mới.

Là một trong hai gương mặt đồng hành Việt Nam được thương hiệu "chọn mặt gửi vàng" tham dự Le Défilé L'Oréal Paris 2026, diễn ra ngày 29/9 trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Hoa hậu Phương Linh đã lần đầu tiên góp mặt tại một sự kiện thời trang quốc tế kể từ khi đăng quang. Tại sự kiện, Phương Linh đã có cơ hội kết nối với những người phụ nữ truyền cảm hứng trên khắp thế giới, cùng lan tỏa tinh thần tự tin, bản lĩnh và tự định giá trị bản thân.

Vẫn theo đuổi thông điệp "Vì Bạn Xứng Đáng", Chính Nữ 2026 cổ vũ những người phụ nữ viết lại những định kiến cũ. Không phải để tạo ra một hình mẫu mới mà mọi phụ nữ cần hướng đến, mà để mỗi người được tự cầm bút viết nên câu chuyện của riêng mình. Định kiến "Phụ nữ học cao để làm gì?" với mỗi người phụ nữ sẽ có những cách viết lại khác nhau, nhưng tất cả đều dựa trên những hiểu biết, năng lực và sự tự tin, chủ động lựa chọn con đường của riêng mình.