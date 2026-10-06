Tin mật showbiz: Mỹ nhân hot nhất năm 2026 vừa bí mật sinh con đầu lòng, cha đứa trẻ là đạo diễn SN 1991?

Nữ diễn viên này được cho biết đang trong thời gian ở cữ.

Tháng 5 vừa qua, bộ phim ngôn tình trung niên Mật Ngữ Kỷ gây sốt từ Việt Nam sang Trung Quốc. Độ hot của tác phẩm này còn tạo nên 1 trào lưu "test mắt nhìn đàn ông" viral khắp mạng xã hội. Cụ thể, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lộ Trinh Trinh. Bài test này nhanh chóng lan sang cư dân mạng Việt. Nhiều người đem đi hỏi nửa kia của mình và gương mặt được chọn cũng là "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh. Kết quả gây tranh luận dữ dội vì nhiều người cảm thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao đàn ông lại bỏ qua 1 sao nữ hoàn hảo, từng 8 lần vào top đẹp nhất thế giới như Chu Châu để chọn Lý Mộng - người có nhan sắc chỉ ở mức ưa nhìn, thậm chí còn nằm ngoài mọi bản xếp hạng mỹ nhân tại Cbiz.

Tranh cãi xoay quanh bài test mắt nhìn đàn ông cùng sức hút của Mật Ngữ Kỷ giúp Lý Mộng trở thành gương mặt diễn viên truyền hình hot nhất năm 2026. 5 tháng sau khi gây ấn tượng trên màn ảnh, nguồn tin mật trong showbiz Hoa ngữ tiết lộ nữ diễn viên đã bí mật sinh con gái đầu lòng. Hiện, Lý Mộng phục hồi sức khỏe tại 1 trung tâm ở cữ hạng sang. Một hộ lý tự xưng là bạn học cũ của Lý Mộng đăng bài cho biết chính cô là người đã chăm sóc cho mẹ con nữ diễn viên 9X suốt thời gian qua.

99,9% đàn ông Trung Quốc khi được hỏi chọn Chu Châu hay Lý Mộng, họ đều chọn Lý Mộng - tức "tiểu tam" trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân là gu của đại đa số đàn ông này được cho biết đã bí mật sinh con đầu lòng. Ảnh: Xiaohongshu.

Trước thông tin đã bí mật sinh con đầu lòng, Lý Mộng và công ty quản lý của cô chưa lên tiếng phản hồi. Trên mạng xã hội, dân tình cũng bàn tán xôn xao về danh tính nửa kia, cha của con gái Lý Mộng. Nhiều người cho rằng Lý Mộng sinh con cho đạo diễn tài năng SN 1991 Ổ Lãng - người từng vào đề cử Cành cọ Vàng cho hạng mục Phim ngắn Orizzonti Award for Best Short Film tại LHP Cannes.

Họ bén duyên sau khi hợp tác trong dự án phim ngắn Tuyết Vân. Đến tháng 7/2024, paparazzi Lưu Đại Chùy chụp được hình ảnh hai người khoác tay nhau tình tứ đi xem nhà. Lý Mộng sau đó lập tức đăng bài thừa nhận chuyện tình cảm: "Cảm ơn anh Lưu Đại Chùy, tôi sẽ hạnh phúc và sống một cuộc đời đủ đầy".

Lý Mộng xác nhận hẹn hò đạo diễn Ổ Lãng từ năm 2024. Ảnh: Weibo.

Lý Mộng sinh năm 1992, trong 1 gia đình giàu có bậc nhất Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ nữ diễn viên đều làm ăn trong lĩnh vực vận tải biển, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Năm 2010, Lý Mộng chính thức đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành gương mặt được đánh giá cực kỳ triển vọng của khóa học.

Sau khi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 18 tuổi, Lý Mộng đã vượt qua 3.000 ứng viên để giành vai nữ chính trong tác phẩm điện ảnh Bạch Lộc Nguyên của đạo diễn Vương Toàn An. Tuy nhiên, khi Bạch Lộc Nguyên công chiếu, Lý Mộng lại không có bất kỳ cảnh quay nào. Theo lời đạo diễn Vương Toàn An khi ấy, Lý Mộng bị cắt vai vì diễn xuất yếu kém, không thể đảm đương vai diễn khó Bạch Linh trong phim.

Dù vậy, nhờ sở hữu nhan sắc mong manh, ánh mắt có chiều sâu cùng khí chất điện ảnh hiếm có, Lý Mộng vẫn được xem là "viên ngọc sáng" của thế hệ diễn viên 9X. Năm 2021, cô còn gây chú ý khi trở thành một trong số ít nữ diễn viên lứa 90 bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Đến năm 2024, vai Trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc Vũ Vân Gian cũng giúp cô nhận mưa lời khen vì diễn xuất điên loạn nhưng đầy cuốn hút.

Lý Mộng có xuất thân gia thế. Ảnh: Xiaohongshu.

Đáng tiếc, Lý Mộng lại tự triệt con đường thăng tiến của mình vì cách hành xử kém đẹp với Lưu Diệc Phi. Từ đây, loạt bê bối thái độ của cô trong quá khứ bị dân tình đào lên không sót vụ nào, từ chuyện hành xác nhân viên hậu trường đến làm cả đoàn phim lao đao vì yêu sách vô lý. Lùm xùm khiến hình ảnh Lý Mộng xấu đi trong mắt công chúng. Tài năng có thừa, nhưng EQ liên tục "rớt đáy", khiến cô mãi không thể bật lên hàng sao hạng A của Cbiz.

Lý Mộng có tính cách khó ưa, bị cả showbiz Trung Quốc ghét bỏ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu