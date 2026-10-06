Cả T.O.P và Nana, chưa ai từng hoàn hảo, nhưng cách họ yêu nhau lại... hoàn hảo!

Khi hai trái tim đã đủ rạn nứt để hiểu nhau, đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau, và đủ chín chắn để trân trọng khoảnh khắc hiện tại, thì bến đỗ cuối cùng không còn là điều xa vời.

Mới đây, truyền thông cộng đồng mạng được phen chấn động khi "hung thần" Dispatch chính thức công bố loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi T.O.P và Nana. Không có màn phủ nhận vòng vo, không có những câu trả lời lấp lửng theo văn mẫu của các công ty giải trí, cả 2 đã chọn cách đối diện thẳng thắn, xác nhận mối quan hệ trong sự ngỡ ngàng, hoang mang nhưng rồi cũng dần chuyển sang vỡ òa chúc phúc của khán giả.

Nhìn lại hành trình mà họ đã đi qua để đến được vòng tay nhau, người ta mới chợt nhận ra rằng: Đây không đơn thuần là một cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz, mà là sự gắn kết của hai tâm hồn từng rách rưới, từng chịu đựng hàng tấn áp lực của dư luận, để rồi khi đặt cạnh nhau, họ bù đắp cho những khiếm khuyết của đối phương và tạo nên một mảnh ghép trọn vẹn vô cùng.

Không phủ nhận vòng vo, không trả lời lấp lửng, cả 2 đã chọn cách đối diện thẳng thắn, xác nhận mối quan hệ tình cảm sau loạt ảnh của Dispatch. Ảnh: Dispatch

Khi 2 trái tim không hoàn hảo...

Để hiểu được sức nặng đằng sau cái nắm tay công khai của T.O.P và Nana, người ta buộc phải nhìn lại những vết sẹo mà họ từng mang trên người. Chưa từng có ai nói con đường đi đến hạnh phúc của 2 con người này là một thảm hoa hồng trải sẵn. Trái lại, nó là một chuỗi những tháng ngày lênh đênh giữa sóng gió thị phi, nơi mỗi bước đi đều phải dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn của định kiến xã hội.

Nhắc đến T.O.P, người ta nhớ đến một biểu tượng thiên tài dị biệt của BIGBANG - nhóm nhạc nam từng đứng trên đỉnh cao vinh quang của Kpop. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, tư duy nghệ thuật vượt thời gian và gương mặt điển trai cuốn hút, tưởng chừng cuộc đời anh là một giấc mơ không hồi kết. Thế nhưng, vụ án sử dụng cần sa vào năm 2017-2018 đã giáng một đòn chí mạng xuống sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Những cuộc điều tra căng thẳng, án tù treo, áp lực khủng khiếp từ dư luận và biến cố sức khỏe tâm thần suýt cướp đi sinh mạng của anh đã đẩy T.O.P vào một khoảng không u uất. Đỉnh điểm là quyết định rời BIGBANG một cách phũ phàng, cắt đứt hoàn toàn với ánh hào quang cũ, để lại trong lòng hàng triệu người hâm mộ vết thương lòng sâu sắc và sự tiếc nuối khôn nguôi cho một thời kỳ hoàng kim đã khép lại.

Trong một cuộc phỏng vấn sau này, T.O.P từng nói thẳng: mình là người đã gây tổn hại lớn cho nhóm, không muốn mang cái nhãn ấy tiếp tục đè nặng lên các thành viên còn lại. Anh chọn rời đi, dù điều đó khiến không ít người hâm mộ đau lòng, dù anh biết mình sẽ phải đối diện với những lời chỉ trích gay gắt hơn nữa.

Still Life là lời tạm biệt cuối cùng của T.O.P với BIGBANG. Ảnh: X

Về phần Nana, hành trình của cô trong làng giải trí cũng gian nan không kém. Cô là biểu tượng nhan sắc từng được 2 lần vinh danh là gương mặt đẹp nhất thế giới. Danh hiệu ấy lẽ ra phải là vinh quang, nhưng ở quê nhà lại trở thành gánh nặng. Nhiều khán giả trong nước phản ứng gay gắt, so sánh Nana với những biểu tượng nhan sắc quốc dân và chất vấn liệu cô có xứng đáng.

Khi bước chân từ sàn diễn thời trang sang lĩnh vực âm nhạc với After School, cô từng vấp phải sự hoài nghi nặng nề rằng "chân dài đi hát". Khi Nana chứng minh được khả năng trên sân khấu, nhóm After School lại dần ngừng hoạt động. Chuyển hướng sang diễn xuất, những bước đầu tiên của Nana cũng bị vùi dập bởi định kiến idol đóng phim, cho đến khi cô phải dùng mồ hôi và nước mắt để chinh phục từng khán giả khó tính bằng thực lực thực sự.

Nhưng bão tố chưa bao giờ buông tha Nana. Quyết định xăm hình kín cả người - một lựa chọn cá nhân mà cô từng dùng để đối diện với nội tâm rối ren - vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ một bộ phận công chúng xứ Hàn. Về sau, Nana đã quyết định xóa gần hết, chỉ giữ lại hình xăm mang ý nghĩa với mẹ. Những phát ngôn thẳng thắn của cô nhiều lần khiến dư luận khó chịu.

Ngay cả việc tiêm môi cũng khiến ngôi sao sinh năm 1991 phải lên tiếng xin lỗi khi đóng phim cổ trang The Scandal, vì khán giả cảm thấy hình ảnh ấy không hợp với bối cảnh. Và khi tin hẹn hò với T.O.P bùng nổ, quá khứ của Nana lại tiếp tục bị "đào" lại, bao gồm cả những nghi vấn bạo lực học đường dù cô và công ty quản lý từng nỗ lực làm rõ từ lâu. Con đường Nana đi trong showbiz chưa bao giờ trải thảm đỏ. Nó đầy sỏi đá, đầy những ánh mắt định kiến và những lần phải tự mình đứng dậy.

Nhìn vào họ, người ta thấy hai con người bị thế giới này nhào nặn qua đủ mọi hình thù của sự cay nghiệt. Họ không hoàn hảo, thậm chí mang đầy thương tích và những góc khuất chẳng dám ngỏ cùng ai.

... hòa quyện thành 1 mối tình hoàn hảo

Thế nhưng, chính sự "không hoàn hảo" ấy lại trở thành thứ nam châm mãnh liệt hút họ lại gần nhau. Ở góc độ danh tiếng, ngoại hình và tài năng, T.O.P và Nana hoàn toàn xứng đôi vượt bậc. Khi cả hai hợp tác trong MV Studio54 của T.O.P, những khung hình chung của họ từng khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Nana xuất hiện như một nàng thơ mang vẻ đẹp phi thực tế, kiêu kỳ và sắc sảo, đứng cạnh một T.O.P với cá tính nghệ sĩ dị biệt, phong trần và có phần bất cần đời. Trong mắt giới mộ điệu, nếu thế giới tìm kiếm một người đủ đặc biệt để sánh bước cùng một kẻ nghệ sĩ quái dị và tài hoa như T.O.P, thì cái tên đó chắc chắn phải là Nana. Và ngày cả T.O.P cũng tự mình xác nhận điều này: "Theo tôi, cô ấy là người phù hợp nhất".

Cặp đôi "song kiếm hợp bích" trong MV Studio54. Clip: YouTube

Khi cặp đôi quyết định công khai, không phải tất cả mọi người đều vui mừng. Có những tiếng nói nghi ngại, có những lời bàn tán. Nhưng cũng có không ít người hâm mộ chân thành chúc mừng. Bởi họ hiểu rằng cả hai đều đang cần một điểm tựa thực sự ở nửa sau của cuộc đời.

Sau khi rời BIGBANG, T.O.P chìm trong sự cô độc, chọn lối sống có phần lập dị, u uất và xa lánh thế giới. Trong khi đó, Nana trải qua những biến cố tinh thần nặng nề tương tự. Cô bị trộm đột nhập nhà, phải tự mình khống chế kẻ xâm nhập để bảo vệ mẹ, rồi còn phải đối diện với việc bị kiện ngược – một dạng tổn thương thứ cấp đau đớn. Phim The Scandal cũng mang đến những phản ứng trái chiều. Trong những tháng ngày ấy, việc họ âm thầm đồng hành, sẻ chia và dìu dắt nhau vượt qua những giông bão cuộc đời chính là thứ tình cảm chân thành nhất mà tiền bạc hay danh vọng không thể mua được.

Đáng nói hơn cả, việc T.O.P - Nana công khai xác nhận hẹn hò cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối mà họ dành cho đối phương và khán giả. Trong quá khứ, cả hai đều từng trải qua những mối tình đầy thị phi hoặc mập mờ – T.O.P từng vướng vào lùm xùm tình ái phức tạp với Han Seo Hee, còn Nana từng giữ thái độ úp mở về chuyện tình cảm với người mẫu Chae Jong Seok.

Thế nhưng lần này, họ không chọn cách giấu giếm hay để truyền thông đoán già đoán non. Họ chọn cách bước ra ánh sáng, mạnh mẽ nắm tay nhau đối mặt với dư luận, chấp nhận cả những thiệt hại, sự sụt giảm hợp đồng hay những lời xì xào bàn tán tại một nơi như showbiz Hàn - nơi từ khóa "hẹn hò" đôi khi đồng nghĩa với một bản án tử hình cho sự nghiệp. Sự dũng cảm ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy họ nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này đến nhường nào.

Bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nhau, tại sao không?

Khi những bức ảnh hẹn hò còn chưa hạ nhiệt, cộng đồng mạng xứ Hàn bỗng dưng "đào" lại những chia sẻ vô cùng chân thành của Nana trong quá khứ, và tất cả bỗng lắp ráp lại thành một bức tranh tương lai vô cùng hợp lý.

Còn nhớ vào hồi tháng 1 năm ngoái, khi xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân để trả lời câu hỏi của người hâm mộ về chuyện tình cảm và hôn nhân, Nana từng thẳng thắn bộc bạch: "Đúng vậy! Chẳng phải điều đó là lẽ tự nhiên sao? Tôi muốn hẹn hò, và tôi đã từng hẹn hò trước đây rồi. Hôn nhân là một trong những mục tiêu cuối cùng của tôi. Mục tiêu tối thượng của tôi thực ra rất bình thường. Mục tiêu của tôi là xây dựng một gia đình mà tôi yêu thương hết mực".

Không dừng lại ở đó, vào tháng 2 năm đó, khi tiếp tục thảo luận về chủ đề này trên kênh OngStyle của Seulong (2AM), cô lại một lần nữa khẳng định mong muốn rõ ràng của mình: "Tôi muốn tìm người mình sẽ kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi có ước mơ về hôn nhân và rất yêu trẻ con. Mục tiêu cuộc sống của tôi là xây dựng một gia đình bình thường với người mình thực sự yêu thương vào đúng thời điểm thích hợp".

Nana từng công khai nói về chuyện hẹn hò và kết hôn trên kênh YouTube cá nhân. Ảnh: Koreaboo

Những lời tâm sự từ tận đáy lòng ấy, khi đặt cạnh thời điểm hiện tại, bỗng khiến truyền thông và công chúng Hàn Quốc rần rần đồn đoán rằng mối quan hệ giữa Nana và T.O.P không chỉ dừng lại ở một cuộc tình dạo chơi tuổi trẻ, mà hướng đến một cái kết bền vững lâu dài.

Xét cho cùng, họ đều là những con người đã bước qua ngưỡng tuổi U40, đã nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi, vinh quang lẫn tủi nhục sau gần 2 thập kỷ lăn lộn giữa chảo lửa showbiz. Cả T.O.P và Nana đều không còn trẻ để chơi đùa với những cảm xúc chớp nhoáng. Họ có sự đồng cảm sâu sắc của những kẻ từng bị thương, cùng thấu hiểu cái lạnh lẽo của ánh hào quang và sự nghiệt ngã của dư luận.

Họ đã đi qua những năm tháng ồn ào và giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, chẳng có lý do gì để họ không cùng nhau mơ về một bến đỗ bình yên. Tại sao không thể cùng nhau mơ về cái kết trọn đời? Khi hai trái tim đã đủ rạn nứt để hiểu nhau, đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau, và đủ chín chắn để trân trọng khoảnh khắc hiện tại, thì bến đỗ cuối cùng không còn là điều xa vời. Nó có thể chỉ là một ngôi nhà nhỏ, một gia đình bình thường, những ngày tháng không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương.

T.O.P và Nana, hai trái tim không hoàn hảo, bằng tất cả sự can đảm và thấu cảm, đã tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Chẳng cần một vỏ bọc cổ tích hoàn hảo, tình yêu của họ đẹp chính vì nó chân thật, gai góc và đầy tính chữa lành. Và nếu như cuối đường, họ chọn nắm tay nhau bước vào lễ đường, thì đó chắc chắn sẽ là cái kết viên mãn nhất.