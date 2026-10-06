Tài lẻ của chồng Son Ye Jin

Bất chấp những ồn ào, Son Ye Jin vẫn tiếp tục làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Son Ye Jin hiện đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô gây tranh cãi về cách ăn món phô mai que khi đăng tải clip lên trang cá nhân. Trước đó, bà xã Hyun Bin bị chê bai khi tham gia phim 18+ The Scandal. Nhiều khán giả còn cho rằng Son Ye Jin không nên nhận những bộ phim 18+, có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam sau khi đã kết hôn và sinh con. Việc "flex" con trai quá đà cũng khiến nữ diễn viên gặp rắc rối.

Bất chấp những ồn ào, Son Ye Jin vẫn tiếp tục làm việc và tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã đăng tải loạt ảnh mới. Cô diện áo khoác da đen cùng quần jeans rách gối, tạo nên tổng thể năng động, phong cách giữa thời tiết giao mùa. Son Ye Jin vui vẻ tạo dáng trên đường phố vào buổi đêm, đem đến hình ảnh tự nhiên, không sắp đặt cầu kỳ.

Son Ye Jin diện áo khoác da đen cùng quần jeans rách gối, tạo nên tổng thể năng động, phong cách giữa thời tiết giao mùa. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên đem đến hình ảnh tự nhiên, không sắp đặt cầu kỳ trên đường phố buổi đêm. Ảnh: Instagram



Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ của Son Ye Jin khi nhìn vào ống kính đã chiếm được trái tim người hâm mộ. Trên trang cá nhân, fan hết khen nụ cười, nhan sắc, thần thái của nữ diễn viên liền quay sang hỏi "Có phải ông xã Hyun Bin chụp ảnh cho chị không?". Từ vài năm nay, Hyun Bin được gọi là "nhiếp ảnh gia riêng" của vợ. Cư dân mạng đặt danh hiệu này cho anh sau nhiều lần Son Ye Jin đăng tải những bức ảnh đời thường rạng rỡ, xinh đẹp lên trang cá nhân, với người đứng sau ống kính chính là ông xã Hyun Bin.

Dù chụp ảnh có tâm, nhưng cũng không ít lần Hyun Bin bị vợ chê. Nữ diễn viên từng than thở trách yêu ông xã: "Tôi bảo chồng chụp ảnh cho tôi trông cao hơn nhưng hình như anh ấy chỉ chụp cho bức ảnh dài ra". Dù vậy, chị đẹp đình đám vẫn tự hào đăng ảnh chồng chụp lên trang cá nhân với tất cả sự yêu thương.

Netizen cho rằng Hyun Bin chính là nhiếp ảnh gia riêng của chị đẹp. Ảnh: Instagram

Bất chấp những ồn ào, Son Ye Jin vẫn tiếp tục làm việc và tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Instagram

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh:

Nguồn: Osen