Quách Ngọc Tuyên cưới vợ kém 16 tuổi, con trai lên 3 tuổi điển trai, khôi ngô chuẩn điện ảnh

Con trai nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên là bé Vi Cá, sở hữu vẻ ngoài điển trai, khôi ngô giống bố như đúc.

Quách Ngọc Tuyên (sinh năm 1984) là nam diễn viên Việt Nam, trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua hình tượng Vi Cá trong các web-drama như Vi Cá Tiền Truyện, Giang hồ chợ mới và Thập tam muội. Những năm gần đây, Quách Ngọc Tuyên tích cực lấn sân điện ảnh với các vai diễn trong Lật mặt 7: Một điều ước (2024) và Trại buôn người (2026).

Quách Ngọc Tuyên có cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng gắn bó với bà xã Thảo Hân, kém anh 16 tuổi. Cả hai có 2 con chung, đủ nếp tẻ.

Mới đây, "anh Vi Cá" thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng tải hình ảnh chụp chung với con trai - bé Vi Cá (tên thật Quách Ngọc Vĩ).

Bé Vi Cá - con trai Quách Ngọc Tuyên giống bố y đúc.

Cậu bé Vi Cá lên 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài khôi ngô, giống bố như đúc. Một số khán giả dự đoán cậu bé có thể trở thành diễn viên như bố khi trưởng thành.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân hiện có hai con chung là Quách Khả Doanh và Quách Ngọc Vĩ. Nếu con gái Khả Doanh thường được gia đình gọi bằng cái tên thân mật Bào Ngư, con trai Quách Ngọc Vĩ lại có biệt danh ở nhà là Vi Cá, gắn với hình tượng quen thuộc của nam diễn viên.

Cậu bé sở hữu vẻ ngoài điển trai, khôi ngô.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con và cùng vợ thống nhất cách nuôi dạy con theo hướng tự lập, sống giản dị.

Nam diễn viên cho rằng cha mẹ chỉ có thể đồng hành với con trong một chặng đường nhất định, còn cuộc sống sau này là do các con tự lựa chọn.

Vì vậy, vợ chồng anh không bao bọc con quá mức mà khuyến khích các bé tự làm những việc phù hợp với độ tuổi, tự chịu trách nhiệm và học cách vượt qua những khó khăn nhỏ trong cuộc sống.

Quách Ngọc Tuyên cũng cho biết việc có con giúp anh thay đổi nhiều, đặc biệt là trở nên kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe và tiết chế tính nóng nảy.

Quách Ngọc Tuyên bên 2 con.

Bên cạnh việc rèn tính tự lập, vợ chồng Quách Ngọc Tuyên chú trọng dạy con biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Dù gia đình có điều kiện tốt hơn, hai vợ chồng vẫn hướng các con đến lối sống tiết kiệm, không quá coi trọng vật chất.

Khả Doanh từng tham gia các hoạt động nhặt ve chai, thu gom rác tái chế ở trường và dùng số tiền mình kiếm được để tặng ông bà hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nhỏ này được cha mẹ xem như cách để con hiểu giá trị của sức lao động và biết quan tâm đến cộng đồng.

Nam diễn viên chăm sóc, động viên khi con bị ốm.

Trong gia đình, Quách Ngọc Tuyên cũng không xem việc chăm con là trách nhiệm riêng của vợ. Dù lịch trình quay phim bận rộn, anh vẫn chủ động hỗ trợ Thảo Hân chăm sóc hai con từ những việc thường ngày như pha sữa, thay tã đến dành thời gian vui chơi, trò chuyện cùng các bé.

Với nam diễn viên, việc được chứng kiến các con lớn lên từng ngày là một phần quan trọng trong cuộc sống, đồng thời cũng giúp anh có thêm động lực cân bằng giữa công việc và gia đình.



