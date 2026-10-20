Cơm nhà Nhật Kim Anh

Những bữa ăn của gia đình Nhật Kim Anh thường là đồ chay với nhiều món ăn đơn giản nhưng bắt mắt.

Nhật Kim Anh (Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985) được biết đến với vai trò là ca sĩ, diễn viên, người kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ đồng thời cũng là CEO thương hiệu cafe nổi tiếng. Ngoài công việc, cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc về cuộc sống đời thường như không gian sống, khu vườn nhiều cây xanh đến căn bếp và những mâm cơm gia đình.

Nhật Kim Anh

Trong đó, chuyện ăn uống của Nhật Kim Anh nhận được sự chú ý bởi thực đơn thường có nhiều rau củ, các món chay hoặc những bữa ăn được cô lựa chọn để giữ dáng.

Không phải lúc nào cũng là những món ăn cầu kỳ, mâm cơm của Nhật Kim Anh có nhiều món quen thuộc như đậu hũ chiên sả, rau xào nấm, bún riêu chay, lẩu Thái chay, cà ri chay, bánh cuốn chay,... Vào những ngày rằm và mùng 1, nữ doanh nhân thường chia sẻ các bữa cơm chay với nhiều món ăn đơn giản nhưng bắt mắt.

Bên cạnh những món chay, Nhật Kim Anh cũng chia sẻ nhiều bữa ăn được chuẩn bị theo hướng thanh đạm, có nhiều rau xanh, phù hợp với nhu cầu giữ dáng. Thực đơn thay đổi theo từng ngày, nhưng rau củ vẫn là nhóm nguyên liệu quen thuộc trên mâm cơm gia đình.

Các món ăn ngon lành, bắt mắt

Thực đơn 1 ngày của Nhật Kim Anh trong thời gian giảm cân

Dù trong nhà có người phụ giúp việc bếp núc, Nhật Kim Anh vẫn thường xuyên vào bếp. Trong thời gian dịch COVID-19, cô từng thực hiện các clip hướng dẫn nấu ăn, chia sẻ cách chế biến món ăn với khán giả nhiều món ngon lành như cá bống kho tộ, chè bưởi, chè khoai dẻo,...

Một điểm đáng chú ý khác trong những mâm cơm của Nhật Kim Anh là rau củ có thể được lấy ngay từ khu vườn nhà. Việc trồng rau, cây ăn quả giúp cô có thêm nguồn thực phẩm phục vụ những bữa ăn gia đình, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa khu vườn và căn bếp trong không gian sống của nữ diễn viên.

Phía dưới những hình ảnh bữa ăn của Nhật Kim Anh, cư dân mạng để lại nhiều lời khen bởi các món ăn được bày biện ngon mắt, thực đơn đa dạng và có nhiều rau củ. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự thích thú với những mâm cơm chay thanh đạm, vừa hấp dẫn vừa gợi cảm giác gần gũi, ấm cúng của bữa cơm gia đình.

Nhật Kim Anh cũng không ngại chuyện vào bếp nấu ăn

Khu vườn là nguồn cung cấp rau sạch cho những bữa ăn của gia đình

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, ghi dấu qua các ca khúc như Lâu Đài Cát, Thần Thoại, Thua Một Tình Yêu hay Tiếng Vĩ Cầm,... Sau đó các bộ phim như Một Cơn Mê, Gieo Gió và đặc biệt là Tiếng Sét Trong Mưa càng giúp Nhật Kim Anh được khán giả nhớ đến nhiều hơn.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và thời gian gần đây gây chú ý với thương hiệu cà phê nổi tiếng. Hiện, cô sinh sống cùng các con trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200m2 tại TP.HCM và lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

(Ảnh: FBNV)