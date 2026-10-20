Chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu ngừng phát sóng ngày 24/12/2016, MC cuối cùng giờ ra sao?

Sau 16 năm lên sóng, Chiếc Nón Kỳ Diệu khép lại với 811 số phát sóng. Người dẫn chương trình cuối cùng bây giờ vẫn là một gương mặt quen thuộc và nổi tiếng thế này.

Lên sóng VTV3 từ năm 2001, Chiếc Nón Kỳ Diệu là một trong những gameshow gắn bó lâu năm với khán giả. Chương trình được xây dựng dựa trên format Wheel of Fortune (Vòng quay may mắn) của Mỹ, với luật chơi xoay quanh những vòng quay và các ô chữ bí ẩn. Không cần luật chơi quá phức tạp, người tham gia phải vận dụng vốn từ và khả năng suy luận để tìm ra đáp án. Trong khi đó, khán giả ở nhà cũng có thể cùng đoán chữ, tạo nên sức hút riêng cho chương trình.

Sau 811 số phát sóng, Chiếc Nón Kỳ Diệu khép lại vào trưa 24/12/2016. Người dẫn chương trình trong số cuối cùng là MC Đức Bảo, cũng là gương mặt cuối cùng đảm nhận vai trò này trước khi gameshow dừng phát sóng. Trước anh, chương trình từng được dẫn dắt bởi các MC quen thuộc như Lại Văn Sâm, Long Vũ, Tuấn Tú và Danh Tùng.

Trưa 24/12 chương trình đã chính thức tuyên bố ngừng phát sóng trên truyền hình. Ảnh: MXH.

Bùi Đức Bảo sinh năm 1987, từng theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi theo đuổi công việc dẫn chương trình. Năm 2013, anh giành giải Nhất cuộc thi Én Vàng, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp cầm mic. Đầu năm 2016, Đức Bảo tiếp quản vị trí MC của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Dù là người đến sau những gương mặt đã tạo được dấu ấn riêng như Long Vũ hay Tuấn Tú, anh vẫn có cơ hội ghi tên mình vào lịch sử chương trình với tư cách người dẫn số phát sóng cuối cùng.

Chiếc Nón Kỳ Diệu dừng phát sóng không đồng nghĩa với việc Đức Bảo rời xa truyền hình. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động dẫn dắt song ngữ, dần xây dựng hình ảnh MC chuyên nghiệp với phong cách chỉn chu, điềm đạm.

Đức Bảo hiện tại vẫn là MC nổi tiếng. Ảnh: FBNV.

Tháng 10/2026, Đức Bảo tiếp tục thử sức với Vua Tiếng Việt mùa 7, tiếp nối NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm. Đây là một dấu mốc mới trong hành trình làm nghề của nam MC, khi anh chuyển sang dẫn dắt sân chơi tập trung vào vốn từ, khả năng sử dụng ngôn ngữ và kiến thức tiếng Việt.

Nam MC mới của Vua Tiếng Việt. Ảnh: FBNV.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, cuộc sống riêng của Đức Bảo cũng nhận được sự quan tâm. Anh kết hôn với Bùi Phương Thảo vào năm 2018.

Bà xã của Đức Bảo cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Cả hai kết hôn năm 2018, đón con gái đầu lòng vào năm 2024 và hiện sinh sống tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh chỉn chu khi dẫn chương trình hay xuất hiện tại các sự kiện, Đức Bảo còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên vợ và con gái. Chẳng hạn, vào tháng 8/2026, nhân dịp sinh nhật bà xã, nam MC đăng ảnh gia đình kèm lời tự nhận hài hước mình là “người chồng tệ” vì bận công việc, không thể ở nhà cùng vợ trong ngày đặc biệt. Dù vậy, anh vẫn chuẩn bị hoa và quà để dành tặng bà xã.

Đức Bảo và vợ. Ảnh: FBNV.

Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, Đức Bảo thường đăng tải các câu chuyện xoay quanh công việc và gia đình, trong đó có cả những tình huống đời thường được anh kể lại bằng giọng điệu hài hước.