Ước mơ nối nghiệp cha của nữ học viên phi công Vietnam Airlines

Ngày còn bé, mỗi lần nhắc đến bố với bạn bè, Thảo Vân lại không giấu được niềm tự hào: “Bố tớ là phi công Vietnam Airlines đấy”. Giờ đây, cô gái trẻ ấy đã là học viên phi công của Hãng hàng không Quốc gia, từng bước nối nghiệp cha.

‏Nhưng ít ai biết, để đi đến hôm nay, Thảo Vân phải mất nhiều năm để thuyết phục chính người truyền cho mình tình yêu bầu trời. ‏

‏Lời hẹn giữa hai bố con‏

‏Ngày còn nhỏ, Thảo Vân đặc biệt quấn quýt với bố. Dù đã học lớp 3, lớp 4, cô bé Thảo Vân thích được bố bế mỗi khi ông trở về, hay chạy ra tận cửa ôm chân tạm biệt lúc bố đi bay. Hình ảnh người cha trong bộ đồng phục phi công, bên chiếc vali quen thuộc đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của Thảo Vân.‏

‏Bố của Thảo Vân là cơ trưởng, đồng thời là giáo viên bay trên dòng máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines. Là con nhà nòi, cô sớm có cơ hội tìm hiểu về nghề phi công qua những câu chuyện của bố. Từ niềm tự hào và ngưỡng mộ dành cho cha, Thảo Vân dần ấp ủ ước mơ một ngày được tiếp nối hành trình của ông trên những chuyến bay.‏

Lớn lên trong gia đình có bố là cơ trưởng Boeing 787, Thảo Vân sớm nuôi dưỡng ước mơ được tiếp nối nghề bay của cha

Thế nhưng, người cha lại chẳng mấy hào hứng trước mong muốn ấy. Đã dành nhiều năm gắn bó với nghề, ông hiểu phía sau bộ đồng phục chỉn chu là những giờ học căng thẳng, lịch làm việc thất thường, kỷ luật nghiêm ngặt cùng trách nhiệm lớn lao của người cầm lái. Giống như nhiều người cha khác, ông mong con gái có một công việc phù hợp hơn.‏

‏Bởi vậy, khi Thảo Vân bày tỏ nguyện vọng theo nghề phi công, ông không ủng hộ mà tìm cách hướng con đến một lựa chọn khác. Trước sự kiên định của con gái, người cha đưa ra một lời hẹn: "Con cứ học xong đại học rồi ba con mình tính tiếp". Ông nghĩ rằng sau những năm tháng đại học, con gái có thể sẽ tìm thấy niềm yêu thích ở một lĩnh vực khác.‏

‏Thảo Vân khi ấy theo học ngành Quản trị Marketing tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Thay vì xem những năm đại học là khoảng thời gian chờ đợi để được theo đuổi ước mơ, Thảo‏ ‏ ‏ ‏Vân coi đây là cơ hội thử thách bản thân.‏

‏Dù không thực sự đam mê ngành học đã chọn, cô vẫn dồn tâm sức để hoàn thành tốt chương trình. Với Thảo Vân, đó cũng là cách chứng minh với bố và chính mình về sự nghiêm túc, kiên trì và trách nhiệm trước mỗi lựa chọn.‏

‏Từ ngành Quản trị Marketing đến buồng lái mô phỏng Airbus A321, Thảo Vân đã trải qua nhiều năm học tập để theo đuổi nghề phi công

Bốn năm đại học khép lại, Thảo Vân tự tin hơn khi nhắc bố về lời hẹn năm nào. Lần này, cô quyết định bày tỏ mong muốn theo nghề phi công bằng một tin nhắn dài gửi cha.‏

‏Trong tin nhắn, Thảo Vân viết: "Con luôn tự hào vì có một người cha như ba, con ước sau này các con của con cũng sẽ nhìn mẹ chúng nó như thế".‏

‏Cô hiểu nghề phi công vất vả, hiểu cả những lo lắng của bố, nhưng Thảo Vân mong được tự mình thử sức với lựa chọn đã ấp ủ suốt nhiều năm.‏

‏"Con xin hứa với ba hôm nay con đã đủ can đảm để nói ra như vậy, tức là con cũng sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình", Thảo Vân viết. Cuối tin nhắn, cô gái trẻ nhắn nhủ: "Ba hãy tin con nhé ạ".‏

‏Lần này, bố đã đồng ý. Tháng 10/2023, Thảo Vân lên đường sang Australia, bắt đầu chương trình đào tạo phi công.‏

‏Những ngày "vừa khóc vừa làm"‏

‏Rời xa gia đình, Thảo Vân bước vào môi trường học tập hoàn toàn khác với những năm đại học. Nhưng hành trình đến với buồng lái không diễn ra suôn sẻ như cô từng hình dung.‏

‏Những biến động tại cơ sở đào tạo, số lượng học viên đông và việc thay đổi địa điểm học khiến kế hoạch liên tục bị gián đoạn. Có những giai đoạn, thử thách lớn nhất với Vân lại là sự chờ đợi, khi tiến độ học tập thay đổi ngoài dự kiến.‏

‏Chứng kiến những khó khăn Vân gặp phải, đôi lần ông lại khuyên con cân nhắc trở về, lựa chọn một hướng phát triển nghề nghiệp khác. Nhưng Vân vẫn muốn tiếp tục con đường mình đã chọn.‏

‏"Có gì không làm được thì mình vừa khóc vừa làm", Thảo Vân cười khi nhớ về quãng thời gian ấy.‏

‏Sau 19 tháng học tập, tháng 5/2025, cô hoàn thành chương trình đào tạo phi công cơ bản tại Australia.‏

‏Trở về Việt Nam, Vân tiếp tục những chặng huấn luyện tiếp theo, trong đó có thời gian rèn luyện tại Trường Sĩ quan Không quân ở Nha Trang. Từ môi trường học bay ở nước ngoài đến những ngày sinh hoạt theo nề nếp quân đội, cô gái trẻ dần làm quen với những yêu cầu ngày càng cao về thể lực, tác phong và tính kỷ luật.‏

‏Sau đó, tại Trung tâm Huấn luyện Bay (FTC) của Vietnam Airlines, Thảo Vân bước vào chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, học viên phải thực hành trên thiết bị mô phỏng buồng lái (SIM), rèn luyện khả năng tuân thủ quy trình, phối hợp và xử lý tình huống trong những điều kiện giả định.‏

‏Mới đây, Thảo Vân chính thức hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321 tại FTC. Đây là dấu mốc quan trọng sau những năm tháng học tập, đưa cô tiến thêm một bước trên hành trình trở thành phi công của Vietnam Airlines.‏

‏Hiện Thảo Vân là học viên phi công và đang tiếp tục hoàn thành các yêu cầu trong lộ trình huấn luyện của Hãng.‏

‏Khi con gái nối nghiệp cha‏

‏Sau những năm tháng học bay, Thảo Vân dần hiểu hơn những lo lắng từng khiến bố ngần ngại trước lựa chọn của con gái. Đằng sau bộ đồng phục mà cô ngưỡng mộ từ nhỏ là những yêu cầu khắt khe về kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm. Những điều trước đây chỉ được nghe qua lời kể của bố, giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của chính Thảo Vân.‏

‏Có những buổi sáng phải thức dậy từ 3 giờ, cô gái trẻ Thảo Vân dành thời gian tết gọn mái tóc, trang điểm nhẹ và chỉnh lại bộ đồng phục trước khi bắt đầu lịch trình. Giữa những giờ học căng thẳng và nề nếp huấn luyện nghiêm ngặt, Thảo Vân giữ những thói quen rất riêng của một cô gái ở tuổi đôi mươi.‏

Trong quá trình huấn luyện, Thảo Vân phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống

‏Ngày trước, Thảo Vân thường ngóng bố trở về sau mỗi chuyến bay. Giờ đây, khi đã đi qua những tháng năm học tập ở Australia và hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại Airbus A321, cô hiểu rõ hơn những gì người cha đã trải qua trong suốt nhiều năm làm nghề. Có lẽ, chính hành trình ấy cũng khiến sự ngưỡng mộ thuở nhỏ dần trở thành niềm đồng cảm giữa hai thế hệ.‏

‏Bố Thảo Vân tiếp tục những chuyến bay trên Boeing 787, còn cô đang hoàn thiện lộ trình huấn luyện để trở thành phi công chính thức. Hai bố con chưa cùng ngồi trong một buồng lái nhưng giờ đây đã có thêm những câu chuyện để sẻ chia, từ niềm yêu thích nghề bay đến những áp lực, trách nhiệm mà người làm nghề phải gánh vác.‏

‏Nhiều năm trước, trong tin nhắn thuyết phục bố, Thảo Vân từng bày tỏ niềm tự hào về người cha dành nhiều năm gắn bó với bầu trời. Cô mong sau này, những đứa con của mình cũng sẽ tự hào vì mẹ đã đủ quyết tâm để theo đuổi điều mình yêu thích. Mong ước ấy giờ đây đang dần thành hình sau những năm tháng học tập và rèn luyện.‏

‏Từ cô bé từng ríu rít khoe với bạn bè "Bố tớ làm phi công đấy", Thảo Vân viết tiếp truyền thống gia đình bằng lựa chọn của riêng mình. Và biết đâu, một ngày nào đó, những đứa trẻ của cô cũng sẽ hãnh diện kể về mẹ, về một người phụ nữ đã không từ bỏ ước mơ của mình.‏

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