Toàn vướng tin đồn hẹn hò nhưng đâu mới là kiểu đàn ông mà Chi Pu thích?

Chi Pu (tên thật là Nguyễn Thùy Chi, Sn 1993, tại Hà Nội) từ xuất phát điểm là một hot girl tuổi teen, lấn sân showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ rồi kinh doanh, dạo này còn là đồng sáng lập công ty giải trí. Có thể thấy, sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô nàng ngày càng nổi tiếng, song hành với đó là độ xinh đẹp, giàu có cũng tăng lên. Chỉ có chuyện tình duyên vẫn luôn là ẩn số khiến công chúng tò mò.

Chi Pu nổi tiếng và độc thân. Ảnh: FBNV.

Chi Pu từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, những thông tin này phần lớn xuất phát từ suy đoán của cộng đồng mạng, còn nữ người đẹp khá kín tiếng về đời tư, song khá thoải mái khi nói về gu người yêu.

Vào năm 2025, trong chương trình Hàng Xóm Mới, Chi Pu cho biết quan niệm tình yêu đã thay đổi theo thời gian, nếu ở tuổi 20, cô muốn yêu một người hoàn hảo theo những tiêu chí mình đặt ra, thì khi bước sang tuổi 30, suy nghĩ ấy đã khác. “Phú bà Vbiz” bộc bạch: "Về gu người yêu thì Chi sẽ chọn người khiến cho mình ngưỡng mộ. Tôi thích những người có trí tuệ, có hiểu biết. Một số người thông minh và thành đạt thì hay có tính xấu là nghĩ mình hơn người khác. Nên người thông minh mà có tính khiêm tốn thì tôi càng mê".

Còn tính cách mà Chi Pu cảm thấy không hài lòng ở người yêu thì đó là cách hành xử trịch thượng.

Chi Pu nói về gu người yêu trên sóng chương trình Hàng Xóm Mới. Nguồn: Hàng Xóm Mới.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi mới đây, Chi Pu thẳng thắn trả lời về người không phải gu, đó là: “Chắc chắn mình sẽ không quen một người đàn ông không có đủ tự tin bước vào cuộc đời mình. Nên là một người đàn ông e dè trước sự thành công và tự chủ của cô gái thì chắc chắn không phải gu của Chi. Thì mình cũng sẽ để sang một bên.

Tuy nhiên bản thân mình cũng luôn có những hy vọng và sự tin tưởng trong tình yêu. Và mình tin rằng ngoài kia có những người đàn ông tự tin, trân trọng một người phụ nữ độc lập và tự chủ trong cuộc sống như thế này. Phụ nữ tự chủ và độc lập trong cuộc sống cũng là một gu mà rất nhiều đàn ông ở ngoài kia muốn có, đồng hành cùng với mình trong cuộc sống”.

Có thể thấy, Chi Pu không xem sự nghiệp hay tính độc lập của bản thân là điều cần thu nhỏ để phù hợp với một mối quan hệ. Cô tin rằng mình có thể tìm được người đủ tự tin để đồng hành, thay vì cảm thấy bị áp lực trước thành công của đối phương.

Với Chi Pu sự nghiệp vẫn là điều ưu tiên. Ảnh: FBNV.

Khi được hỏi về lựa chọn giữa sự nghiệp quốc tế và cuộc sống hôn nhân, Chi Pu tiết lộ cô từng đứng trước quyết định không dễ dàng giữa hai điều này. Cuối cùng, cô chọn sự nghiệp và cho biết đó là lý do mình chưa kết hôn ở thời điểm hiện tại. Cô chia sẻ: “Tôi từng đứng trước lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân. Quyết định không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn sự nghiệp, đó là lý do tôi chưa kết hôn đến thời điểm này. Nếu một người đàn ông muốn tôi dừng nghệ thuật ở nhà để anh nuôi vì thực sự thương mình, tôi có thể cân nhắc. Nhưng nếu điều đó xuất phát từ sự áp đặt, muốn sở hữu hay lý do nào khác, tôi chắc chắn sẽ không đánh đổi”.

Chi Pu từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người.

Gần đây nhất, cô vướng nghi vấn tình cảm với Matthis Metharam, chàng trai sinh năm 2004 kém cô 11 tuổi. Cư dân mạng "soi" ra nhiều chi tiết trùng hợp trong những chuyến đi Thái Lan và Pháp của cả hai, bên cạnh việc Matthis từng xuất hiện tại sự kiện giới thiệu album của Chi Pu vào tháng 6/2026 và cùng cô tham gia một số nội dung.

Giữa những đồn đoán liên tục xuất hiện, Chi Pu vẫn giữ thái độ khá kín tiếng, tập trung vào công việc và các dự án cá nhân thay vì chia sẻ trực tiếp về chuyện tình cảm.

Cô vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc ngày càng thăng hạng và đang sống trong một căn penthouse hơn trăm tỷ ở TP.HCM.

Chi Pu bây giờ có sự nghiệp. Ảnh: FBNV