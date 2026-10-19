CLIP gói trọn 10 năm của cặp BLV Việt Hoàng Luân - Văn Tùng: “Nâng cấp” từ đồng nghiệp thành người nhà, lo từng giấc ngủ đến chuyện tập gym

10 năm làm nghề, ngoài đời Hoàng Luân - Văn Tùng đích thực là anh em thân thiết như người nhà.

Trên sóng Esports, BLV Hoàng Luân và BLV Văn Tùng là hai cái tên quen thuộc với khán giả Liên Minh Huyền Thoại. Một người nổi tiếng với những màn dự đoán đi ngược diễn biến trận đấu, người còn lại có khả năng phân tích đầy chuyên môn. Khi ngồi cạnh nhau, cả hai có thể tung hứng liên tục, tạo nên những màn bình luận vừa sôi nổi, lôi cuốn nhưng cũng đầy sự hài hước, hóm hỉnh.

Nhưng nếu nghĩ hai người cũng hoạt ngôn như vậy ngoài đời thì có lẽ bạn sẽ bất ngờ!

Trong tập mới của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi, Hoàng Luân và Văn Tùng tiết lộ cả hai đều thuộc hội ít nói, thậm chí từng có khoảng thời gian làm việc với nhau nghiêm túc đến mức Văn Tùng cảm thấy có chút áp lực khi đang làm việc cùng... sếp.

Ngồi lại trong một không gian không có căng thẳng của trận đấu, hai BLV lần lượt nhắc về những ngày đầu vào nghề, cách phối hợp khi lên sóng, những hiểu lầm ban đầu và cả những điều bình thường chẳng mấy khi nói thẳng với nhau.

Từ chuyện biệt danh “Pháp sư Pelu” ra đời thế nào đến lời hứa chạm mốc 60kg của Văn Tùng, cuộc trò chuyện mang đến một góc nhìn khác về hai gương mặt vốn đã quá quen thuộc với cộng đồng Esports.

BLV Hoàng Luân và BLV Văn Tùng

Từ những trận đấu lớn đến màn phối hợp ăn ý: Hiểu nhau không chỉ nhờ ngồi cạnh nhau

Một trong những cột mốc đáng nhớ của Hoàng Luân và Văn Tùng là lần đầu cùng bình luận tại MSI 2017. Khi ấy, Văn Tùng vẫn còn là người mới, trong khi Hoàng Luân đã là cái tên có dấu ấn trong làng Esports. Việc được làm việc cùng một người mình từng theo dõi khiến Tùng không tránh khỏi áp lực, nhưng quá trình luyện tập trước đó đã giúp anh bắt nhịp tốt hơn khi bước vào trận đấu thực tế.

Nhắc lại chuyện cũ, Hoàng Luân cũng làm rõ câu chuyện Văn Tùng từng bị đánh trượt ở buổi casting. Theo Tùng, đó không hẳn là một lần bị từ chối hoàn toàn, bởi thời điểm ấy số lượng vị trí có hạn. Sau khi nhận được góp ý từ Hoàng Luân, Tùng tiếp tục luyện tập và được hứa sẽ ưu tiên ở đợt casting tiếp theo. Khoảng một năm sau, anh có cơ hội trở lại và chính thức bước vào công việc bình luận viên.

Hoàng Luân thậm chí còn gửi email cho Tùng sau đó, gợi ý anh tập trung phát triển khả năng phân tích. Nhìn lại hành trình này, điều đáng chú ý không nằm ở chuyện một người hâm mộ có cơ hội làm việc cùng thần tượng, mà ở việc những góp ý ban đầu đã trở thành một phần trong quá trình Tùng theo đuổi nghề.

Dù đã từng cùng bình luận từ năm 2017, phải đến khoảng năm 2021, khi liên tục được giao những trận đấu quan trọng và phối hợp tốt, cả hai mới được khán giả nhớ đến nhiều hơn như một cặp BLV ăn ý. Hoàng Luân cho biết trong gần 10 năm làm việc cùng nhau, họ không gặp quá nhiều sự cố đáng kể. Bí quyết nằm ở cách phân chia vai trò tương đối rõ ràng: một người tập trung đọc giao tranh, người còn lại thiên về phân tích chuyên sâu.

Cả hai cũng không cần ngồi tập dượt quá nhiều trước mỗi trận. Việc cập nhật thông tin đội tuyển, theo dõi thay đổi của các đội và nắm bắt diễn biến của Liên Minh Huyền Thoại đã trở thành thói quen thường ngày, chứ không phải chỉ đến sát giờ lên sóng mới bắt đầu chuẩn bị.

Sự ăn ý ấy không có nghĩa hai người luôn đồng quan điểm. Khi nhận định khác nhau về một pha giao tranh, lượt cấm chọn hay phong độ tuyển thủ, mỗi người vẫn có góc nhìn riêng. Theo Hoàng Luân, điều quan trọng là biết cách trình bày ý kiến sao cho thẳng thắn nhưng không tạo ra va chạm không cần thiết. Còn với Văn Tùng, việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng giúp cả hai ít khi rơi vào tình huống tranh lời hay làm gián đoạn phần bình luận của đối phương.

Văn Tùng kể lại kỷ niệm bị Hoàng Luân đánh trượt tại vòng casting, cho biết bản thân đã có 1 năm ở nhà trau dồi kỹ năng nghề nghiệp

Đối với những ý kiến cho rằng BLV thiên vị một đội tuyển, Hoàng Luân nhìn nhận khán giả có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng cũng không phải lúc nào đánh giá của người xem cũng công bằng. Bản thân mỗi người đều có đội tuyển mình yêu thích, vì vậy cách nhìn nhận một tình huống đôi khi cũng chịu ảnh hưởng từ cảm xúc. Anh không chọn cách phản hồi tất cả bình luận mà cân nhắc tùy từng tình huống.

Một chi tiết thú vị khác là biệt danh “Pháp sư Pelu” của Hoàng Luân không phải do anh tự đặt. Cái tên được ghép từ Pele và Luân, gắn với những lần dự đoán ngược diễn biến trận đấu và trở thành chất liệu cho hàng loạt meme trong cộng đồng. Thay vì khó chịu, Hoàng Luân cho rằng biệt danh này giúp khán giả nhìn mình theo hướng hài hước, thoải mái hơn, thay vì chỉ thấy một BLV nghiêm túc trên sóng.

Trong khi đó, Văn Tùng cũng từng được gọi là “Tùng Toxic”, xuất phát từ những câu chuyện khi chơi xếp hạng. Tuy nhiên, theo anh, biệt danh này hiện không còn được sử dụng nhiều như trước.

Một điểm chung khác khiến cả hai bất ngờ khi nhắc lại chính là việc họ đều khá kiệm lời ngoài đời. Hoàng Luân cho biết nhiều BLV có thể nói liên tục trước ống kính nhưng khi rời công việc lại rất ít nói. Với Văn Tùng, việc phải đứng trước khán giả đông người từng tạo ra áp lực, đặc biệt trong những ngày đầu. Hoàng Luân cũng thừa nhận bản thân đôi lúc vẫn hồi hộp khi đứng trước đám đông lớn, nhưng cảm giác ấy có thể tạo ra nguồn năng lượng tốt khi bước vào công việc.

Từ chỗ có phần áp lực vì làm việc với một đàn anh nổi tiếng, Văn Tùng dần trở nên thoải mái hơn. Sau khoảng 3-4 năm, cả hai thân thiết hơn, bắt đầu gặp nhau, có những tương tác ngoài công việc và đi chơi cùng nhau sau các giải đấu, sự kiện. Văn Tùng ngưỡng mộ vốn hiểu biết xã hội và kinh nghiệm sống của Hoàng Luân; ngược lại, Hoàng Luân đánh giá cao sự kỷ luật, chỉn chu và nghiêm túc của người đồng nghiệp.

Tùng kể rằng trong giai đoạn đầu, Hoàng Luân tạo cảm giác giống một người sếp: đã làm việc là tập trung, không có chuyện đùa giỡn. Theo thời gian, cả hai thoải mái hơn khi đã hiểu tính nhau. Hóa ra, để có được những màn tung hứng tự nhiên trước hàng nghìn khán giả, phía sau không chỉ cần chuyên môn mà còn là quá trình quan sát, điều chỉnh và kết nối trong công việc.

Hoàng Luân đánh giá cao sự kỷ luật, chỉn chu và nghiêm túc của đàn em. Cả hai thân thiết hơn sau khoảng 3-4 năm làm việc chung

Lời hứa lên 60kg: Khi tắt mic bình luận, đồng nghiệp cũng trở thành "người nhà"

Nếu phần đầu của HERE TO HEAR đưa khán giả trở lại những cột mốc nghề nghiệp, thử thách “Nói thật” lại mở ra nhiều câu chuyện đời thường hơn giữa hai người. Những câu hỏi về bí mật chưa kể, hiểu lầm ban đầu hay điều trân trọng ở đối phương khiến cuộc trò chuyện chuyển từ chuyên môn sang những mối quan hệ bên ngoài bàn bình luận.

Khi được hỏi về bí mật chưa từng nói với nhau, Văn Tùng tiết lộ từng hỏi Hoàng Luân xin lời khuyên vào thời điểm gặp người vợ hiện tại. Tuy nhiên, lúc ấy Tùng và vợ đã hẹn hò với nhau rồi. Hoàng Luân thì cho biết anh không có quá nhiều điều phải giấu người đồng nghiệp thân thiết, bởi Tùng thường là một trong những người biết sớm về các quyết định quan trọng của anh.

Sự thân thiết ấy cũng thể hiện qua những lời nhắc nhở tưởng nhỏ nhưng rất đời thường. Hoàng Luân từng nhắc Văn Tùng vì hai vợ chồng thường xuyên thức khuya. Anh cũng là người khuyến khích Tùng đi tập gym. Trong khi đó, Văn Tùng dành sự trân trọng cho những đóng góp của Hoàng Luân trong việc duy trì sức nóng của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại qua nhiều năm.

Khi phải dùng ba từ để mô tả đối phương, Văn Tùng nhắc đến vóc dáng của Hoàng Luân và gọi đàn anh là “xuất sắc”. Hoàng Luân thì nhận xét Tùng “đẹp trai”, “chiều vợ” và “vui tính”. Những câu trả lời không quá cầu kỳ, nhưng đủ cho thấy cả hai đã quan sát nhau từ những điều rất nhỏ trong suốt thời gian làm việc chung.

Đáng chú ý, dù thân thiết, cả hai vẫn còn một dự định chưa thực hiện được: đi du lịch cùng nhau.

Bởi lịch trình công việc bận rộn khiến kế hoạch này liên tục bị trì hoãn. Hoàng Luân cũng gửi lời nhắn mong Văn Tùng tiếp tục trau dồi kiến thức về game, giữ vững đam mê và sớm đạt mục tiêu cân nặng 60kg. Đáp lại, Tùng mong đàn anh luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi và cả hai có thể sớm cùng nhóm bạn thực hiện chuyến đi đã hẹn.

Những thử thách trong chương trình hé lộ BLV Hoàng Luân và BLV Văn Tùng đều là những người ít nói ngoài đời, khá trái ngược khi lên sóng

Ở phần cuối chương trình, “Hộp Tin Thương” trở thành nơi cả hai gửi đến nhau những lời nhắn trực tiếp.

Hoàng Luân bày tỏ: “Gửi Tùng, đầu tiên, đại diện cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại cảm ơn em vì những đóng góp trong 10 năm qua. Nội dung em làm là nền tảng nuôi dưỡng niềm đam mê, thực sự rất quan trọng trong cuộc đời. Sau này có bất kỳ khó khăn gì trong cuộc việc hay cuộc sống anh lúc nào cũng… sẵn thùng bia”.

Văn Tùng gửi lời chúc đàn anh giữ gìn sức khỏe, hứa sẽ sớm chạm mốc 60kg và còn đùa rằng hy vọng Hoàng Luân kiếm được thật nhiều tiền để có thể vay khi cần.

Sau tất cả những câu chuyện về công việc, tình cảm và cuộc sống, điều cả hai mong muốn vẫn rất giản dị: Có thêm thời gian dành cho nhau ngoài những trận đấu và lịch trình bận rộn.

Một tình đồng nghiệp không nhất thiết phải được tạo nên từ những cuộc trò chuyện dài hay những lời bày tỏ thường xuyên. Đôi khi, đó là việc hiểu cách người kia làm việc, biết khi nào nên góp ý, nhớ những chuyện nhỏ trong cuộc sống và sẵn sàng có mặt khi đối phương cần.

Đó cũng là tinh thần người nhà mà HERE TO HEAR muốn lan tỏa: Những mối quan hệ được vun đắp từ sự chân thành và những lần chủ động mở lời. Với Viettel Tammi, việc duy trì tương tác và kết nối với những người thân thiết có thể bắt đầu từ một tin nhắn hay cuộc gọi rất đơn giản. Bởi đôi khi, để gỡ một hiểu lầm hay kéo gần khoảng cách, điều cần làm chỉ là chủ động bắt chuyện trước một bước.