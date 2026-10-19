Emagazine·2026
VĐV Vũ Phương Thanh,Nghệ sĩ Mai Lâmvà định nghĩa khác chohai chữ “phái yếu”
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“Chân yếu, tay mềm”
“Con gái phải đoan trang, thùy mị”
“Phụ nữ nên chọn việc nhẹ nhàng”
“Chân yếu tay mềm”, “con gái phải đoan trang, thùy mị”, hay “phụ nữ nên chọn việc nhẹ nhàng”… Định kiến về “phái yếu” thường bắt đầu từ nhìn nhận những khác biệt về thể chất, rồi dần trở thành những khuôn mẫu áp đặt lên cách phụ nữ sống và lựa chọn con đường của mình. Thế nhưng, có nhiều dạng sức mạnh vượt ra khỏi yếu tố thể chất lại ít được gọi tên: đó là sự kiên trì với đam mê, bản lĩnh đứng dậy sau thất bại, giữ vững niềm tin vào chính mình trước dư luận hay dũng cảm bước tiếp khi người khác cho rằng đã đến lúc dừng lại.
Nhằm tôn vinh những người phụ nữ tự định giá trị của mình, chiến dịch Chính Nữ năm 2026 của L’Oréal Paris lựa chọn đi cùng phụ nữ Việt “tháo gỡ” những áp lực định kiến, viết lại mác “phái yếu” bằng những câu chuyện thật. Trong đó, câu chuyện của VĐV Vũ Phương Thanh và Nghệ sĩ Mai Lâm là hai minh chứng rõ nét cho thấy sức mạnh của phụ nữ không nằm ở khuôn mẫu chung, mà ở cách mỗi người tự do kiến tạo và kiêu hãnh với bản lĩnh của riêng mình.
VĐV Vũ Phương Thanh
Từ mục tiêu “không có điểm đến” đến những giới hạn liên tục được mở rộng
Trong một thế giới thường gọi tên thành công bằng huy chương, kỷ lục hay một vạch đích cụ thể, VĐV Vũ Phương Thanh lại chọn cho mình một mục tiêu “không có điểm đến”. Khao khát trở thành “người phụ nữ Việt Nam bền bỉ nhất thế giới” khiến cô không xem bất kỳ thành tích nào là điểm dừng, mà luôn tiếp tục mở rộng giới hạn của bản thân bằng những thử thách mới.
Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2015, khi VĐV Vũ Phương Thanh quyết định rời vị trí chuyên viên phân tích tài chính ổn định tại Bloomberg Singapore để theo đuổi một con đường hoàn toàn khác. Đây là lựa chọn từng khiến gia đình bất ngờ và thất vọng trong một thời gian dài, nhưng cũng là thời điểm cô chủ động rời khỏi quỹ đạo an toàn để bắt đầu hành trình thử thách sức bền của chính mình.
Cô tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân và trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên hoàn thành cả bốn giải thuộc chuỗi 4 Deserts Grand Slam trong cùng một năm. Để hoàn thành thử thách này, cô đã vượt tổng cộng 1.000 km qua những sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. Đây là cột mốc mà đến nay mới chỉ có 22 phụ nữ trên toàn cầu làm được điều tương tự.
Nhưng có lẽ chi tiết đáng chú ý nhất trong toàn bộ hành trình không phải là những chiến thắng, mà là một thất bại. Tháng 9/2017, tại Ultra-Trail du Mont-Blanc dài 171 km ở Pháp, cô phải dừng lại khi chỉ còn cách đích hơn 20 km. Nhưng chính lần dừng lại ấy đã giúp cô đối diện với giới hạn của bản thân và học cách tiếp tục tiến lên, thay vì để nó trở thành dấu chấm hết cho hành trình mình đã chọn.
Không lâu sau, đến năm 2018, cô hoàn thành các giải chạy siêu bền khắc nghiệt trên cả bảy lục địa, trong đó có một giải tại vòng Bắc Cực với nhiệt độ có lúc xuống tới -35°C.
Bốn năm sau, cô bước vào thử thách còn khắc nghiệt hơn tại Swiss Ultra Deca Continuous Triathlon 2022, nơi các VĐV phải hoàn thành 38 km bơi, 1.800 km đạp xe và 422 km chạy trong 14 ngày liên tục. Trong số 23 VĐV đủ điều kiện tham dự, chỉ có 4 người là nữ và VĐV Vũ Phương Thanh là đại diện duy nhất của Việt Nam. Cô về nhất hạng mục nữ, đồng thời trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu.
Chính hành trình liên tục vượt qua những giới hạn ấy đã khiến cách Vũ Phương Thanh nhìn nhận về quan niệm “chân yếu tay mềm” thường gắn với phụ nữ trở nên khác biệt. Bởi, có thời điểm, cô từng tự hỏi vì sao mình không mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông, thậm chí thấy bản thân “hơi cơ bắp quá”. Thế nhưng, trên những chặng đường khắc nghiệt, có thể thấy, chính những đặc thù từng khiến cô có lúc tự ti lại trở thành sức mạnh giúp cô vượt qua hàng trăm, hàng nghìn cây số.
“Tôi nghĩ người phụ nữ Việt Nam rất mềm mại, có rất nhiều sức mạnh mềm, nhưng đồng thời cũng rất phi thường. Họ có ý chí sắt đá qua lịch sử, qua biết bao thách thức, chúng ta đã được chứng kiến điều đó và luôn tự hào về nó. Tôi nghĩ đối với phụ nữ, việc chúng ta tự gói gọn, tự thu nhỏ bản thân trong những định nghĩa của người khác sẽ khiến cuộc sống của mình bớt màu sắc đi.”
- VĐV Vũ Phương Thanh chia sẻ -
“Tôi nghĩ đối với phụ nữ, việc chúng ta tự gói gọn, tự thu nhỏ bản thân trong những định nghĩa của người khác sẽ khiến cuộc sống của mình bớt màu sắc đi.”
Chính Nữ 2026EmagazineVũ Phương Thanh
Nghệ sĩ Mai Lâm
Không để tuổi tác thu hẹp giấc mơ
Ở tuổi gần 70, Nghệ sĩ Mai Lâm chọn bền bỉ đi cùng đam mê
Nghệ sĩ Mai Lâm là một gương mặt sáng tạo theo đuổi thời trang, nghệ thuật và thủ công truyền thống qua nhiều thập kỷ. Hành trình sống giữa nhiều nền văn hóa, kiên trì với lựa chọn riêng và vẫn tiếp tục sáng tạo ở một giai đoạn mà xã hội thường mặc định phụ nữ nên “ổn định” khiến câu chuyện của cô trở thành một cách định nghĩa khác về Chính Nữ.
Mẹ mất khi cô mới 11 tuổi, cha qua đời từ trước khi cô được sinh ra, nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi bên mẹ, cô và các chị luôn được dạy rằng phụ nữ có quyền tự do, được bình đẳng với chồng mình và không nhất thiết phải sống theo những khuôn mẫu “đoan trang, thùy mị” hay phục tùng. Vì vậy, những định kiến vốn phổ biến về cách một người phụ nữ nên cư xử chưa bao giờ trở thành áp lực trong gia đình cô. Chính nền tảng đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách cô nhìn nhận về phụ nữ Việt, về quyền lựa chọn và về cách mỗi người được phép sống cuộc đời theo cách riêng.
Năm 1977, Nghệ sĩ Mai Lâm rời Việt Nam sang Úc và trải qua gần hai thập kỷ sống giữa hai nền văn hóa, trước khi trở về Việt Nam năm 1994. Chính quãng thời gian ấy góp phần định hình quan niệm của cô về cái đẹp và bản sắc. Cô nhận thấy những chuẩn mực về “đúng”, “đẹp” hay “phù hợp” chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa, hoàn cảnh và ánh nhìn xã hội. Với cô, bản sắc là giá trị có thể được mang theo, biến đổi và đối thoại với những nền văn hóa khác để tạo nên tiếng nói riêng.
Khi trở về Việt Nam năm 1994, Nghệ sĩ Mai Lâm không lập tức bước ra ánh sáng. Thay vào đó, cô dành thời gian âm thầm làm việc cùng các nghệ nhân truyền thống để mài giũa tay nghề và định hình tiếng nói sáng tạo của riêng mình. Sau gần hai thập kỷ tích lũy, cô dần ghi dấu qua những dự án như bộ sưu tập Kim Long, phần phục trang cho phim Địa Đạo và triển lãm Rừng Mai. Đáng chú ý, với Rừng Mai, cô đã gợi lại một sự thật đã hiện diện từ lâu: phụ nữ luôn có mặt trong những câu chuyện lịch sử, với nhiều vai trò khác nhau.
Và rồi, ở giai đoạn hiện tại, câu chuyện của Nghệ sĩ Mai Lâm lại chạm đến định kiến về tuổi tác. Truyền thông thường gọi đây là một cuộc “trở lại”, như thể một người phụ nữ ở độ tuổi 70 của cô lẽ ra nên lui về phía sau. Trong khi đó, cô vẫn còn nhiều giấc mơ dang dở và tiếp tục hướng tới những trải nghiệm mới.
Với Nghệ sĩ Mai Lâm, mỗi người đều có thể bắt đầu sống cuộc đời mình ở bất kỳ độ tuổi nào. Những mốc như bao nhiêu tuổi phải thành công, bao nhiêu tuổi phải ổn định hay đến thời điểm nào thì nên dừng lại phần lớn đều xuất phát từ kỳ vọng xã hội. Vì thế, điều đáng tiếc nhất với cô là để nỗi sợ “đã muộn” ngăn mình bắt đầu điều thực sự mong muốn.
Nghệ sĩMai Lâm
“Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều cho mình một thứ mà tuổi trẻ không thể có: trải nghiệm, sự hiểu mình, khả năng nhìn sâu hơn, và đôi khi cả sự can đảm để không còn sống theo ánh mắt của người khác.”
“Tuổi tác không nên là dấu chấm hết. Nó chỉ là một phần của câu chuyện, và mình luôn có quyền viết tiếp.”
Hai hành trình, một bản lĩnh
Vượt qua những rào cản, những định kiến, VĐV Vũ Phương Thanh và Nghệ sĩ Mai Lâm đi trên hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một bản lĩnh: không để những khuôn mẫu có sẵn quyết định mình nên sống thế nào, mạnh mẽ ra sao hay dừng lại ở đâu.
Qua hai câu chuyện, Chính Nữ 2026 của L’Oréal Paris gửi đi thông điệp đến với mọi phụ nữ Việt Nam rằng: Dù là VĐV, nghệ sĩ hay một nữ doanh nhân, một người mẹ, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu…, mỗi phụ nữ đều có thể là “Chính Nữ”, có quyền viết lại những định kiến và tự định nghĩa giá trị bằng chính cách mình sống mỗi ngày.
Dù là VĐV, nghệ sĩ hay một nữ doanh nhân,
một người mẹ, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu…,
mỗi phụ nữ đều có thể là “Chính Nữ”, có quyền viết
lại những định kiến và tự định nghĩa giá trị bằng
chính cách mình sống mỗi ngày.
L’Oréal ParisVì bạn xứng đáng
L’Oréal ParisVì bạn xứng đáng