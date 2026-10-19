“Chân yếu tay mềm”, “con gái phải đoan trang, thùy mị”, hay “phụ nữ nên chọn việc nhẹ nhàng”… Định kiến về “phái yếu” thường bắt đầu từ nhìn nhận những khác biệt về thể chất, rồi dần trở thành những khuôn mẫu áp đặt lên cách phụ nữ sống và lựa chọn con đường của mình. Thế nhưng, có nhiều dạng sức mạnh vượt ra khỏi yếu tố thể chất lại ít được gọi tên: đó là sự kiên trì với đam mê, bản lĩnh đứng dậy sau thất bại, giữ vững niềm tin vào chính mình trước dư luận hay dũng cảm bước tiếp khi người khác cho rằng đã đến lúc dừng lại.

Nhằm tôn vinh những người phụ nữ tự định giá trị của mình, chiến dịch Chính Nữ năm 2026 của L’Oréal Paris lựa chọn đi cùng phụ nữ Việt “tháo gỡ” những áp lực định kiến, viết lại mác “phái yếu” bằng những câu chuyện thật. Trong đó, câu chuyện của VĐV Vũ Phương Thanh và Nghệ sĩ Mai Lâm là hai minh chứng rõ nét cho thấy sức mạnh của phụ nữ không nằm ở khuôn mẫu chung, mà ở cách mỗi người tự do kiến tạo và kiêu hãnh với bản lĩnh của riêng mình.