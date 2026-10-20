Bị “ném đá” vì màn chia tiền 3 bát phở trên sóng truyền hình, 8 năm sau chàng trai tái xuất đầy kinh ngạc

Chàng trai này cho hay trong 8 năm qua, mỗi lần nhắn tin làm quen với cô gái nào cũng bị đối phương hỏi về “màn chia tiền phở”.

Sự kết hợp thú vị giữa 2 hiện tượng mạng xã hội

Cách đây 8 năm, chàng trai Nguyễn Đức Cảnh (Thạch Thất, Hà Nội) từng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò. Thời điểm đó, trong cuộc trò chuyện với cô gái được mai mối, Cảnh đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chuyện tiền bạc khi yêu, lấy ví dụ bằng việc chia tiền 3 bát phở.

Cụ thể, cô gái được ghép đôi với Cảnh cho biết bản thân có sức ăn tốt, có thể ăn 2 bát phở, đồng thời cũng có khả năng tiêu tiền tốt. Trước chia sẻ này, Cảnh lập tức đưa ra quan điểm về cách chi trả khi hai người đi ăn cùng nhau.

“Nếu đi ăn phở với nhau, em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng còn bát kia thì em phải trả vì em đã đi làm rồi. Vì sao anh lại phải trả cho em?”, Cảnh nói.

Anh tiếp tục giải thích: “Đúng ra anh chỉ trả 1 bát rưỡi, anh trả 2 bát là anh ga lăng rồi... Anh với em mới quen, đã có gì chưa. Nếu không có tình cảm em đi ăn phở với anh làm gì? Đó là em hơi duy tâm, còn anh duy vật... Bây giờ phải cho anh lý do để anh ga lăng với em, để anh trả toàn bộ chi phí...”.

Những chia sẻ thẳng thắn, có phần hài hước của Cảnh khi ấy đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng tình, anh lại vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích sau khi chương trình lên sóng. Câu chuyện chia tiền phở cũng trở thành dấu ấn khiến nhiều người nhớ đến chàng trai này trong suốt nhiều năm.

Màn chia tiền 3 bát phở từng "gây sốt" trong Bạn muốn hẹn hò cách đây 8 năm. (Ảnh cắt từ clip)

Sau 8 năm, Đức Cảnh trở lại Bạn muốn hẹn hò khi đã bước sang tuổi 34. Anh cho biết câu chuyện năm xưa đã trở thành một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời mình. Trong suốt 8 năm qua, Cảnh chưa trải qua mối tình nào. Mỗi khi nhắn tin làm quen với một cô gái, anh lại được đối phương hỏi về chuyện hẹn hò và câu chuyện quen thuộc: Nếu đi ăn cùng nhau, anh sẽ trả tiền mấy bát phở?

Hiện tại, Cảnh vẫn tiếp tục công việc kinh doanh bất động sản, đồng thời mở thêm một quán nhậu. Sau nhiều năm, việc quay lại chương trình cũng là cơ hội để anh tiếp tục tìm kiếm người phù hợp với mình.

Đức Cảnh quay lại Bạn muốn hẹn hò sau 8 năm.

Trong khi đó, cô gái được mai mối với Đức Cảnh lần này cũng là một gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội. Đó là Nguyễn Thị Thu Thủy (29 tuổi, Ninh Bình), người được nhiều người biết đến với biệt danh “công chúa ngã cầu thang”.

Thu Thủy chính là cô gái mặc chiếc váy hồng xinh đẹp, bất ngờ ngã cầu thang tại một quán nhậu và được chủ quán kịp thời đỡ. Đoạn clip ghi lại tình huống này từng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chia sẻ về sự việc, Thu Thủy cho biết tình huống đã xảy ra từ 3 năm trước, nhưng đoạn clip chỉ mới trở nên viral trong thời gian gần đây. Cô cũng cho rằng sự việc này đã trở thành một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời mình.

Thu Thủy được giới thiệu là cô gái giàu năng lượng, có cá tính khá mạnh và độc lập về tài chính. Từ năm 18 tuổi, cô đã làm nhiều công việc khác nhau, từ bán xôi đến chạy xe ôm công nghệ, nhằm tự trang trải chi phí học tập và cuộc sống tại Hà Nội. Bằng nỗ lực của bản thân, hiện cô đã có thể tự mở một tiệm spa.

Cô gái Thu Thuỷ.

Về chuyện tình cảm, Thu Thủy từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con 5 tuổi. Cô cho biết do phát sinh nhiều bất hòa, cô và chồng cũ đã quyết định ly thân trong một năm. Trong khoảng thời gian này, Thu Thủy tham gia tiệc sinh nhật của chồng và xảy ra cú ngã cầu thang khiến cô được cộng đồng mạng chú ý.

Sau sự việc, Thu Thủy nhận thấy chồng không còn dành cho mình đủ tình yêu thương và sự tôn trọng. Vì vậy, cô quyết định chia tay, khép lại cuộc hôn nhân trước đó và bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc sống.

Ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên

Màn mai mối giữa Đức Cảnh và Thu Thủy có lẽ là một trong những lần kết nối khá nhẹ nhàng đối với hai người dẫn chương trình Quyền Linh và Ngọc Lan. Bởi ngay từ khi gặp gỡ, cả hai nhân vật chính đã chủ động trò chuyện, chia sẻ quan điểm và tự dẫn dắt câu chuyện của mình mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ từ ông mai, bà mối.

Khi được gặp mặt trực tiếp trên sân khấu, Đức Cảnh và Thu Thủy đã trao nhau những món quà ý nghĩa. Sau những phút làm quen ban đầu, cả hai cùng chia sẻ về quan điểm sống, chuyện hôn nhân, tài chính và cách giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong cuộc sống gia đình.

Màn mai mối thú vị của 2 hiện tượng từng viral khắp mạng xã hội.

Tình huống đầu tiên được Thu Thủy đưa ra là: “Nếu vợ và mẹ chồng bất hòa, Cảnh sẽ xử lý ra sao?”. Trước câu hỏi này, Đức Cảnh nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Anh cho biết bản thân có chính kiến riêng và sẽ đứng về phía lẽ phải, thay vì lựa chọn bênh vực một người chỉ vì mối quan hệ giữa hai bên.

Câu trả lời của Cảnh cho thấy anh đề cao sự công bằng trong cách giải quyết những bất đồng gia đình. Đây cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu đối phương trong quá trình tiến tới hôn nhân.

Tiếp đó, Thu Thủy đặt câu hỏi về quan điểm của Cảnh nếu người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Không tỏ ra băn khoăn hay đặt nặng vấn đề thu nhập giữa hai người, Cảnh vui vẻ đáp: “Nếu được vậy, anh mừng lắm”. Cách trả lời thoải mái, thẳng thắn của Đức Cảnh khiến cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra tự nhiên.

Sau quá trình trò chuyện, nhận thấy có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống cũng như cách nhìn nhận các vấn đề hôn nhân, Đức Cảnh và Thu Thủy đều bày tỏ sự đồng ý tìm hiểu đối phương. Thay vì thực hiện màn bấm nút theo cách quen thuộc, cả hai cùng ra dấu đồng ý hẹn hò, khép lại buổi mai mối bằng một kết quả tích cực.

(Nguồn: Bạn muốn hẹn hò)