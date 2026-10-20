Xôn xao thông tin về Huyền 204

Thông tin xuất hiện khi ngoại hình Huyền 204 dạo này được cho là có sự thay đổi đáng kể.

Huyền 204 vẫn chăm chỉ cập nhật cuộc sống thường ngày, chia sẻ về công việc lên mạng xã hội. Song trong một clip vừa đăng tải mới đây nhất của hot girl này lại làm rộ lên nghi vấn cô nàng đang mang bầu. Bởi nhiều cư dân mạng nhận ra ngoại hình có phần đầy đặn hơn, đặc biệt là gương mặt trông bầu bĩnh hơn.

Netizen đặt nghi vấn Huyền 204 có tin vui khi thấy ngoại hình khác lạ của cô. Ảnh: TikTok NV.

“Huyền giống có baby vậy”, “Ê giống thật nha, hay là dạo này lên ký”, “Trông Huyền như có em bé á”, “Có khi nào đang bầu không”, “Bả tăng cân hả”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trong clip, cô cũng chia sẻ về sự thay đổi gương mặt là do: “Lúc quay ánh nắng vào thẳng mặt Huyền thế nên là cơ mặt có phần thay đổi nhẹ mọi người thông cảm nhé”.

Netizen đặt nghi vấn cô nàng mang bầu. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, tất cả đang chỉ là đồn đoán, Huyền 204 chưa lên tiếng về những thông tin trên Trên Instagram cá nhân, mới đây nhất cô đăng hình ảnh tại gia, đang skincare. Trong thiết kế ôm sát body, tôn vóc dáng.

Huyền 204 cập nhật hình ảnh mới lên mạng xã hội. Ảnh: IGNV.

Huyền 204 tên thật là Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004. Cô được biết đến trên mạng xã hội từ khi còn khá trẻ, sau đó phát triển công việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, thời trang và làm đẹp. Nếu trước đây Huyền gắn liền với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, thì từ cuối năm 2024, cô bắt đầu gây chú ý khi chuyển sang phong cách da nâu bằng phương pháp tanning. Đi cùng làn da rám nắng là layout trang điểm đậm nét Âu - Mỹ, kiểu tóc cá tính và những bộ trang phục ôm sát, tôn đường cong.

Hình ảnh mới mang đến cho Huyền diện mạo quyến rũ, khỏe khoắn và có phần táo bạo hơn trước.

Huyền 204 dạo này. Ảnh: IGNV.

Về chuyện tình cảm, Huyền 204 từng kết hôn với thiếu gia Duy Nhỏ. Cả hai có một con gái tên Sam. Đầu năm 2026, Huyền xác nhận cô và chồng đã ly thân nhiều tháng, đồng thời đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi chia tay, cô tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng.

Khoảng tháng 6/2026, Huyền 204 vướng nghi vấn hẹn hò với Zan Nguyễn, cầu thủ sinh năm 2006. Tin đồn xuất phát từ những lần cả hai xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội, tương tác qua lại và đăng tải các đoạn clip thân thiết.

Tuy nhiên, cả Huyền 204 và Zan Nguyễn không lên tiếng. Đến tháng 8/2026, cư dân mạng tiếp tục chú ý khi một số hình ảnh, video chung của cả hai được cho là đã biến mất khỏi mạng xã hội. Những động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Dạo gần đây, Huyền 204 vẫn chăm chỉ chia sẻ hình ảnh công việc, cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Cô đang sống trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 220 m² tại TP.HCM.