Căn hầm chứa 110 tỷ đồng của người đàn ông quê TP.HCM, SN 1983

Nhưng 110 tỷ chỉ mới là con số lẻ trong toàn bộ tài sản mà người đàn ông này sở hữu.

Đó là Minh Nhựa!

Nhắc đến Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh, SN 1983), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ với những cái tên đình đám như Pagani, Ferrari hay McLaren. Là doanh nhân nổi tiếng trong giới chơi xe tại Việt Nam, Minh Nhựa không ít lần khiến công chúng chú ý khi chia sẻ những chiếc xe có giá trị lên đến hàng chục, thậm chí hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không gian dành cho niềm đam mê này tại căn biệt thự của Minh Nhựa lại không quá rộng rãi. Trong lần đầu giới thiệu chi tiết về tổ ấm của gia đình, nam doanh nhân từng tiết lộ khu vực đỗ xe trong nhà chỉ đủ chỗ cho một số chiếc xe được anh yêu thích nhất.

Minh Nhựa (Ảnh: FBNV)

Trong chuyến tham quan biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM được chia sẻ vào tháng 11/2023, Minh Nhựa cùng vợ là Mina Phạm đã hé lộ nhiều góc sinh hoạt của gia đình. Căn nhà có tổng diện tích khoảng 400-500m², được hình thành từ việc kết hợp hai căn nhà liền kề. Theo chia sẻ của Mina Phạm, gia đình quyết định mua thêm căn bên cạnh vì ngôi nhà cũ có diện tích hơi nhỏ, không đủ chỗ cho xe của chồng.

Nam doanh nhân từng thẳng thắn cho biết đây chỉ là nơi đỗ xe trong nhà, chứ không hẳn là một gara rộng lớn như nhiều người có thể hình dung khi nhắc đến bộ sưu tập xe của anh.

Thời điểm chia sẻ về không gian sống, khu vực này chỉ đủ chỗ cho hai chiếc xe. Trong đó có một chiếc Pagani được nhập khẩu từ Dubai, với giá trị được ước tính hơn 80 tỷ đồng, và một chiếc Ferrari có giá gần 30 tỷ đồng.

Garage để siêu xe đắt tiền trong biệt thự của Minh Nhưa (Ảnh: House n Home)

Việc những mẫu xe đắt đỏ được ưu tiên đỗ bên trong cũng xuất phát từ cách Minh Nhựa lựa chọn và sử dụng xe. Anh cho biết những chiếc mình yêu thích nhất sẽ được giữ trong nhà, còn các xe khác phải chuyển đến địa điểm khác vì không gian có hạn.

Đáng chú ý, vào thời điểm đó, Minh Nhựa vừa nhận bàn giao chiếc McLaren Elva thuộc dòng McLaren Ultimate. Mẫu xe này được ước tính có giá trị hơn 140 tỷ đồng, nhưng lại chưa có chỗ đỗ phù hợp trong biệt thự. Nam doanh nhân cho biết anh đã tính đến phương án sửa nhà từ trước khi xe về Việt Nam, song kế hoạch khi ấy mới hoàn thiện phần thiết kế.

Câu chuyện về gara của Minh Nhựa vì thế có phần trái ngược với hình dung thường thấy về không gian cất giữ siêu xe của một đại gia. Dù sở hữu nhiều mẫu xe đắt giá, anh vẫn phải tính toán chỗ đỗ và lựa chọn những chiếc được ưu tiên giữ trong nhà.

Trong chia sẻ của mình, Minh Nhựa từng nói vui về nguyên tắc sắp xếp xe: “Theo kiến trúc chắc là cái gì đắt sẽ ở trong, cái gì rẻ sẽ đi ra lại”.

Những chiếc siêu xe khác được đỗ bên ngoài biệt thự (Ảnh: House n Home)

Theo nam doanh nhân, những chiếc xe ít vận hành và có giá trị cao sẽ được ưu tiên để trong nhà. Các xe còn lại được đưa về công ty hoặc nhà bố mẹ để mọi người có thể sử dụng, thay vì chỉ nằm một chỗ trong bộ sưu tập.

Ở thời điểm đó, chiếc Rolls-Royce từng xuất hiện trong đám cưới của con gái Minh Nhựa được ước tính có giá hơn 40 tỷ đồng, trong khi chiếc Range Rover có giá khoảng 25 tỷ đồng cũng nằm trong nhóm xe phải đỗ bên ngoài. Những con số này phần nào cho thấy quy mô bộ sưu tập xe của nam doanh nhân, đồng thời lý giải vì sao gara tại biệt thự không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chủ nhân.

Minh Nhựa cũng từng chia sẻ quan điểm khá thoải mái về việc mua và bán xe. Khác với những người có xu hướng giữ lại mọi chiếc xe đã mua, anh có thể bán xe khi muốn đổi sang trải nghiệm mới hoặc vì những lý do riêng. Với anh, xe trước hết vẫn là một niềm đam mê, nhưng việc sở hữu không đồng nghĩa với chuyện phải giữ tất cả mãi mãi.

Trong lần giới thiệu không gian sống, Minh Nhựa cho biết gia đình ưu tiên diện tích phục vụ sinh hoạt chung, còn không gian dành cho sở thích cá nhân phải thu hẹp lại.

Hiện tại, garage đã được sửa sang lại để có chỗ chứa nhiều xe hơn (Ảnh: FBNV)

Một số góc khác trong căn biệt thự của vợ chồng Minh Nhựa (Ảnh: House n Home)

Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Anh là con trai ông Phạm Văn Mười, người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Nhựa Long Thành được xây dựng từ một cơ sở sản xuất nhỏ vào đầu thập niên 1990, sau đó phát triển thành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhựa công nghiệp. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm như pallet nhựa, sóng nhựa, thùng chứa và két nhựa phục vụ hoạt động lưu trữ, vận chuyển hàng hóa.

Được biết, vốn điều lệ của Nhựa Long Thành là hơn 90 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Mười nắm 40% vốn, ông Phạm Trần Nhật Minh nắm 30% và bà Trần Thị Bạch, vợ ông Mười, nắm 30%. Doanh số của công ty trong năm 2022 được ước tính đạt 1.000 tỷ đồng.

(Tổng hợp)