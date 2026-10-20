Căn nhà ngoại ô xanh mướt, ngập tràn hoa và cây ăn quả,.. của Cục trưởng Xuân Bắc

Khung cảnh xanh mướt trong khu vườn của gia đình NSND Xuân Bắc một lần nữa khiến dân tình trầm trồ.

Những khoảnh khắc trong khu vườn nhà Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) NSND Xuân Bắc vốn không xa lạ với công chúng. Vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt gia đình, chăm cây, trồng rau trên mạng xã hội.

Khu vườn nhà NSND Xuân Bắc

Mới nhất, Cục trưởng Xuân Bắc tiếp tục đăng clip ghi lại cảnh hai con trai lớn (Khánh Minh và Võ Nguyên- thường gọi là Bi Béo) giúp em út (Bão, tên thật là Khôi) trồng cây, qua đó hé lộ thêm nhiều góc trong khuôn viên nhà vườn rộng rãi của gia đình. Đáng chú ý, giữa không gian xanh mướt còn có một ao sen với diện tích khá lớn.

Trong đoạn clip, dù đã qua mùa hoa sen, khu vực ao sen vẫn gây chú ý bởi mặt nước rộng, nằm giữa khuôn viên nhiều cây cối. Đây cũng là một chi tiết đáng chú ý trong cơ ngơi vốn đã có nhiều loại hoa, cây cảnh và cây ăn quả của gia đình nam nghệ sĩ.

“Vườn nhà anh Bắc rộng quá”, “Kể ra có vườn rộng cũng thích. Ngoài những lúc học hành thì các con được trải nghiệm luôn, vừa lao động vừa giải trí đỡ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử”, “Nhìn khu vườn thích thật sự, có cây ăn quả, trồng rau, có cả ao sen, đúng kiểu không gian sống lý tưởng”, “Nhìn cảnh mấy anh em cùng nhau trồng cây thấy gần gũi, những trải nghiệm như này chắc sẽ thành kỷ niệm đẹp của các con”, “Ao sen kia mà trong mùa hoa chắc đẹp lắm”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Khung cảnh vườn nhà xanh mát

Ao sen

Được biết, căn nhà vườn của gia đình NSND Xuân Bắc tại Hưng Yên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Khuôn viên được cho là rộng hàng nghìn mét vuông, gồm nhà chính, sân vườn và nhiều khoảng xanh bao quanh.

Ở trung tâm khuôn viên là căn nhà hai tầng cùng một tầng hầm, sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo. Không gian bên ngoài được bố trí với lối đi lát đá xen cỏ, cây xanh và hoa trồng dọc hai bên, kết hợp thêm tiểu cảnh non bộ. Thay vì tận dụng toàn bộ diện tích để xây dựng, gia đình dành nhiều khoảng trống cho cây cối và sân vườn, khiến căn nhà như nằm lọt giữa một không gian xanh rộng lớn.

Một khoảng hiên lớn được bố trí trước nhà, tạo khu vực chuyển tiếp giữa không gian bên trong và sân vườn. Đây cũng là nơi phù hợp để các thành viên nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc sinh hoạt chung khi thời tiết thuận lợi.

Căn nhà và khu vườn ở thời điểm nhà NSND mới chuyển về

Trong vườn, NSND Xuân Bắc trồng nhiều loại cây cảnh như dừa, thông, lộc vừng; những tán cây lớn tạo bóng mát, kết hợp với thảm cỏ và các bụi cây thấp. Lối đi uốn quanh những mảng cỏ, được bao bọc bởi hàng cây bụi, giúp khu vườn có nhiều góc nhìn khác nhau.

Một trong những khu vực được gia đình chăm chút là vườn hoa hồng với nhiều loại khác nhau, từ hồng cổ, hồng bạch đến hồng nhung đỏ. Có thời điểm, những khóm hoa nở dày kín một góc vườn. Phía trước nhà còn có cổng vòm trắng được hoa hồng leo phủ quanh, tạo điểm nhấn mềm mại cho lối đi.

Những bụi hoa hồng được chăm sóc nở rực rỡ

Không chỉ trồng cây cảnh và hoa, Xuân Bắc còn dành diện tích đáng kể cho cây ăn quả như mít, mơ, khế, xoài,... Mỗi khi đến mùa, nhiều loại quả trong vườn nhà được Cục trưởng chia sẻ lên mạng với mọi người.

Ở gần ao sen là khu vực dành riêng cho rau xanh với những loại quen thuộc như cải xanh, bắp cải, lá lốt, rau gia vị,... Đây cũng là khu vực gắn với các hoạt động thường ngày của gia đình. Xuân Bắc thường cùng con trai út, bé Bão, bắt sâu, tưới rau; hai con lớn Khánh Minh và Võ Nguyên cũng được bố giao những việc như dọn cỏ, làm đất và trồng cây vào cuối tuần.

Ngoài khu vực trồng cây, gia đình còn bố trí một sân bóng rổ nhỏ cạnh bãi cỏ xanh, tạo không gian vận động cho các thành viên nhỏ tuổi. Sân vườn cũng là nơi Xuân Bắc cùng người thân tổ chức những buổi gặp gỡ, dùng bữa ngoài trời. Nhiều bóng cây, khoảng sân rộng và các khu vực sinh hoạt đan xen khiến khuôn viên phục vụ cả việc nghỉ ngơi lẫn những hoạt động thường ngày của gia đình.

Sân bóng rổ ngay trong vườn

Cây cối trong vườn nhà luôn tốt tươi

Hễ có thời gian, NSND Xuân Bắc lại dành thời gian chăm sóc cây cối

3 con trai của nam nghệ sĩ cũng tích cực giúp bố bắt sâu, dọn cỏ cho khu vườn

(Ảnh: FBNV)