Phát hiện nam sinh khởi nghiệp từ năm 20 tuổi bằng những mặt hàng có giá chưa đến 4.000 đồng, 9 năm sau sở hữu tập đoàn quốc tế, tài sản gần 38.000 tỷ đồng

Từ những cơ hội kinh doanh ít người để ý khi còn trẻ, nam sinh này đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Bắt đầu kinh doanh từ thời sinh viên, nhận ra cơ hội từ những món hàng giá rẻ

Theo bảng xếp hạng Hurun năm 2026, Wang Zuan (Vương Toản), nhà sáng lập Zongteng Group, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 10 tỷ NDT, tương đương gần 38.000 tỷ đồng. Trước khi trở thành doanh nhân giàu có tại Trung Quốc, anh từng bắt đầu hành trình kinh doanh khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sau đó phát hiện cơ hội kiếm tiền từ những mặt hàng có giá chỉ vài nghìn đồng.

Wang Zuan sinh năm 1987, từng theo học tại Đại học Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Khác với nhiều sinh viên chỉ tập trung vào việc học, anh sớm quan tâm đến hoạt động kinh doanh và tìm cách kiếm thêm thu nhập thông qua internet.

Wang Zuan (Vương Toản) bắt đầu thử sức kinh doanh trên internet từ khi còn là sinh viên đại học (Ảnh ZTN)

Theo cuộc phỏng vấn được đăng tải trên nền tảng tài chính Eastmoney, khi còn học đại học, Wang Zuan đã cùng một số người bạn thử sức với hoạt động mua bán trực tuyến. Nhóm sinh viên tham gia giao dịch các vật phẩm và đơn vị tiền tệ trong trò chơi điện tử, lĩnh vực đang phát triển cùng sự phổ biến của internet tại Trung Quốc.

Wang Zuan cho biết hoạt động kinh doanh khi đó có quy mô giao dịch tương đối lớn. Tuy nhiên, anh không công bố số tiền cụ thể kiếm được trong thời gian đại học. Những trải nghiệm ban đầu giúp chàng trai trẻ làm quen với việc tìm kiếm khách hàng, xử lý giao dịch và khai thác cơ hội kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Khoảng năm 2007, khi mới 20 tuổi, Wang Zuan bắt đầu chuyển hướng sang thương mại điện tử xuyên biên giới. Thời điểm đó, hoạt động mua bán hàng hóa giữa Trung Quốc và các thị trường nước ngoài thông qua internet đang mở ra nhiều cơ hội cho những người kinh doanh nhỏ.

Một chi tiết đáng chú ý được Wang Zuan chia sẻ là sự chênh lệch giá giữa hàng hóa tại Trung Quốc và thị trường quốc tế. Có những sản phẩm được bán trong nước với giá khoảng 1 NDT, tương đương chưa đến 4.000 đồng theo tỷ giá tham khảo, nhưng có thể bán cho khách hàng nước ngoài với giá 1 USD, tương đương hơn 25.000 đồng.

Năm 2007, ở tuổi khoảng 20, Wang Zuan thành lập doanh nghiệp tiền thân của Zongteng Group (Ảnh ZTN)

Mức chênh lệch này khiến Wang Zuan nhận thấy tiềm năng của thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán, chưa tính các khoản chi phí vận chuyển, đóng gói, thanh toán và những chi phí phát sinh khác. Vì vậy, không thể coi toàn bộ phần chênh lệch là lợi nhuận thực nhận.

Thay vì chỉ tập trung vào thị trường nội địa, Wang Zuan tìm cách tiếp cận khách hàng nước ngoài thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Anh nhận ra rằng những sản phẩm phổ thông, có giá trị không lớn tại Trung Quốc, vẫn có thể tìm được người mua ở thị trường khác nếu đáp ứng đúng nhu cầu.

Tháng 11/2007, Wang Zuan thành lập doanh nghiệp tiền thân của tập đoàn quốc tế Zongteng Group. Từ những hoạt động kinh doanh trực tuyến ban đầu, anh từng bước mở rộng quy mô và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế.

Từ kinh doanh hàng giá rẻ đến khối tài sản gần 38.000 tỷ đồng

Trong quá trình phát triển hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, Wang Zuan nhận thấy một vấn đề lớn mà nhiều người bán hàng Trung Quốc gặp phải: Việc đưa sản phẩm đến tay khách hàng nước ngoài thường mất nhiều thời gian và chi phí.

Khi số lượng đơn hàng tăng lên, các doanh nghiệp không chỉ cần tìm được người mua mà còn phải giải quyết hàng loạt công việc liên quan đến lưu kho, đóng gói, vận chuyển và giao nhận quốc tế. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của người bán trên các nền tảng thương mại điện tử.

Zongteng Group trở thành tập đoàn quốc tế, phát triển mạnh trong lĩnh vực logistics xuyên biên giới, cung cấp dịch vụ kho bãi và vận chuyển (Ảnh ZTN)

Từ kinh nghiệm thực tế, Wang Zuan từng bước chuyển trọng tâm sang xây dựng hệ thống hỗ trợ hậu cần cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Zongteng Group phát triển các dịch vụ kho bãi ở nước ngoài, vận chuyển hàng hóa quốc tế và giải pháp logistics dành cho doanh nghiệp thương mại điện tử.

Thay vì mỗi người bán phải tự tìm kho hàng, thuê đơn vị vận chuyển và xử lý những thủ tục phức tạp, hệ thống của Zongteng Group hướng tới cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để hàng hóa có thể tiếp cận thị trường quốc tế thuận lợi hơn.

Doanh nghiệp dần mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường, phục vụ các nhà bán hàng có nhu cầu đưa sản phẩm từ Trung Quốc đến người tiêu dùng ở nước ngoài. Sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế tạo điều kiện để lĩnh vực logistics xuyên biên giới trở thành một ngành kinh doanh có tiềm năng lớn.

Trong quá trình mở rộng, Zongteng Group phát triển các dịch vụ kho hàng và vận chuyển quốc tế, gắn với những thương hiệu như GoodCang và YunExpress. Các dịch vụ này hỗ trợ người bán xử lý hàng hóa và giao nhận đơn hàng tại nhiều thị trường.

Theo bảng xếp hạng Hurun 2026, Wang Zuan sở hữu khối tài sản ước tính gần 38.000 tỷ đồng (Ảnh Glosellers)

Khác với giai đoạn đầu chủ yếu tìm kiếm lợi nhuận từ việc mua đi bán lại sản phẩm, mô hình kinh doanh sau này của Wang Zuan tập trung vào cung cấp hạ tầng và dịch vụ cho những doanh nghiệp cùng tham gia thị trường thương mại điện tử.

Sự thay đổi này giúp hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc lựa chọn một vài mặt hàng cụ thể. Khi nhu cầu mua sắm trực tuyến xuyên biên giới gia tăng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hậu cần cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô.

Theo bảng xếp hạng Hurun dành cho các doanh nhân trẻ năm 2026, tài sản cá nhân của Wang Zuan được ước tính khoảng 10 tỷ NDT, tương đương gần 38.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Từ một sinh viên thử sức kinh doanh qua internet, Wang Zuan đã phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics quốc tế. Hành trình của anh gây chú ý bởi bước chuyển từ việc khai thác chênh lệch giá của những món hàng bình thường sang xây dựng hệ thống phục vụ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nguồn: Eastmoney