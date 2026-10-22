Tam Triều Dâng mở khoá công thức Đẹp hơn mỗi ngày qua series vừa lên sóng

Lấy cảm hứng từ câu nói của nhà tạo mẫu lẫy lừng người Pháp Coco Chanel khi đang đứng trước những băn khoăn về sự rực rỡ của tuổi trẻ: “Vẻ đẹp bắt đầu từ khoảnh khắc bạn quyết định là chính mình”, diễn viên Tam Triều Dâng đã bắt đầu hành trình Đẹp hơn mỗi ngày từ sự thấu hiểu chính mình, kiên trì chăm chút bản thân.

‏Quan điểm ấy được người đẹp hé lộ trong series video vừa ra mắt, qua những câu chuyện và lựa chọn rất đời thường của cô.‏

‏Khỏe đẹp từ bên trong – Chìa khóa mở ra phiên bản rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn‏

‏Nàng Thanh Tâm cá tính trong "Vì mẹ anh phán chia tay" chia sẻ, ai đó hỏi bạn: nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Hãy cứ tự tin trả lời rằng bạn chọn khoẻ đẹp từ bên trong. Bởi mỗi phụ nữ là một bông hoa, có thời điểm bung nở, có một thời khắc riêng để toả hương theo cách của mình. Khi có một cơ thể khỏe mạnh, người phụ nữ sẽ tự khắc toát lên một thần thái rạng rỡ cùng sức hút riêng biệt.‏

‏Quan niệm ấy được đúc kết từ chính những trải nghiệm của Tam Triều Dâng. Từng có khoảng thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, cô lựa chọn chậm lại để nhìn nhận bản thân, khám phá những điều mới mẻ, trau dồi kiến thức và xây dựng thói quen sống tích cực. Với Dâng, tạm dừng không phải để bỏ lại những mục tiêu phía sau, mà là để hiểu mình hơn và chuẩn bị cho những bước tiến tiếp theo. Cô tin rằng mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều mang đến cơ hội trưởng thành, giúp mình từng bước trở thành phiên bản tốt hơn.‏

‏Từ những trải nghiệm đó, Tam Triều Dâng tìm thấy công thức "Đẹp hơn mỗi ngày" qua ba mảnh ghép: Healthy Body – cơ thể khỏe mạnh, Healthy Beauty – vẻ ngoài được chăm sóc và Healthy Vibe – nguồn năng lượng tích cực. Với Dâng, trở thành phiên bản tốt hơn không phải là cuộc đua để trở thành một ai khác, cũng không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn lao. Đó là hành trình học cách lắng nghe, yêu thương bản thân, chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng những điều tích cực mỗi ngày. Từng chút một, theo cách riêng của mình, mỗi người đều có thể nuôi dưỡng sức khỏe, vẻ đẹp và nguồn năng lượng rạng rỡ từ bên trong. ‏

‏Tuy nhiên, để nhận ra điều tưởng chừng đơn giản ấy, Dâng cũng đã mất khá nhiều thời gian học cách lắng nghe, chăm sóc, yêu thương và trân trọng cơ thể mình. Cô hiểu rằng vẻ đẹp không đến từ những thay đổi tức thời, mà được vun đắp qua những lựa chọn phù hợp và sự kiên trì mỗi ngày. Chính những trải nghiệm này đã trở thành nguồn cảm hứng để Tam Triều Dâng thực hiện series "Đi tìm công thức Đẹp hơn mỗi ngày" cùng Olivoilà. Thông qua câu chuyện của mình và những chia sẻ từ các khách mời, cô mong muốn lan tỏa tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe, yêu thương bản thân và xây dựng lối sống tích cực, để mỗi người trẻ thêm tự tin khám phá và theo đuổi phiên bản đẹp nhất của chính mình.‏

‏Khám phá những góc nhìn khác nhau về "Đẹp hơn mỗi ngày"‏

‏Không dừng lại ở công thức khỏe đẹp của bản thân, series của Tam Triều Dâng còn đưa người xem gặp gỡ nhiều nhân vật truyền cảm hứng, khám phá các quan điểm khác nhau về vẻ đẹp và công thức đẹp hơn mỗi ngày. ‏

‏Là nhà thiết kế nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang cao cấp, Đỗ Long nhìn nhận vẻ đẹp qua phong cách cá nhân và cách mỗi người thể hiện bản thân. Với anh, thời trang không chỉ tạo nên diện mạo cuốn hút mà còn là ngôn ngữ để mỗi người thể hiện cá tính, tình yêu bản thân và sự trân trọng vẻ đẹp riêng. Khi hiểu rõ điều mình yêu thích và phù hợp với bản thân, mỗi người có thể tìm thấy cách tỏa sáng mà không cần chạy theo một hình mẫu có sẵn. Anh cũng hé lộ, tinh thần "Đẹp hơn mỗi ngày" cũng chính là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập mới, độc đáo trong năm nay, hướng đến việc tôn vinh nét đẹp riêng và khuyến khích phụ nữ chủ động viết nên phiên bản mình mong muốn.‏

‏Với MC Thanh Thanh Huyền, mỗi khoảnh khắc được tỏa sáng đều đáng quý và xứng đáng được trân trọng. Là một nữ MC năng động, tự tin, cô hiểu rằng để luôn xuất hiện với phiên bản rạng rỡ nhất, không chỉ cần sự chuẩn bị về ngoại hình mà còn phải nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng dồi dào. Vì vậy, Thanh Thanh Huyền luôn chủ động chăm sóc bản thân, duy trì những thói quen lành mạnh để sẵn sàng tỏa sáng và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Theo đó, ở tập 3, MC Thanh Thanh Huyền sẽ chia sẻ những công thức home-spa tại gia, gợi ý những cách thức thư giãn để phái đẹp chăm sóc làn da và tái tạo năng lượng.‏

‏Ba nhân vật đến từ những lĩnh vực khác nhau, dù mỗi người có một công thức khỏe đẹp riêng, cả ba đều chia sẻ một quan điểm chung: "Đẹp hơn mỗi ngày" không phải là theo đuổi sự hoàn hảo, mà là hành trình nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong thông qua những lựa chọn lành mạnh và sự kiên trì mỗi ngày. Và trên hành trình ấy, dầu ô liu Olivoilà chính là "người bạn" đồng hành của Tam Triều Dâng, Đỗ Long và Thanh Thanh Huyền trong việc xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.‏

‏Được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha - một trong những quốc gia xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu thế giới, dầu ô liu Olivoilà được sản xuất từ những trái ô liu tươi bằng phương pháp ép lạnh trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch, giúp bảo toàn hương vị tự nhiên, giàu dưỡng chất Vitamin E và Polyphenol - dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. ‏

‏Series "Đi tìm công thức Đẹp hơn mỗi ngày cùng Tam Triều Dâng" đã chính thức lên sóng

‏"Không có một công thức chung cho tất cả - và đó cũng chính là điều series "Đi tìm công thức Đẹp hơn mỗi ngày cùng Tam Triều Dâng" muốn khám phá‏." - Tam Triều Dâng tiết lộ. ‏

‏Nếu bạn cũng đang trên hành trình "Đẹp hơn mỗi ngày", hãy tin vào sức mạnh của sự khỏe đẹp từ bên trong và cùng Tam Triều Dâng khám phá những "công thức" trong các tập tiếp theo trên fanpage Olivoilà và TikTok Tam Triều Dâng.‏

‏Chịu trách nhiệm về sản phẩm:‏ ‏Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân (CALOFIC)

‏Địa chỉ: Khu ‏ ‏CN‏ ‏ Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam‏