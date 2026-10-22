The 30s TALK #1 - Kỳ Duyên: Trước chỉ biết cafe đen đá, giờ nhờ Bơ mới biết uống cold brew, syrup chanh vàng và thoải mái với mọi thứ

Bước vào tuổi 30, Kỳ Duyên bắt đầu tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, chi tiền cho những điều xứng đáng và ở bên người khiến bản thân được là chính mình.

Bao lâu thì một điều mới mẻ trở thành chuyện bình thường? Là khi thời gian trôi qua, có thêm một mối quan hệ mới, sống ở một môi trường khác hay thay đổi bên trong mình? Tất cả đều có thể là câu trả lời, nhưng với Kỳ Duyên, hành trình bước vào tuổi 30s có lẽ còn nhiều điều hơn thế.

Nhờ Bơ (Thiên Ân), Kỳ Duyên từ chỉ uống cafe sữa đá, cafe đen đá sang biết pha cold brew, syrup chanh vàng hay matcha. Những thứ trước đây không nằm trong thói quen, bây giờ lại trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

Đi concert The Weeknd chi vài chục triệu cho vé Gold Lounge Vip đỡ phải chen lấn và có ghế ngồi. Là vì có tiền nên chịu chi, hay đơn giản là đến một độ tuổi, người ta bắt đầu thấy cái lưng mình quan trọng hơn việc đứng sát sân khấu?

Khi nói đến chuyện mua sắm thay vì cái đồng hồ này xịn thế thì đã chuyển sang ngó nghiêng chiếc sofa êm hơn, cái nồi 8-10 triệu. Hóa ra, 30s đôi khi không nằm ở việc mình sở hữu thêm bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở chỗ biết rõ thứ gì sẽ khiến cuộc sống mỗi ngày dễ chịu hơn.

Đó cũng là lúc người ta sẵn sàng thử những điều trước đây chưa từng có trong danh sách ưu tiên, chi nhiều tiền hơn cho chất lượng thay vì chỉ nhìn vào vẻ ngoài, và thoải mái thể hiện bản thân mà không cần gồng mình theo một hình mẫu nào đó. Đó cũng là Kỳ Duyên ở một phiên bản tuổi 30s mà cô mang đến The 30s Talk.

The 30s TALK #1: Kỳ Duyên kể chuyện tuổi 30 và cuộc sống bên Bơ





Kỳ Duyên tuổi 30 muốn dành 12 tiếng ngày để ngủ

Chào Kỳ Duyên!

Ở tuổi 30s, điều gì mất đi nhưng Kỳ Duyên lại thấy biết ơn vì cái mất đó?

Duyên nghĩ điều mình không còn có được ở hiện tại chính là khoảng thời gian 30 năm đã qua. Thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại được.

Nhưng đổi lại, mình cũng nhận được nhiều điều. Sau 30 năm, mình đã trải qua nhiều chuyện, học hỏi và đạt được những điều từng mong muốn. Mình đã sống hết mình với tuổi trẻ, làm những điều mình thích. Còn ở hiện tại, mình trưởng thành và chín chắn hơn, hiểu bản thân hơn cũng như biết rõ mình muốn gì trong cuộc sống

Có điều gì Kỳ Duyên từng rất tin tưởng ở tuổi 20 nhưng bây giờ không còn tin nữa?

Chắc là không có. Bởi vì điều quan trọng nhất giúp mình có được tất cả mọi thứ bây giờ là luôn tiến về phía trước và tin vào bản thân. Chưa có bất cứ quyết định nào trong cuộc đời mà mình không đặt niềm tin.

Nhưng, nếu khán giả theo dõi có thể thấy sự nghiệp của mình có lúc đạt được thành công vang dội nhưng cũng có khi đi xuống, gặp những khoảng trũng trong trong sự nghiệp. Bây giờ nhìn lại thì cũng hối tiếc chứ, cũng ước là mình có thể làm tốt hơn ở thời điểm đó. Song, mình cũng là người khá thực tế và tích cực. Nếu cứ mãi gặm nhấm những điều đáng tiếc thì bản thân sẽ không thể tiến đến những điều tốt đẹp hơn. Sau mỗi lần hối tiếc, mình sẽ rút ra bài học cho bản thân để hoàn thiện.

Gần đây, Kỳ Duyên tiêu nhiều thời gian hơn cho điều gì mà tuổi 20 sẽ thấy rất... chán?

Chắc là ngủ đó mọi người (cười).

Thật sự, lúc còn trẻ, mình từng nghĩ tại sao có những người có thể dành ra 12 tiếng, thậm chí 15 tiếng để ngủ. Mình thấy việc dành quá nhiều cho việc ngủ thì chán lắm. Nhưng, đến bây giờ, khi bước qua độ tuổi khác, công việc cũng nhiều hơn, đôi khi mình chỉ ước có một ngày thật dài để ngủ, tái tạo năng lượng.

Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, Kỳ Duyên sẽ chọn phiên bản nào?

Mình rất thích cô bé Kỳ Duyên ở độ tuổi 18. Ở thời điểm đó, có thể mình còn non nớt và gặp nhiều vấp ngã. Nhưng đó cũng là độ tuổi mình bước ra ngoài cuộc đời và đón nhận mọi thứ bằng tất cả những giác quan nhạy bén nhất của một cô gái 18 tuổi.

Vậy, cái cô bé Kỳ Duyên 18 tuổi có bao giờ nghĩ gần 30 tuổi mình sẽ trở thành diễn viên không? Nếu được nói một câu với Kỳ Duyên năm 18 tuổi, bạn sẽ nói gì?

Chưa bao giờ luôn, thật sự.

Lúc đó (năm 18 tuổi - pv), mình còn không thể tưởng tượng được việc sẽ trở thành hoa hậu của cả một Đất nước. Mọi thứ đến với mình như một cú nổ lớn. Lúc đó, trong gia đình cũng như những người bạn bè xung quanh, không có ai là nghệ sĩ. Mọi thứ đến, mình như được bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Thế nên, lúc đó mình cũng không thể nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên ở độ tuổi này được.

Mình sẽ nói rằng Kỳ Duyên của bây giờ rất nhớ Kỳ Duyên của năm ấy.

Từ Hoa hậu đến người mẫu, giám khảo rồi diễn viên - Kỳ Duyên đang chủ động tạo ra những phiên bản mới của mình, hay thực ra chỉ đang tìm một thứ cuối cùng khiến mình muốn làm thật lâu?

Được trở thành nghệ sĩ, được khán giả yêu thương, đôi khi mình hay nói đùa với nhau nó là nghề chọn người.

Như Duyên không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và cũng không được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Sau đó, mình thi đỗ Đại học Ngoại thương rồi đi học, trong quãng thời gian đó mình vô tình tham gia một cuộc thi vì nghĩ bản thân có những yếu tố phù hợp. Rồi mình trở thành hoa hậu. 10 năm sau, mình lại đạt được danh hiệu hoa hậu một lần nữa, và bây giờ tiếp nối chặng đường sự nghiệp nghệ thuật bằng việc trở thành diễn viên.

Nói thêm về việc mình làm diễn viên, mình luôn nghĩ bản thân đã may mắn chiến thắng hai cuộc thi hoa hậu. Vậy điều gì sẽ giúp mình có thể sống mãi trong lòng khán giả? Bởi vì mỗi năm có rất nhiều cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi nào ngắn thì trong vòng 1 năm đã có 1 hoa hậu mới rồi, còn Hoa hậu Việt Nam thì 2 năm mới có một hoa hậu.

Vậy nên, câu hỏi đặt ra bây giờ là mình phải làm gì để tiếp tục nhận được tình yêu thương của khán giả, nếu mình không có sản phẩm thường xuyên, và mình chỉ là một cô hoa hậu, lúc nào cũng đẹp và truyền cảm hứng đến mọi người? Mình cần tìm một điều gì đó sâu bên trong con người mình, một lĩnh vực cụ thể trong các bộ môn nghệ thuật. Và, Kỳ Duyên nghĩ mình thích trở thành diễn viên. Mình rất thích xem phim, mình không xem phim chỉ để giải trí mà thường chú ý nhiều đến diễn xuất của các diễn viên để học hỏi. Khi thấy bản thân có duyên với điện ảnh, mình bắt đầu tìm hiểu, học các lớp diễn xuất, sau đó sau đó casting bộ phim đầu tiên. Đến thời điểm hiện tại, Duyên đang chuẩn bị ra mắt bộ phim điện ảnh thứ hai.

Có một định kiến rằng hoa hậu đi đóng phim thường được chú ý vì danh hiệu trước khi được nhìn nhận như một diễn viên. Duyên đã gặp định kiến này ở đâu và làm gì để tự chứng minh ngược lại?

Mọi người thường có những định kiến khá khắt khe với người đẹp đi đóng phim. Chẳng hạn là “hoa di động” hay “bình hoa biết di chuyển trên màn ảnh rộng”. Nghe có phần cay đắng một chút, nhưng thực tế là như vậy. Nên ngay từ đầu, khi đưa ra quyết định sẽ theo đuổi đến cùng lĩnh vực điện ảnh, mình cũng lường trước được những điều này và sẵn sàng đối mặt.

Đến thời điểm hiện tại, khi mình đã đóng đến bộ phim điện ảnh thứ 2. Trộm vía về cả doanh thu và mình cũng đón nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả. Đồng thời, mình phải đối mặt với những bình luận trên chê cách thoại hoặc cách diễn. Nhưng, nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt với điều này thôi, vì sẽ có người yêu thương mình, nhưng cũng có người không thích mình.

Điều duy nhất mình có thể làm là phải thật sự tỉnh táo để chọn lọc ý trong những lời chê trách. Mình cần nhìn nhận xem những góp ý nào có thể giúp bản thân hoàn thiện hơn, từ đó làm tốt hơn trong những sản phẩm tiếp theo.

Có trường hợp nào người ta chê nhưng mình biết chắc rằng mình không có khuyết điểm đó, thì làm thế nào?

Có chứ.

Mình cũng là một người sử dụng mạng xã hội khá tỉnh táo, sẽ không bị cuốn vào những bình luận nói chưa đúng về mình, rồi cứ mãi mắc kẹt trong đó và hoài nghi liệu bản thân có thực sự đang làm chưa tốt như những gì người ta bình luận hay không. Mình phải chọn lọc, phân biệt được đâu là những người thực sự yêu thương mình và muốn góp ý, đâu là những người đang chĩa mũi dùi về phía mình.

Sau hơn 10 năm trong showbiz, có điều gì Kỳ Duyên từng rất muốn chứng minh với người khác nhưng bây giờ thấy chẳng cần chứng minh nữa?

Thực sự trong quãng thời gian của tuổi trẻ, mình biết mình muốn gì và chạy theo nó. Mình cũng luôn phải cố gắng chứng minh năng lực, có thể làm được điều này, điều kia. Nhưng ở hiện tại mình không cần chứng minh nữa. Mình chỉ cần làm tốt những thứ mình đang theo đuổi. Còn mọi thứ, mình nghĩ số phận sẽ an bài nếu mình thực sự là một người có năng lực.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại - có sự nghiệp, nhà cửa, công việc mình thích, những mối quan hệ thân thiết - Kỳ Duyên đang có thứ gì mà cô gái 20 tuổi từng nghĩ phải rất lâu nữa mới có?

Mọi người nhìn vậy thôi, chứ thật ra mình nhìn vào cuộc sống của những người khác cũng mơ ước có được cuộc sống giống mọi người đấy (cười).

Những gì Kỳ Duyên có được ở thời điểm hiện tại là thành quả mà mình đã cố gắng rất nhiều năm. Mình cũng đã phải làm việc chăm chỉ để có được những thứ như sự nghiệp, nhà cửa, công việc cũng như những mối quan hệ tốt, những người bạn đồng hành giúp mình trở nên tốt hơn.

Thật ra, để có được tất cả những điều đó cũng không quá khó đâu mọi người. Quan trọng là mình phải có niềm tin và đôi khi cần kiên nhẫn chờ đợi một chút để những điều tốt đẹp đến với mình. Đôi khi, những điều tốt đẹp sẽ đến muộn, nhưng chúng sẽ đến.

Càng gần 30, Kỳ Duyên thấy mình “đằm” hơn thật, hay chỉ giỏi kiểm soát bản thân hơn trước?

Mình thấy bản thân rất thoải mái và enjoy. Mình không cần cố gắng để trở thành một ai khác. Ngay cả trong cuộc trò chuyện này, mình cũng không cần phải cố gắng nghĩ xem nên nói thế nào cho hay, nói thế nào để khán giả muốn nghe đây ta. Trong một cuộc phỏng vấn cũng tại đây vào 4 năm trước, mình từng có tâm lý này nha. Nhưng bây giờ không còn nữa. Mình chỉ cần nói ra quan điểm của mình với phong thái mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Khi năng lượng được truyền đi đúng cách, mình nghĩ những khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ cảm nhận được.

Sự thay đổi này là cả một quá trình, là một quãng thời gian dài để mình có thể chiêm nghiệm và trải qua nhiều điều.

Nếu có một ngày không phải làm gì, không có máy quay, không đi sự kiện hay chụp hình, một ngày của Kỳ Duyên sẽ diễn ra như thế nào?

Một ngày có 24 tiếng đúng không? Mình sẽ dành 12 tiếng để ngủ, để có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau khi ngủ dậy, mình sẽ đi tập, pha cà phê cold brew để uống, có thể đi dạo hoặc mua sắm. Kiểu là mình sẽ dành thời gian cho những hoạt động tái tạo năng lượng, bởi khoảng thời gian vừa rồi cũng như sắp tới, trộm vía là mình có rất nhiều công việc, bận rộn lắm.

30s đi concert mua vé Gold VIP, về nhà tự pha cold brew, syrup chanh vàng uống

Kỳ Duyên ngày càng chia sẻ nhiều hơn những chuyện rất đời - nấu ăn, nhà cửa, tập luyện, đi chơi. Đây là một Kỳ Duyên mới, hay chỉ là phần trước đây chưa từng được cho khán giả nhìn thấy?

Đó là một phiên bản có từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mình mới chia sẻ nhiều.

Vì ở thời điểm này mình thoải mái hơn, không có gì phải gò bó. Trước đây, đôi khi mình sẽ có những suy nghĩ là: “Không biết nếu mình đăng những điều đó lên mạng xã hội thì mọi người có đánh giá, mình có mắc cỡ không?”. Nhưng thực sự khi chia sẻ những hình ảnh đó thì mọi người mới hiểu Kỳ Duyên nhiều hơn.

Đó là một cô gái có ngoại hình trông khá kiêu kỳ, có phần khó gần nhưng sâu bên trong cũng hài hước, vô tri đó (cười). Mình nghĩ đó là điều khá thú vị và mong muốn mọi người hiểu về mình nhiều hơn.

Tập luyện, ăn uống, chăm sóc ngoại hình với Kỳ Duyên bây giờ là niềm vui của một người phụ nữ biết chăm mình, hay vẫn có một phần áp lực vì phải đẹp?

Duyên nghĩ là cả hai đó.

Với một nghệ sĩ, việc giữ gìn vóc dáng và duy trì phiên bản đẹp nhất khi xuất hiện trước công chúng là điều bắt buộc. Đặc biệt với lĩnh vực của mình, khi công việc liên quan nhiều đến hình ảnh. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng thế thôi. Mình cũng cần đánh đổi. Không thể mình muốn đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng, vừa muốn làm diễn viên điện ảnh mà vẫn thoải mái với sở thích ăn uống, không kiêng khem hay thiếu kỷ luật tập luyện.

Hơn nữa, việc tập luyện cũng giúp mình giải tỏa áp lực, xả stress. Mỗi khi có quá nhiều công việc, nếu dành được một tiếng để tập thì sau đó mọi thứ với mình đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Duyên thì không ngại bất cứ bộ môn thể thao nào, còn hiện tại mình tập gym, chạy bộ; khi có thời gian thì đi bơi hoặc tập yoga. Duyên cố gắng phối hợp nhiều bộ môn trong cuộc sống để không bị chán.

Ngoài tập thể thao để xả stress, có thú vui nào khác giúp Kỳ Duyên lấy lại tinh thần hằng ngày không?

Thời gian gần đây, mình thích pha chế, đặc biệt là pha matcha. Bơ (biệt danh của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân) cũng giúp mình mở rộng kiến thức về cà phê. Cà phê có nhiều cách pha khác nhau, cho những loại khác nhau. Chứ trước đây, mình chỉ biết cà phê sữa đá hoặc cà phê đen đá, còn bây giờ bắt đầu biết uống cold brew, syrup chanh vàng và học nhiều cách làm các loại cà phê khác nhau.

Khoảng thời gian được pha chế, tự làm món đồ uống mình yêu thích cũng giúp mình xả stress rất nhiều. Pha chế đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao, nếu không đúng tỷ lệ thì ly nước sẽ không ngon, từ đó bản thân cũng học thêm được điều mới.

Gần đây, hội 30s quan tâm nhiều hơn đến việc khám sức khỏe. Kỳ Duyên có như vậy không? Mỗi năm Kỳ Duyên chi bao nhiêu tiền cho việc khám sức khỏe, đầu tư thẩm mỹ hay nhan sắc?

Mỗi lần khám sức khỏe tổng quát cũng tốn tiền, chắc đâu đó khoảng 1 nghìn đô (khoảng 25 triệu đồng) nhưng Duyên thấy rất xứng đáng. Về mặt khoa học và y tế, với những phương tiện hiện đại cùng bác sĩ, mình có thể biết cơ thể đang ổn hay có bộ phận nào gặp vấn đề. Thứ hai, mình cũng yên tâm làm việc tiếp, không phải quá lo lắng về sức khỏe mỗi khi có dấu hiệu bất thường.

Có món đồ hay thú vui nào rất bình thường, thậm chí không tốn nhiều tiền, nhưng lại khiến Kỳ Duyên thấy chất lượng cuộc sống của mình tốt lên rõ rệt?

Khó nha.

Duyên đang định trả lời là bột cà phê hay bột matcha, nhưng nghĩ lại có những hũ matcha chỉ 40 gram mà giá hơn 2 triệu đồng, nên cũng không rẻ lắm. Bột cà phê thì giá tốt hơn: một gói khoảng 300gram tầm 500-600 nghìn đồng. Nên chắc không có gì rồi.

Vậy, có món đồ nào Kỳ Duyên chi rất nhiều tiền để sở hữu và thấy xứng đáng từng đồng?

Bản thân mình là một người phụ nữ và càng lớn thì càng có xu hướng hướng về gia đình. Lúc 24-25 tuổi, mình dành nhiều tiền mua sắm cho những thú vui bên ngoài. Ví dụ, mình mua đồng hồ, túi xách, đồ hiệu và những thứ để ăn diện bên ngoài. Còn bây giờ, nếu có tiền, mình sẽ để dành để mua nhà, hoặc mua những thứ có thể tích lũy tài sản hoặc đầu tư vào chất lượng cuộc sống và sức khỏe.

Khi bước sang tuổi 30, mình quan tâm đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn, nên cũng sẵn sàng chi tiền lắm. Minh chứng là khoảng 5 năm trước, khi xây nhà mình sẽ chọn một bộ sofa khoảng 15-20 triệu đồng. Đương nhiên bộ sofa đó vẫn tốt, nhưng lúc đó mình để ý hình thức nhiều hơn. Bây giờ, mình sẵn sàng chi gấp hai hoặc ba lần để mua một bộ sofa tốt cho lưng của mình, khi ngồi lâu xem phim hoặc làm việc. Nghĩa là mình quan tâm đến chất lượng nhiều hơn.

Rồi khi đi du lịch, đi chơi cũng thế. Như đợt vừa rồi mình và Bơ có đi concert The Weeknd ở Thái Lan. Mình cũng sẵn sàng chi tiền để mua hai chỗ ngồi không phải chen lấn, dù giá có thể đắt hơn nhiều lần (cả hai mua vé Gold Lounge VIP Package, có giá bán 17.935 baht Thái/vé, tương đương khoảng 13,9 triệu đồng/vé - pv).

Ở độ tuổi này, khi buồn thì Kỳ Duyên sẽ làm gì?

Nói khi buồn thì mình đi chơi. Mạnh miệng thế thôi chứ không bao giờ đi chơi được đâu. Bây giờ mình cũng ngại đến những nơi quá đông người hay ồn ào, sập sình. Còn bây giờ, đôi khi niềm vui mỗi ngày sau khi đi làm về là lướt các sàn thương mại điện tử để mua sắm để mua đồ online, mua dụng cụ pha chế, quần áo cho Cooky và Coffy (2 chú cún cưng - pv) hoặc mua đồ ngủ.

Rồi nếu có nhiều thời gian hơn, Duyên sẽ đi ăn những bữa ngon như omakase. Đơn giản vậy thôi.

Lịch trình bận rộn như vậy, Kỳ Duyên sắp xếp thời gian thế nào để vừa đi làm, nấu ăn, dọn nhà, vừa tập luyện và dành thời gian cho bản thân?

Phải dành chứ. Ví dụ hôm nay, buổi sáng mình bắt đầu dậy lúc 7 giờ để make-up, rồi đi sự kiện, sau đó phỏng vấn. Bình thường đến chiều tối, mọi người có thể về nhà rồi nghỉ ngơi, nhưng Duyên thì sẽ vẫn sẽ tiếp tục tập thể dục, vì sợ nếu không tập thì mình sẽ không đẹp nữa.

Càng đến tuổi này, tâm lý áp lực phải giữ vóc dáng đẹp càng thường trực. Có thể hiểu theo cách khoa học là khi nhiều tuổi hơn, hệ trao đổi chất và hệ bài tiết không còn giống lúc trẻ. Ở độ tuổi này, mình ăn vào dễ tăng cân hơn và tập luyện cũng khó giảm cân hơn trước. Cách đây khoảng bốn năm, nếu ăn uống kiêng khem và tập luyện khắc nghiệt trong một tuần, mình có thể giảm 3-4 kg/tuần. Còn bây giờ, dù cố gắng lắm thì tối đa cũng chỉ khoảng 2 kg. Vì vậy,bây giờ mình phải khắt khe hơn.

Đang ở trong một mối quan hệ tốt

Sau nhiều trải nghiệm, Kỳ Duyên nghĩ một mối quan hệ tốt là nơi mình được yêu thương, được là chính mình, hay là nơi cả hai cùng khiến nhau trở thành phiên bản tốt hơn? Thiên Ân có phải là một người bạn khiến bạn được làm chính mình, không cần phải gượng ép?

Theo mình, có ba điều để nói về một mối quan hệ tốt. Thứ nhất, mình được là chính mình. Thứ hai, cả hai cùng giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn. Thứ ba, hai người che chở, bảo vệ nhau mỗi khi giông bão kéo đến. Với Duyên, đó là một mối quan hệ tốt.

Còn về Thiên Ân, em ấy là một người bạn đồng hành rất tốt, giúp mình trưởng thành hơn và được là chính mình. Ân nhìn nhỏ bé vậy thôi, nhỏ hơn mình bốn tuổi, nhưng là người rất biết cách bảo vệ và che chở cho mình. Dù mình có như thế nào thì Ân cũng luôn bao dung với mình. Đó là điều mình rất quý trọng ở cô ấy.

Khi ở bên một người mà mình muốn đi cùng thật lâu, Kỳ Duyên có áp lực phải trở thành phiên bản tốt hơn, phù hợp hơn với người ấy không?

Thật ra, mình chỉ áp lực một việc duy nhất là làm thế nào để cả hai cùng tốt hơn. Duyên không quá áp lực chuyện bản thân phải trở thành người tốt hơn người bên cạnh. Cả hai đều mong muốn những điều tích cực và được khán giả yêu thương, nên cùng nhau đi lên. Nếu một trong hai người tiến lên còn người kia dừng lại, sẽ rất khó để hai người cân bằng.

Cả hai đều là người của công chúng, được nhiều người chú ý. Kỳ Duyên có bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng hay suy đoán của mọi người về mối quan hệ không?

Không, vì bản thân cả hai đều biết mình cần phải làm gì.

Người đồng hành tác động như thế nào đến Duyên? Ví dụ, lời nhận xét hay góp ý quan trọng và ảnh hưởng đến bạn ra sao?

Mình nghĩ lợi thế của hai người khi cùng làm trong một ngành, một lĩnh vực là có thể rất hiểu công việc của nhau. Đôi khi người này cần lời góp ý hay ý kiến của người còn lại thì cũng dễ tiếp cận, hiểu và giúp đỡ nhau. Mỗi khi mình có điều bận tâm, bối rối và chưa tìm được câu trả lời, mình thường hỏi người bạn đồng hành của mình.

Có người nào từng bước vào cuộc đời và khiến Kỳ Duyên thay đổi rõ rệt về tính cách, cách yêu, cách nhìn nhận bản thân hoặc cách đối diện với các mối quan hệ không?

Có nha.

Đó là khi mình cảm thấy mình được công nhận. Thật ra, mọi người nhìn vào sẽ thấy Duyên khá chững chạc, trưởng thành nhưng sâu bên trong, mình cũng có một tâm hồn trẻ nhỏ, một tâm hồn em bé. Thế nên, mình rất thích được khen và được công nhận mỗi khi làm được điều gì đó. Đôi khi lời khen hay sự công nhận chỉ là những điều nhỏ thôi, nhưng lại là động lực rất lớn để mình có thể làm được những điều lớn lao hơn.

Nếu không hỏi Kỳ Duyên bao giờ kết hôn, bao giờ sinh con hay đang yêu ai, mà chỉ hỏi: “Ở tuổi 30, bạn muốn một mối quan hệ của mình mang lại điều gì cho cuộc sống?” - bạn sẽ trả lời thế nào?

Kỳ Duyên nghĩ ở độ tuổi này mình đã đi qua 1/3 cuộc đời rồi, cũng đã trải qua nhiều niềm vui, những cay đắng của cuộc đời. Nghe khổ nhỉ? Nhưng thật sự là như thế. Mình chỉ mong người đồng hành có thể mang lại niềm vui. Cả hai mang lại cho nhau năng lượng tích cực để đôi khi chia sẻ áp lực trong công việc, cuộc sống và cùng tìm cách giải quyết.

Một số hình ảnh khác của Kỳ Duyên trong buổi talk.

The 30s Talk là series trò chuyện cùng những gương mặt nổi bật ở tuổi 30s - từ những cái tên có tiếng trong showbiz, các KOL quen mặt với công chúng, những doanh nhân cùng các gương mặt để lại dấu ấn trong lĩnh vực họ đang theo đuổi. Ở tuổi 30s, họ đang sống thế nào, yêu ra sao, dạo này mê gì và còn điều gì muốn thử sức? Cùng khám phá những câu chuyện ít biết phía sau các gương mặt quen thuộc trong The 30s Talk vào thứ Năm hằng tuần trên YouTube Kenh14 Special, TikTok và Fanpage Kenh14.vn!



