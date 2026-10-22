Taeyang - Min Hyo Rin đã viết hành trình yêu theo cách của riêng mình

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi những mối tình thường ngắn ngủi hoặc bị che giấu kỹ lưỡng, Taeyang và Min Hyo Rin đã chọn con đường khác.

Có những câu chuyện tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đủ sức làm trái tim hàng triệu người rung động. Câu chuyện của giọng ca BIGBANG Taeyang nữ diễn viên Min Hyo Rin chính là một trong những bản tình ca như thế. Nó bắt đầu từ một buổi quay MV, trải qua những khoảng lặng đầy, rồi kết lại bằng lời thề nguyện bên nhau cả đời. Và đến hôm nay, sau hơn một thập kỷ, ánh mắt họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi những mối tình thường ngắn ngủi hoặc bị che giấu kỹ lưỡng, Taeyang và Min Hyo Rin đã chọn con đường khác.

Cuộc gặp định mệnh dưới ánh đèn studio

Năm 2013-2014, Taeyang đang chuẩn bị cho ca khúc solo 1AM và anh cần một nữ diễn viên đóng vai chính trong MV. Người anh em thân thiết G-Dragon lúc bấy giờ đã đề xuất Min Hyo Rin. Taeyang nhớ lại rằng mình từng ấn tượng với cô qua bộ phim Sunny. Khi liên hệ, Min Hyo Rin nhận lời dù thời gian rất gấp. Họ gặp nhau trên trường quay.

Những cảnh quay thân mật, những cái nhìn kéo dài, những cử chỉ gần gũi… dần biến thành cảm xúc thật. Taeyang từng chia sẻ rằng anh gần như không có kinh nghiệm hẹn hò trước đó. Thời trai trẻ, anh chỉ biết tập luyện, chỉ biết đến sân khấu, âm nhạc. Gặp Min Hyo Rin, anh cảm nhận được sự thoải mái lạ thường. Cô không làm anh ngại ngùng, ngược lại còn dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Sau buổi quay, anh mời cô đi ăn. Và từ đó, mọi thứ bắt đầu.

Taeyang và Min Hyo Rin nên duyên từ MV 1AM. Ảnh: X

"Tôi nghĩ nếu là với cô ấy, tôi muốn kết hôn", Taeyang từng nhớ lại cảm giác lúc ấy. Đó không phải lời nói sáo rỗng của một ngôi sao, mà là suy nghĩ chân thật của một chàng trai lần đầu biết yêu.

Họ bắt đầu hẹn hò trong im lặng. Vào năm 2015, tin đồn hẹn hò lan truyền, và cả hai công ty quản lý chính thức xác nhận. Chủ tịch YG Yang Hyun Suk còn tiết lộ rằng Min Hyo Rin là người yêu đầu tiên của Taeyang. Công chúng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ủng hộ. Trong thế giới giải trí đầy ồn ào, một mối tình trong sáng, kín đáo như vậy thật quý giá.

Min Hyo Rin là mối tình đầu của Taeyang. Ảnh: X

Khoảng lặng tình yêu và sự ra đời của bản tình ca bất hủ

Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm. Vì lịch trình quá bận rộn, BIGBANG liên tục lưu diễn thế giới nên hai người ít có thời gian bên nhau. Sự thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu xa khiến mối quan hệ rạn nứt, Taeyang và Min Hyo Rin đã chia tay một thời gian ngắn.

Trong những ngày tháng đó, nỗi nhớ dày vò Taeyang. Anh ngồi xuống và viết nhạc và ca khúc Eyes, Nose, Lips ra đời từ chính nỗi đau ấy. Ca khúc không chỉ kể về việc nhớ nhung từng đường nét khuôn mặt người yêu cũ, mà còn chứa đựng sự day dứt, sự hối tiếc và tình yêu chưa nguôi. Khi hoàn thành, anh mang bài hát đến cho Min Hyo Rin. Cô nghe, cô xúc động, và họ quay lại với nhau.

Bản tình ca Eyes, Nose, Lips ra đời từ nỗi nhớ da diết. Clip: YouTube

Nhiều năm sau, mỗi lần nghe Eyes, Nose, Lips, khán giả vẫn đắm chìm trong cảm xúc. Ít ai biết rằng bản ballad bất hủ ấy chính là chiếc cầu nối đưa hai người trở về bên nhau. Âm nhạc của Taeyang luôn mang hơi thở của Min Hyo Rin. Anh từng công khai gọi cô là "người truyền cảm hứng lớn nhất" của mình, album White Night cũng được anh dành tặng cô.

Không chỉ viết nhạc, giọng ca BIGBANG còn viết thư tay. Nam ca sĩ thú nhận thường xuyên ngồi viết những dòng chữ chân thành mỗi khi nhớ đến nửa kia, rồi kèm theo hoa gửi đến. Những cử chỉ giản dị ấy khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý cặp đôi.

Taeyang là chàng trai vô cùng lãng mạn. Ảnh: X

Lời cầu hôn ngọt ngào và ngày trọng đại khiến người ta nhớ mãi

Sau hơn 4 năm bên nhau, vào tháng 12/2017, Taeyang đăng tải một bức ảnh cùng Min Hyo Rin trên Instagram. Nam ca sĩ viết những dòng đầy cảm xúc, xin phép người hâm mộ được bước vào đời sống hôn nhân với người phụ nữ đã luôn sát cánh bên anh. Đó là lời cầu hôn công khai, giản dị mà sâu sắc.

Đến ngày 3/2/2018, họ kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại nhà thờ. Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết chứng kiến. Sau đó là tiệc cưới tại Paradise City (Incheon) với không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh cưới trong Twilight: Breaking Dawn. Cô dâu diện váy Oscar de la Renta thanh lịch, chú rể thì rạng rỡ như ánh nắng. Tất cả đều đẹp như một giấc mơ.

Chỉ một tháng sau đám cưới, Taeyang nhập ngũ. Họ phải chia xa gần hai năm. Nhiều người lo lắng, nhưng tình yêu của họ vững vàng hơn bao giờ hết. Khi xuất ngũ năm 2019, nam ca sĩ trở về với vòng tay đang chờ sẵn của vợ yêu thương.

Cặp đôi kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và cả công chúng. Ảnh: X

"Sống thật, yêu thật" sau hơn 10 năm gặp gỡ

Đến tháng 12/2021, Taeyang và Min Hyo Rin chính thức chào đón con trai đầu lòng ra đời. Từ hai người yêu nhau, họ trở thành một gia đình nhỏ. Taeyang từng chia sẻ rằng sau khi có con, anh càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm và hạnh phúc. Anh dành hầu hết thời gian ngoài công việc để ở bên vợ con. Mua sắm thời trang cũng giảm đi nhiều, anh trở thành "ông bố bỉm sữa" ở nhà thực thụ.

Đến tận năm 2026, khi đã bước sang năm thứ tám của hôn nhân, người ta vẫn bắt gặp đôi vợ chồng đi ăn trưa ở Hannam-dong với ánh mắt ngọt ngào, hoặc đưa con đi chơi công viên Namsan, quán cà phê trẻ em. Không ồn ào, không khoe khoang trên mạng xã hội, họ chỉ sống thật, yêu thật, làm những điều 1 gia đình vẫn thường làm.

Taeyang từng nói rằng nếu không gặp Min Hyo Rin, có lẽ anh sẽ chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô chính là người thay đổi anh, làm anh trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và anh cũng muốn trở thành người như thế với cô.

Nếu không gặp Min Hyo Rin, có lẽ Taeyang sẽ chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn. Ảnh: Dazed

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi những mối tình thường ngắn ngủi hoặc bị che giấu kỹ lưỡng, Taeyang và Min Hyo Rin đã chọn con đường khác. Họ yêu trong im lặng, vượt qua sóng gió bằng chân thành, và xây dựng hạnh phúc bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Taeyang - chàng idol từng chỉ biết sân khấu - đã học cách viết thư tay, học cách chờ đợi, học cách làm chồng, làm bố. Min Hyo Rin - cô gái từng là nữ chính trong MV 1AM - đã trở thành người vợ, người mẹ, người luôn đứng phía sau ủng hộ chồng.

Câu chuyện của họ không hoàn hảo. Họ từng chia tay. Họ từng phải xa cách vì nghĩa vụ quân sự. Nhưng chính những khoảng lặng ấy lại làm tình yêu thêm sâu sắc. Eyes, Nose, Lips không chỉ là một ca khúc hit; nó là minh chứng rằng đôi khi, nỗi đau cũng có thể trở thành cầu nối đưa hai người trở về với nhau. Taeyang và Min Hyo Rin đã viết nên bản tình ca của riêng mình. Và bản tình ca ấy vẫn đang tiếp tục vang vọng - không phải trên sân khấu, mà trong cuộc sống bình dị của một gia đình nhỏ đang yêu thương nhau rất nhiều.

Ảnh: Nate