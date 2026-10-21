Hoa hậu Quỳnh Anh không được thi Miss Universe

Sau loạt ồn ào hậu đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh tiếp tục nhận thêm tin không vui.

Sau loạt ồn ào hậu đăng quang, Hoa hậu Quỳnh Anh tiếp tục đối mặt với tin không vui khi sẽ không thể góp mặt tại Miss Universe 2026. Không chỉ Việt Nam, đại diện của 5 quốc gia Đông Nam Á khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo thông tin được công bố bởi MGI - tổ chức của ông Nawat, các đại diện Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào chưa được tổ chức Miss Universe công nhận đủ điều kiện tham gia mùa giải lần thứ 75, dự kiến diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11/2026.

Trong thông báo, ông Nawat nhấn mạnh, MGI không chấp nhận việc quyền bản quyền bị đơn phương vô hiệu hóa, phản đối việc thí sinh trở thành bên chịu thiệt. Phía ông Nawat tuyên bố việc 6 đại diện không đến cuộc thi không đồng nghĩa với việc công ty tự nguyện rút lui, từ bỏ quyền hợp đồng hay chấp nhận quyết định chấm dứt những quyền đó.

Quỳnh Anh và 5 đại diện khác ở Đông Nam Á không được thi Miss Universe 2026

Suốt thời gian qua, mâu thuẫn giữa ông Nawat Itsaragrisil - người quản lý bản quyền Miss Universe khu vực phía đông - và ông Raul Rocha - người nắm giữ 50% cổ phần MUO - liên tục được đẩy lên cao trào, từ quyền cấp phép cuộc thi tại các quốc gia đến thẩm quyền điều hành, phát ngôn và quản lý thương hiệu.

Theo các thông cáo được công bố trước đó, phía JKN Universe LLC từng cho rằng các thỏa thuận nhượng quyền tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á do đơn vị liên quan đến ông Nawat ký kết không có cơ sở cấp phép hợp lệ. Phía này khẳng định MU East không có thẩm quyền cấp hoặc chuyển giao quyền nhượng quyền thương hiệu tại những thị trường nói trên.

Ngược lại, MU East lập tức phản bác, cho rằng JKN Universe LLC thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East khẳng định mình có quyền vận hành, phát triển thương hiệu và quản lý các đối tác nhượng quyền tại 95 lãnh thổ thuộc khu vực phía Đông.

Hai phía liên tục đưa ra thông cáo để bảo vệ lập trường của mình, khiến công chúng phải tự đối chiếu từng tuyên bố. Trước đó, ông Nawat thông báo Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss Universe 2027 trên Fanpage. Nhưng không lâu sau đó, tổ chức Miss Universe dùng kênh Instagram để phủ nhận thông tin trên. Những bất đồng trong việc quản lý cuộc thi khiến fan sắc đẹp thở dài, đồng thời khiến uy tín cuộc thi ngày càng đi xuống.

Màn đấu đá nội bộ giữa những người nắm quyền Miss Universe khiến cuộc thi dần trở nên mất uy tín

Hiện tại, vẫn chưa rõ Quỳnh Anh có cơ hội tham dự Miss Universe vào năm 2027 hay không. Khi tranh chấp bản quyền giữa các bên chưa được giải quyết, tương lai của đại diện Việt Nam vẫn là dấu hỏi lớn.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra đầu tháng 10, Quỳnh Anh vượt qua các thí sinh còn lại để giành vương miện, song kết quả và phần trả lời ứng xử của tân Hoa hậu cũng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Chưa dừng lại ở đó, sau đăng quang, những đoạn tin nhắn được cho là trích từ một nhóm chat riêng, có nội dung nhắc đến một số nhân vật trong giới sắc đẹp, tiếp tục khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận.

Trước phản ứng của dư luận, Quỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời được cho là chủ động nhắn tin xin lỗi riêng những người liên quan.