Á hậu Hồng Đăng sượng trân trước màn "chị chị em em" xin lỗi của Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh

Thái độ của Hồng Đăng trước màn xin lỗi trực tiếp của Quỳnh Anh, Mỹ Anh bất ngờ viral.

Chiều 15/10, Top 5 Miss Universe Vietnam có buổi gặp gỡ, giao lưu với truyền thông. Đây cũng là lần đầu các người đẹp xuất hiện cùng nhau sau ồn ào nhóm chat bị lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong buổi gặp mặt, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Hồng Đăng. Tuy nhiên, thay vì một màn hòa giải nhẹ nhàng như nhiều người hình dung, cuộc trò chuyện giữa ba người lại gây chú ý bởi những phản ứng khá gượng gạo.

Cụ thể, Quỳnh Anh chủ động nắm tay Hồng Đăng và bày tỏ mong muốn hóa giải những hiểu lầm vừa qua. Nàng hậu chia sẻ: "Em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Hồng Đăng vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến chị. Em xin phép ôm chị một cái. Vì em biết thời gian qua 2 chị em mình đều có những mất mát. Em thì là về phía gia đình, chị là ở phía bạn bè và những lời nói của em đã làm tổn thương chị. Mặc dù trước đây chị em mình không có hiềm khích gì cả, nhưng khi mình vào chung 1 cuộc thi, tính cạnh tranh nhiều khi nó nổi lên cả bọn em đã có những động thái, lời nói chưa tốt. Nên em muốn gửi cái ôm đến chị như một lời đồng cảm".

Clip: Quỳnh Anh trực tiếp xin lỗi Á hậu Hồng Đăng (Nguồn: @dreamer media)

Tiếp đó, Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng trực tiếp nói lời xin lỗi Hồng Đăng. Cô giải thích rằng mình lựa chọn nói chuyện trực tiếp thay vì nhắn tin vì muốn lời nói được truyền tải rõ ràng hơn. Mỹ Anh đồng thời thừa nhận bản thân không mong đối phương phải tha thứ ngay lập tức, đồng thời khẳng định sẽ chứng minh sự thay đổi bằng hành động trong thời gian tới.

Trước những lời chia sẻ này, Hồng Đăng cho biết mạng xã hội cũng có thể là nơi để những người liên quan lên tiếng xin lỗi và chứng minh sự thay đổi của mình. Tuy nhiên, biểu cảm có phần gượng gạo của nàng hậu trong suốt cuộc trò chuyện mới là chi tiết khiến dân tình đặc biệt chú ý. Đáng nói, khi Quỳnh Anh bày tỏ lời cảm ơn vì Hồng Đăng đã có mặt, nàng hậu đã thẳng thắn đáp lại: "Cảm ơn chị vì cái gì chị chưa hiểu lắm. Hôm nay là Media Tour nên chị phải ngồi đây với em".

Clip: Á hậu Mỹ Anh xin lỗi Hồng Đăng nhưng đàn chị sượng trân (Clip: @tốt khoe xấu che)

Ngay sau khi những khoảnh khắc trên được chia sẻ, màn đối thoại giữa Quỳnh Anh, Mỹ Anh và Hồng Đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người chú ý đến thái độ khá lạnh lùng, nụ cười gượng của Hồng Đăng, trong khi một số ý kiến cho rằng việc lấy lại sự tin tưởng sau ồn ào cần nhiều thời gian hơn một lời xin lỗi.

Dù vậy, phản ứng của mỗi người trong một cuộc trò chuyện không thể phản ánh toàn bộ suy nghĩ hay cảm xúc bên trong. Sau sự việc, điều công chúng chờ đợi có lẽ không chỉ là những lời nói trực tiếp trước truyền thông, mà còn là cách các người đẹp ứng xử và chứng minh sự thay đổi trong thời gian tới.

Thái độ của Hồng Đăng bị nhận xét là cười gượng, sượng trân

Ồn ào nhóm chat nói xấu

Ồn ào bắt đầu khi mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình được cho là trích từ một nhóm chat riêng, có nội dung bàn luận về nhiều nhân vật liên quan đến Miss Universe Vietnam 2026. Quỳnh Anh và Mỹ Anh được cho là những thành viên trong nhóm, và Kỳ Duyên, Trịnh Hồng Đăng và giám khảo Lâm Ngân cũng được nhắc đến với những lời không mất tích cực.

Trước phản ứng của dư luận, Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những lời nói thiếu cân nhắc có thể khiến người khác tổn thương. Cô cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót và chứng minh sự thay đổi bằng hành động. Hoa hậu Quỳnh Anh cũng đăng tâm thư xin lỗi sau khoảng hai ngày im lặng. Nàng hậu nhìn nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong lời nói, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng và khán giả đã dành tình cảm cho mình.

Quỳnh Anh vướng nhiều ồn ào sau khi đăng quang

Một diễn biến khác khiến ồn ào trở nên căng thẳng hơn là những tin nhắn được cho là nhắc đến Á hậu Trịnh Hồng Đăng. Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, Quỳnh Anh được cho là đã đề cập đến việc Hồng Đăng xin ban tổ chức cho trở về TP.HCM vì người bạn thân đang nguy kịch, đồng thời bàn luận về cách cô trình bày sự việc.

Sau đó, Hồng Đăng đăng bài làm rõ câu chuyện của mình. Á hậu khẳng định cô chưa từng sử dụng từ "hấp hối" khi xin ban tổ chức cho về để hỗ trợ gia đình người bạn, đồng thời không có ý so sánh tình trạng của người bạn với bất kỳ ai. Cô cũng tiết lộ người bạn thân đã qua đời sau thời gian dài hôn mê. Hồng Đăng cho biết những thông tin bị diễn giải sai lệch đã khiến cô nhận nhiều bình luận tiêu cực. Nàng hậu không yêu cầu người khác phải xin lỗi, nhưng mong mọi người cẩn trọng khi chia sẻ thông tin và không biến nỗi đau của người khác thành chủ đề mua vui.