Ám chỉ về cái tát của Will Smith, vũ công nổi tiếng bị gạch tên khỏi đêm diễn Dancing With the Stars

Bài đăng trên mạng xã hội của nam vũ công được cho là không phù hợp và không phản ánh các giá trị hoặc tiêu chuẩn được kỳ vọng ở bất kỳ ai có liên quan đến chương trình.

Val Chmerkovskiy là một trong những vũ công chính thức nhiều năm gắn bó cùng chương trình truyền hình nổi tiếng về khiêu vũ Dancing With the Stars (DWTS).

Trong tập phát sóng ngày 13/10 của chương trình, giám khảo Carrie Ann Inaba đã nhắc nhở Jenna Johnson (vợ của Chmerkovskiy đồng thời cũng là một vũ công chuyên nghiệp tham gia chương trình) vì có động tác nâng người trong bài nhảy của cô. Sau đó, Val Chmerkovskiy đã đăng lên story TikTok của mình với nội dung: “Các bạn suýt nữa đã thấy Fresh Prince bước vào sàn nhảy đêm qua”. Bình luận này được cho là ám chỉ việc Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022.

Cặp đôi vũ công Jenna Johnson và Val Chmerkovskiy bén duyên khi cùng tham gia chương trình Dancing With the Stars, họ kết hôn năm 2019 (Ảnh: Disney)

Bài đăng nhanh chóng bị xóa nhưng không thể ngăn cản được những hiệu ứng tiêu cực sau đó. Val Chmerkovskiy - vũ công đã tham gia DWTS từ mùa thứ hai - sau đó đã xin lỗi giám khảo Inaba và những khán giả mà anh ấy đã làm tổn thương. “Tôi muốn xin lỗi từ tận đáy lòng về bài đăng gần đây của mình. Tôi đã liên hệ với Carrie Ann để trực tiếp và riêng tư xin lỗi, và tôi cũng muốn xin lỗi công khai vì tôi hiểu rằng lời nói của tôi ảnh hưởng đến rất nhiều người bên ngoài gia đình DWTS của chúng ta. Tôi nhận ra rằng mình đang ở vị trí may mắn khi có một nền tảng và là hình mẫu cho một số người, và tôi cần phải sử dụng điều đó cẩn thận hơn bằng cách chủ động suy nghĩ trước khi đăng bài để đảm bảo những gì tôi chia sẻ phù hợp với con người tôi cũng như con người mà tôi muốn trở thành...".

Giám khảo Carrie Ann Inaba (Ảnh: Disney)

Phía DWTS cũng nhanh chóng có động thái xử lý. Theo đó, nam vũ công đã bị xóa tên khỏi danh sách biểu diễn trong đêm thi tiếp theo. “Sự an toàn và hạnh phúc của tất cả những người làm việc trong chương trình là điều không thể thỏa hiệp. Bài đăng trên mạng xã hội của Val là không phù hợp và không phản ánh các giá trị hoặc tiêu chuẩn được kỳ vọng ở bất kỳ ai có liên quan đến chương trình”, BBC Studios cho biết. “Do đó, anh ấy sẽ không tham gia chương trình tuần tới”.

Val Chmerkovskiy đã đưa ra một tuyên bố về việc tạm vắng mặt, theo đó anh cho rằng, việc nhắc đến một sự việc đã quá ồn ào là điều tồi tệ "trong một khoảnh khắc mà bản năng của tôi là bảo vệ vợ mình". "Carrie Ann chắc chắn không đáng bị cuốn vào giữa sự thiếu suy xét của tôi, và tôi rất tiếc vì điều đó” - anh chia sẻ thêm.

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Nữ diễn viên Jenna Dewan sẽ có bạn nhảy mới ở đêm diễn tiếp theo sau sự cố vạ miệng của Val Chmerkovskiy (Ảnh: Disney)

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