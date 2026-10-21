Đây là ái nữ vừa tròn 18 tuổi của sao nam Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế và mỹ nhân 30 năm chưa từng xuống bếp nấu ăn

Con gái của ông bố hot bậc nhất show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 2 đã lớn rồi!

Ngày 21/10, tờ QQ đưa tin nữ diễn viên Bào Lôi gây chú ý khi đăng tải video đưa con gái Bối Nhi đi thử lễ phục mừng sinh nhật tuổi 18. Bài đăng của vợ "Bao Công" Lục Nghị thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng.



Nhiều người bất ngờ vì Bối Nhi dậy thì quá thành công, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, với gương mặt khả ái, mái tóc đen dài, đôi chân thon thẳng và dài miên man, làn da trắng phát sáng. Nhiều cư dân mạng nhận xét Bối Nhi thừa hưởng mọi nét đẹp của bố lẫn mẹ. Với ngoại hình nổi bật, cùng chiều cao ấn tượng, sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế hoàn toàn có thể bước chân vào showbiz.

Nhan sắc tuổi 18 của Bối Nhi - sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Clip: Weibo.

Bối Nhi có nhan sắc khả ái, dáng người cao ráo với đôi chân thon thẳng và dài miên man sau khi trưởng thành. Ảnh: Weibo.

Bối Nhi là con gái của cặp diễn viên đình đám Lục Nghị - Bào Lôi. Cô tên thật là Lục Vũ Huyên, sinh năm 2009. Bối Nhi được công chúng biết đến sau khi cùng bố Lục Nghị tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 2 (2014). Thời điểm quay Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Bối Nhi mới 5 tuổi. Cô bé khi đó để tóc ngắn mái bằng đáng yêu, và thường xuyên nhắc Lục Nghị rằng "Dây giày của bố bị tuột rồi".

Sau chương trình, Bối Nhi cùng bố mẹ xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí lớn, biểu diễn tại Gala Tết Nguyên đán của đài trung ương CCTV và phát hành đĩa đơn Number One. Năm Bối Nhi lên 8 tuổi, Lục Nghị - Bào Lôi không còn cho con gái tham gia hoạt động nghệ thuật. Cả hai để con gái lớn quay về với cuộc sống của 1 đứa trẻ bình thường, dành nhiều thời gian cho việc học.

Bối Nhi và bố tài tử tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 2. Họ là 1 trong những cặp bố con rất được khán giả yêu thích. Ảnh: Sina.

Lục Nghị và Bào Lôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ. Họ bên nhau từ thuở hàn vi đến lúc nổi tiếng. Duyên phận của Lục Nghị - Bào Lôi bắt đầu khi cả hai cùng theo học ở Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trúng tiếng sét ái tình với nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng mãi đến khi học năm hai đại học, nam thần họ Lục mới dám ngỏ lời yêu. Năm 1999, khi vừa đoạt cúp vàng Kim Ưng, Lục Nghị công khai hẹn hò Bào Lôi, bất chấp sự phản đối của ekip. Nam diễn viên cho biết: "Giấu giếm là không công bằng với cô ấy". Đến năm 2006, cặp đôi chính thức về chung nhà. Tính đến hiện tại, Lục Nghị - Bào Lôi đã bên nhau hơn 30 năm.

Không chỉ chung thủy và có mối quan hệ bền chặt với Bào Lôi, Lục Nghị còn nổi tiếng là ông chồng chiều vợ. Trên 1 show truyền hình, tài tử từng cho biết anh chưa từng ăn 1 bữa cơm nào do Bào Lôi nấu kể từ khi họ ở bên nhau. Lý do là Bào Lôi được bố mẹ cưng như công chúa, chưa từng xuống bếp, thậm chí ngay cả việc úp mì ăn liền cũng không biết làm. Do đó, từng bữa ăn trong nhà đều do Lục Nghị đứng bếp nấu. Nam diễn viên chia sẻ anh không cảm thấy chuyện vợ không biết nấu ăn là vấn đề to tát. Theo Lục Nghị, Bào Lôi chăm sóc và nuôi dạy 2 con gái còn vất vả hơn. Do đó, nếu có thời gian rảnh, anh đều san sẻ việc nhà với bà xã.

Lục Nghị chưa bao giờ để bà xã Bào Lôi xuống bếp nấu ăn. Ảnh: Sohu.

Hiện tại, Lục Nghị - Bào Lôi sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm nhiều bất động sản, siêu xe và các khoản đầu tư giá trị. Họ là đại gia ngầm của giới giải trí Hoa ngữ. Gia đình 4 người của cặp sao hiện sống trong căn biệt thự to như lâu đài, trị giá 70 triệu NDT (271 tỷ đồng) ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ngoài ra, cặp sao còn sở hữu một căn hộ thông tầng có giá trị lên tới 100 triệu NDT (387 tỷ đồng) ở Thượng Hải, một căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) có giá lên tới 20 triệu NDT (77,5 tỷ đồng). Gara nhà Bào Lôi - Lục Nghị xếp hàng dài siêu xe như Mercedes SLS AMG, Mercedes G63 AMG, Rolls-Royce hay xe nhà di động phục vụ cho những chuyến du lịch ngắn ngày.

Lục Nghị sinh năm 1976, từng là nam thần vang danh của màn ảnh Hoa ngữ. Anh cùng Huỳnh Lỗi, Lý Á Bằng, Hồ Binh nằm trong nhóm "Tứ đại tiểu sinh" hội tụ đủ tài năng, ngoại hình điển trai và thành tích phim ảnh ấn tượng vào những năm 2000. Anh được biết đến với các phim như Thiếu Niên Bao Thanh Thiên 2, Bát Đại Hào Hiệp, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Trai Tài Gái Sắc... Tuy nhiên, Lục Nghị sớm từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao sau khi xảy ra tranh chấp bản quyền với công ty quản lý. Về phía Bào Lôi, cô từng là ngọc nữ đình đám. Sau khi kết hôn, người đẹp rút khỏi showbiz để vun vén tổ ấm.

Căn biệt thự không khác gì lâu đài mà gia đình Bào Lôi - Lục Nghị đang sinh sống. Ảnh: Sohu.

Cặp đôi sở hữu rất nhiều siêu xe. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu



