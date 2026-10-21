Xuất hiện người tự nhận làm rò rỉ ảnh trong khách sạn của SOOBIN

Đến hiện tại, SOOBIN và công ty quản lý của anh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

2 ngày qua, vụ việc SOOBIN (TXT) nghi lộ hình ảnh riêng tư trong chuyến lưu diễn tại Mỹ gây dậy sóng MXH. Đến hiện tại, nam idol và công ty quản lý của anh vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, vào sáng 21/10, lùm xùm đời tư này một lần nữa nóng lên, leo thẳng lên top hot search trên MXH Weibo khi 1 người đàn ông tự xưng là có liên quan đến vụ lộ ảnh nhạy cảm của trưởng nhóm TXT mở livestream phản hồi.

Trong buổi phát trực tiếp, người đàn ông này cho biết mình là thực tập sinh người Trung Quốc. Anh khẳng định thời điểm qua lại với SOOBIN, bản thân không biết đối phương là idol Kpop hàng đầu. Vì vậy, anh đã gửi video cho 1 người bạn thân. Không ngờ rằng người này đã phản bội lòng tin, chụp màn hình những khoảnh khắc riêng tư của SOOBIN và đăng tải lên MXH. Người đàn ông cho biết anh đã nhắn tin cho SOOBIN sau khi vụ việc xảy ra. Hiện tại, cả hai đang cãi nhau to. Khi được người xem hỏi liệu hai người vẫn còn bên nhau hay không, người này đã gật đầu, khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Người đàn ông tóc bạch kim (bên phải) tự nhận có liên quan đến vụ SOOBIN lộ ảnh riêng tư. Anh cho mình gửi clip cho 1 người bạn, nhưng người đã chụp màn hình và phát tán lên mạng. Ảnh: Weibo.

Sau khi vụ việc của SOOBIN có diễn biến mới, dân tình vào cuộc truy tìm danh tính người đàn ông tự nhận làm rò rỉ hình ảnh riêng tư của thành viên nhóm TXT. Danh tính thực sự của nhân vật tự nhận là người trong cuộc này được cho là một streamer bán hàng trực tuyến, chứ không phải thực tập sinh công ty giải trí nào. Theo cư dân mạng, nếu hoạt động trong showbiz, người đàn ông không thể nào không biết SOOBIN - nam idol đã ra mắt được 8 năm. Một số người còn phát hiện tài khoản của nhân vật này từng theo dõi trang mạng xã hội của SOOBIN.

Do đó, cư dân mạng xứ Trung nghi ngờ đối phương đang muốn lợi dụng vụ việc để thu hút sự chú ý và tăng lượng truy cập trước lễ hội mua sắm Ngày Độc thân 11/11. Bởi trong suốt buổi livestream, người này không cung cấp bằng chứng cụ thể như lịch sử tin nhắn, ảnh chụp chung rõ nét hay những tài liệu có thể xác minh lời kể. Các thông tin chủ yếu dựa trên lời nói một phía, trong khi những mốc thời gian cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, hội người hâm mộ của SOOBIN đã đăng tải bài viết giải thích những điểm bất thường trong hình ảnh đang lan truyền. Các chi tiết được đưa ra gồm màu tóc không khớp, thiếu nốt ruồi đặc trưng, loại ổ cắm điện trong ảnh không phù hợp với bối cảnh được đồn đoán và kết quả kiểm tra bằng công cụ phát hiện AI được cho là lên tới 79%. Hiện, người hâm mộ TXT đang kêu gọi công ty quản lý BigHit Music và SOOBIN nhanh chóng đưa ra thông báo phản hồi chính thức về vụ việc để tránh những đồn đoán không hay gây ảnh hưởng đến hình tượng, danh tiếng của của nam ca sĩ 2K.

Người hâm mộ cho rằng ảnh riêng tư của SOOBIN là ảnh được tạo ra bằng AI. Hiện, dư luận đang chờ phản hồi của nam ca sĩ. Ảnh: Sina.

SOOBIN sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT trực thuộc BigHit Music (HYBE Labels). Sở hữu ngoại hình sáng, thân hình cao ráo cùng khí chất “bạn trai quốc dân”, SOOBIN nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng Kpop. Ra mắt năm 2019 cùng TXT, anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, khả năng trình diễn ổn định và vai trò thủ lĩnh điềm tĩnh, trách nhiệm. TXT liên tục gặt hái thành công với các album như The Dream Chapter, minisode, The Chaos Chapter, The Name Chapter, khẳng định vị thế nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu. Ngoài âm nhạc, SOOBIN còn được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò MC của Music Bank, cho thấy hình ảnh idol đa năng, chuyên nghiệp và ngày càng trưởng thành.

SOOBIN là 1 trong những mỹ nam đình đám ở thế hệ Kpop thứ 4, đồng thời là "cây hút fan" trong nhóm nhạc TXT. Ảnh: X

Nguồn: Sina, Weibo