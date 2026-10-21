Tóm dính Chị Đẹp có bằng Tiến sĩ “phim giả tình thật”, sống chung với “hồng hài nhi” kém 8 tuổi

Công chúng phản ứng ra sao khi Chị Đẹp có bằng Tiến sĩ yêu “hồng hài nhi” kém cô tận 8 tuổi?

Sáng 21/10, tờ 163 đưa tin, làng giải trí Trung Quốc vừa chào đón thêm 1 cặp đôi trai đẹp - gái xinh mới. Theo đó, nữ diễn viên Hà Tuyên Lâm - từng tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026, hiện đang hẹn hò nam tài tử Cao Minh Thần kém cô tận 8 tuổi.

Nguồn tin cho biết, Hà Tuyên Lâm mới đây đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi xuất hiện ở sân bay. Cao Minh Thần ngay sau đó đã tới đón mỹ nhân họ Hà, còn chủ động nhận mang giúp va li hành lý cho đàng gái. Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong bầu không khí ấm áp, sau đó cùng nhau trở về 1 khu dân cư. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đã đồng loạt đưa ra nhận định, Hà Tuyên Lâm - Cao Minh Thần đang hẹn hò, thậm chí còn sống chung với nhau.

Cao Minh Thần ra sân bay đón Hà Tuyên Lâm, rồi cùng cô trở về 1 khu nhà. Ảnh: 163

Hà Tuyên Lâm - Cao Minh Thần bén duyên sau màn hợp tác ăn ý trong các bộ phim bao gồm Liệt Ái và Bất Phụ Tướng Quân Bất Phụ Khanh. Bắt đầu kể từ năm 2024, “thánh soi” đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy 2 nghệ sĩ dùng đồ đôi, có lịch trình trùng khớp đến đáng ngờ,... Từ đây, nghi vấn Hà Tuyên Lâm - Cao Minh Thần “phim giả tình thật” đã râm ran trên mạng suốt 2 năm qua.

Và tới nay, truyền thông xứ Trung mới chính thức công bố bằng chứng cho thấy 2 diễn viên này nhiều khả năng đang sống chung với nhau.

Mối quan hệ của Hà Tuyên Lâm - Cao Minh Thần hiện đang chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Ảnh: 163

Hà Tuyên Lâm sinh năm 1992, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2018 và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Vĩnh Dạ Trường Minh, Vòng Tay Ba Màu: Tái Sinh Từ Bí Ẩn, Cung Tường Yếm, Bất Phụ Tướng Quân Bất Phụ Khanh, Lê Hấp Đường Phèn...

Tại Cbiz, Hà Tuyên Lâm vốn được xem là “con nhà người ta” khi vừa xinh đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang với thành tích học tập đáng nể. Hà Tuyên Lâm từng là sinh viên khóa 2010 ngành Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô là bạn cùng lớp của các diễn viên đình đám Dương Tử, Trương Nhất Sơn, Lý Hiện. Sau khi tốt nghiệp, Hà Tuyên Lâm tiếp tục học lên cao, lấy bằng tiến sĩ và ở lại trường giảng dạy. Cô từng là giáo viên chủ nhiệm của nhiều diễn viên bao gồm Mạnh Tử Nghĩa, Tưởng Long,...

Trong năm nay, cô gây chú ý lớn nhờ khả năng ca hát và vũ đạo đầy ấn tượng khi tham gia show Đạp Gió 2026.

Hà Tuyên Lâm xinh đẹp, tài năng và là hình mẫu “con nhà người ta” ở Cbiz. Ảnh: Sina

Trong khi đó, Cao Minh Thần sinh năm 2000, kém Hà Tuyên Lâm tận 8 tuổi. Anh là nam diễn viên đến từ Liêu Ninh (Trung Quốc). Cao Minh Thần từng góp mặt trong phim điện ảnh Chiếc Đồng Hồ Cát, đồng thời để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm phim dài tập nổi tiếng như Tình Yêu Mà Thôi, Niệm Vô Song, Cẩm Nguyệt Như Ca, Trục Ngọc,...

Còn trên mặt trận phim ngắn, Cao Minh Thần “làm mưa làm gió” trong suốt những năm qua nhờ hàng loạt vai chính gây tiếng vang.

Cao Minh Thần đóng vai phụ ở nhiều bộ phim dài tập nổi tiếng. Còn ở mảng phim ngắn, anh liên tục được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai chính. Ảnh: Weibo

Nguồn: 163