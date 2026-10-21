Con gái lai Tây của 2 chị đẹp Vbiz xinh như thiên thần, dự đoán lớn lên nhan sắc sẽ lấn lướt mẹ

2 chị đẹp Vbiz đều cưới chồng nước ngoài và có những con gái lai Tây dễ thương, xinh xắn nổi bật.

Đoan Trang và Phương Vy đều là những chị đẹp được yêu mến của Vbiz với giọng ca đầy nội lực. Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc, 2 chị đẹp có những bé gái lai Tây xinh xắn, dễ thương và có năng khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ mẹ.

Con gái của chị đẹp Đoan Trang có tên thật là Angelina, thường được gọi thân mật là bé Sol, sinh năm 2014. Là con lai Việt Nam - Thụy Điển, Sol thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ.

Con gái Angelina là trái ngọt hôn nhân của chị đẹp Đoan Trang và chồng người Thụy Điển.

Càng lớn, cô bé càng bộc lộ vẻ ngoài nổi bật, trong trẻo cùng phong thái tự tin, năng động. Đặc biệt, Sol sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối, khiến nhiều người bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi của cô bé qua từng năm.

Theo những hình ảnh được Đoan Trang chia sẻ, con gái nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành, có gu ăn mặc phù hợp lứa tuổi và khá dạn dĩ khi xuất hiện trước ống kính.

Ở tuổi 12, bé Sol sở hửu vẻ ngoài xinh xắn, vóc dáng mảnh mai và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, bé Sol còn được nhận xét là cô bé thông minh, lanh lợi và có năng khiếu nghệ thuật. Sinh ra trong gia đình có mẹ là ca sĩ nổi tiếng, Sol sớm được tiếp xúc với âm nhạc, bộc lộ sự yêu thích ca hát và khả năng biểu diễn tự nhiên.

Bên cạnh đó, cô bé còn có lợi thế về ngoại ngữ nhờ môi trường gia đình đa văn hóa. Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển Johan Wicklund luôn chú trọng việc nuôi dạy con, khuyến khích Sol phát triển khả năng cá nhân, rèn luyện tính tự lập và trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau.

Dù con nhận được nhiều lời khen về ngoại hình và tiềm năng nghệ thuật, Đoan Trang vẫn hướng con đến việc học tập, rèn luyện nhân cách và phát triển toàn diện thay vì đặt nặng sự nổi tiếng.

Cô bé cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội, vận động ngoài trời và yoga, góp phần xây dựng lối sống năng động, khỏe khoắn.

Dù con nhận được nhiều lời khen về ngoại hình và tiềm năng nghệ thuật, Đoan Trang vẫn hướng con đến việc học tập, rèn luyện nhân cách và phát triển toàn diện thay vì đặt nặng sự nổi tiếng.

Trong khi đó, con gái của ca sĩ Phương Vy có tên là Ailani, sinh năm 2016, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ và ông xã người Mỹ Sean Trace.

Cô bé gây chú ý nhờ vẻ ngoài lai Á - Âu xinh xắn với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, mái tóc xoăn tự nhiên và gương mặt ngọt ngào như búp bê.

Con gái Phương Vy xinh đẹp ở tuổi 12.

Càng lớn, Ailani càng bộc lộ thần thái tự tin, vóc dáng cao ráo cùng phong cách trình diễn nổi bật. Cô bé từng tham gia các chương trình thời trang dành cho trẻ em, trong đó có Destination Runway Fashion Week, và nhận được nhiều lời khen khi thể hiện khả năng catwalk dạn dĩ trước ống kính.

Thậm chí, người mẫu Xuân Lan còn ưu ái gọi Ailani là “hoa hậu tương lai”, khiến cô bé càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, con gái Phương Vy còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật và tài lẻ đáng chú ý.

Người mẫu Xuân Lan còn ưu ái gọi Ailani - con gái Phương Vy là “hoa hậu tương lai”.

Ailani yêu thích ca hát, chơi đàn ukulele, nhảy múa và từng thử sức với nghệ thuật múa lửa mang phong cách Hawaii. Bên cạnh đó, cô bé còn hứng thú với hội họa, thể thao, võ thuật, bắn cung và làm các video khám phá khoa học.

Nhờ lớn lên trong môi trường gia đình song ngữ, Ailani có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phương Vy thường tạo điều kiện để con trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau, khuyến khích bé khám phá sở thích và phát triển thế mạnh riêng.

Ailani được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Qua những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, Ailani không chỉ được nhận xét là xinh xắn mà còn lanh lợi, hoạt bát và có cá tính riêng. Dù sớm nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình cùng khả năng biểu diễn, cô bé vẫn được gia đình ưu tiên phát triển tự nhiên, cân bằng giữa học tập, vui chơi và theo đuổi đam mê.

Sự trưởng thành của Ailani vì thế luôn là chủ đề được khán giả quan tâm mỗi khi Phương Vy đăng tải những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con.



