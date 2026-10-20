Tình yêu hiện tại của Chi Pu

Chi Pu muốn chia sẻ thông điệp tích cực này đến hội chị em.

20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, mạng xã hội của nghệ sĩ rộn ràng những lời chúc dành cho phái đẹp. Người khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia, người được tặng hoa, quà và nhận về những lời yêu thương từ gia đình, bạn bè.

Trên trang cá nhân, Chi Pu cũng đã gửi lời chúc ngọt ngào đến các chị em phụ nữ. Không những vậy, nữ ca sĩ cũng phát đi thông điệp tích cực về việc phụ nữ hay yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: "Dáng vẻ của một người phụ nữ biết yêu bản thân, cuộc sống và tất cả những điều xinh đẹp xung quanh. Chúc những cô gái của Chi 20/10 thật xinh đẹp và hạnh phúc nhé!".

Đính kèm lời chúc tích cực là bộ ảnh xuống phố khoe sắc rạng rỡ. Chi Pu diện trang phục thanh lịch, kết hợp chiếc khăn vắt chéo tinh tế tạo điểm nhấn. Nữ ca sĩ mang đến hình ảnh nữ tính nhưng cũng không kém phần phá cách.

Chi Pu khoe ảnh xuống phố xinh ngất, gửi lời chúc đến hội chị em nhân ngày 20/10

Với Chi Pu, một người phụ nữ tự tin là biết yêu bản thân, cuộc sống và tất cả những điều xinh đẹp xung quanh

Ở tuổi 33, Chi Pu đã có hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm, từ hình ảnh hot girl bước ra từ Miss Teen Vietnam 2009 đến diễn viên, ca sĩ và người tham gia các dự án kinh doanh. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Yêu, Chị Chị Em Em và Mười: Lời Nguyền Trở Lại. Năm 2023, Chi Pu tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia chương trình Đạp Gió tại Trung Quốc, mở rộng độ nhận diện của mình với khán giả quốc tế.

Gặt hái nhiều thành công nhưng Chi Pu không có khái niệm dừng lại trong hành trình của mình. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi chỉ mệt mỏi khi không có việc để làm thôi. Còn khi có việc, tôi luôn tràn đầy năng lượng vì tình yêu.. Ở đâu có cơ hội, có công việc, có fan là tôi sẽ xuất hiện".

Sau Đạp Gió, cô vẫn tiếp tục cho thấy những bước tiến trong sự nghiệp khi hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Không dừng lại ở việc mở rộng độ nhận diện với khán giả quốc tế, nữ nghệ sĩ còn liên tục làm mới hình ảnh, theo đuổi những dự án đa dạng và từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí.

Năm 2026 chứng kiến một Chi Pu chăm chỉ với lịch trình hoạt động sôi nổi, vừa ra mắt album mới, vừa chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3.

Chi Pu hoạt động chăm chỉ, chứng minh nghệ sĩ đa năng và làm tốt trong những lĩnh vực mà mình đã lấn sân vào

Chi Pu cũng đang cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, độc lập trong sự nghiệp, chủ động với những lựa chọn của bản thân và không ngừng tìm kiếm những phiên bản mới mẻ hơn của chính mình. Với chuyện tình cảm, Chi Pu cũng có những quan điểm rất rõ ràng.

Trong một lần chia sẻ cùng chúng tôi, cô bày tỏ: "Tôi tin mình sẽ tìm được người đàn ông đủ tự tin bước vào cuộc đời mình. Nếu một người đàn ông e dè trước sự thành công và tự chủ của phụ nữ thì chắc chắn không phải gu của Chi. Tôi luôn giữ niềm tin trong tình yêu và tin rằng ngoài kia có những người đàn ông tự tin, trân trọng một người phụ nữ độc lập đồng hành cùng họ.

Tôi từng đứng trước lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân. Quyết định không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn sự nghiệp, đó là lý do tôi chưa kết hôn đến thời điểm này. Nếu một người đàn ông muốn tôi dừng nghệ thuật ở nhà để anh nuôi vì thực sự thương mình, tôi có thể cân nhắc. Nhưng nếu điều đó xuất phát từ sự áp đặt, muốn sở hữu hay lý do nào khác, tôi chắc chắn sẽ không đánh đổi".

Tình yêu lớn nhất của Chi Pu hiện tại là sự nghiệp, là việc chăm sóc bản thân và yêu cả những điều xinh đẹp xung quanh mình

Ảnh: FBNV