20/10 của Nhã Phương

Nhiều người dành lời khen cho Nhã Phương trong diện mạo mới.

Sau những câu chuyện ồn ào, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều sự quan tâm, nếu nam danh hài có phần kín tiếng hơn trên mạng xã hội thì bà xã lại vẫn duy trì nhịp sống và công việc với nguồn năng lượng tích cực.

Trong ngày 20/10, nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam, Nhã Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân. Nữ diễn viên xuất hiện trong các set đồ như áo phông trắng, áo khoác màu be và quần jeans xanh, được phối với nhau theo phong cách năng động, trẻ trung. Đáng chú ý, sự thay đổi nhẹ ở phần mái tóc giúp diện mạo của bà xã Trường Giang trông mới mẻ hơn.

Nhã Phương khoe sắc rạng rỡ nhân dịp 20/10

Trong clip, Nhã Phương khoe cận gương mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ. Nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ phong cách đời thường trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt trong dịp dành riêng để tôn vinh phái đẹp.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Đón 20/10 với một chút năng động. Chúc các nàng của Phương luôn tự tin, rạng rỡ và tận hưởng trọn vẹn những điều mình yêu thích".

Nhã Phương tươi tắn, rạng rỡ khoe sắc với diện mạo mới toanh

Thời gian gần đây, Nhã Phương vẫn thoải mái xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời nhận lời tham dự những dịp đặc biệt của bạn bè thân thiết. Nữ diễn viên còn sang Thái Lan để trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc Như Vân thực hiện màn final walk, khép lại nhiệm kỳ Miss Global. Những hình ảnh rạng rỡ, thân thiết bên đồng nghiệp cho thấy Nhã Phương vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và kết nối với bạn bè trong showbiz.

Gần đây nhất, bà xã Trường Giang quyết định trở lại với bộ môn chạy bộ sau khoảng 2 năm tạm nghỉ và nhanh chóng ghi dấu ấn với thành tích đáng chú ý. Tại giải chạy, Nhã Phương hoàn thành cự ly 10 km với thời gian 59 phút 29 giây, trong khi thời gian ghi nhận trên đồng hồ sự kiện là 59 phút 50 giây. Với pace trung bình 5 phút 57 giây/km, nữ diễn viên đã chinh phục mốc sub-60, tức hoàn thành 10 km trong chưa đầy 60 phút. Đây là kết quả ấn tượng với một người vừa trở lại đường chạy sau thời gian dài gián đoạn.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Nhã Phương cho biết niềm vui không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở việc được chạy trở lại, được vận động và cảm nhận cơ thể vẫn có thể làm được những điều bản thân từng nghĩ là khó. Với nữ diễn viên, đó đã là một trải nghiệm đáng quý và là động lực để tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe.

Nhã Phương thoải mái lộ diện trong các sự kiện giải trí, thần sắc rạng rỡ

Trong những lần xuất hiện, bà xã Trường Giang nhận nhiều lời khen vì phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng

Sau thời gian dài tạm dừng, Nhã Phương quyết định trở lại chạy bộ và thành tích trong giải mới đây của nữ diễn viên khiến nhiều người trầm trồ

Ảnh: FBNV