Mâm cơm nhà của Nhã Phương - Trường Giang

Nhã Phương nhiều lần gây chú ý khi khoe những bữa ăn do Trường Giang tự tay chuẩn bị.

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương nhận được nhiều sự quan tâm. Trong khi Trường Giang khá im ắng, Nhã Phương vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trước đây, Nhã Phương nhiều lần flex được ông xã chăm sóc chu đáo, từ những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt đến chuyện ăn uống hằng ngày.

Vốn nổi tiếng với khả năng nấu nướng, Trường Giang không ít lần được vợ tự hào nhắc đến như một "đầu bếp" chính hiệu. Nam nghệ sĩ cũng từng đưa niềm đam mê ẩm thực lên các chương trình như Nhà Trọ Destiny, Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp, để cùng khách mời nấu ăn và trải nghiệm những món ngon ở nhiều vùng miền.

Trường Giang từng chia sẻ do cuộc sống khó khăn từ nhỏ nên tự lập sớm, biết nấu ăn cho gia đình

Chính vì vậy, những mâm cơm nhà được Nhã Phương chia sẻ cũng khiến dân tình tò mò. Theo những hình ảnh Nhã Phương chia sẻ, có thể thấy mâm cơm của gia đình thường có đủ món Việt dân dã như cá kho, mắm, dưa cải, canh cua, thịt bò xào... Những món ăn quen thuộc, đậm vị gia đình mang đến cảm giác gần gũi, giản dị.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực Việt, Trường Giang còn trổ tài với nhiều món Tây cầu kỳ hơn như salad ức gà, cá tuyết áp chảo, bò bít tết, khoai tây chiên hay mì Ý. Các món ăn được chuẩn bị đa dạng, bày biện bắt mắt, cho thấy sự đầu tư của nam nghệ sĩ trong từng bữa ăn dành cho gia đình. Mỗi lần chia sẻ clip thưởng thức đồ ăn, Nhã Phương đều thể hiện sự vui vẻ, hào hứng.

Mâm cơm giản dị nhưng rất nhiều món nhà Nhã Phương và Trường Giang

Nhã Phương từng khoe được chồng nấu bò kho để bồi dưỡng khi cô đi làm về khuya

Trường Giang cũng nấu món hủ tiếu bà xã yêu thích tại nhà

Trong thời gian Nhã Phương mang thai, Trường Giang 1 tay lo ăn uống cho vợ

Anh còn từng nấu đồ ăn gửi đến phim trường để "nịnh yêu" vợ

Trường Giang nấu từ những món ăn cơm nhà đến những món salad tốt cho sức khoẻ

Nhã Phương từng rất chăm chỉ khoe tài nấu nướng của chồng

Những bữa ăn tại nhà nhưng được Trường Giang trang trí rất tỉ mỉ

Dẫu vậy, việc Trường Giang thường xuyên chia sẻ quá trình nấu nướng cũng từng khiến anh vướng một số ý kiến trái chiều. Có lần, nam nghệ sĩ bị soi thao tác dùng tay phủi vào quần sau khi trang trí món ăn; ở một clip khác, khán giả chú ý đến mồ hôi trên mặt anh khi đang cắt thịt. Một số món ăn cũng từng bị bàn luận về độ chín. Đây chủ yếu là những tranh luận xoay quanh các đoạn video nấu ăn được đăng tải trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, có lần Trường Giang khiến hội nội trợ tranh cãi vì bát canh quá nhiều bọt thừa

Một lần khác, nhiều người cho rằng món thịt bò chưa chín kỹ

Trường Giang cũng vướng tranh cãi vì phủi tay vào quần sau khi trang trí dĩa thức ăn cho vợ

Anh bị phát hiện không dùng bao tay, mồ hôi đầm đìa trong bếp

Dù có những ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận chuyện bếp núc là một trong những khía cạnh được Trường Giang thể hiện thường xuyên khi chia sẻ cuộc sống đời thường. Còn với Nhã Phương, những bữa ăn do ông xã chuẩn bị không chỉ giúp cô có dịp thưởng thức nhiều món ngon mà còn là khoảnh khắc thể hiện cô được yêu thương, cưng chiều.

Dù đôi khi vướng vào bàn tán nhưng không phủ nhận việc Trường Giang rất thích vào bếp chăm sóc vợ

Mặc dù chồng nấu ăn ngon nhưng Nhã Phương cũng rất áp lực trong việc ăn uống để giảm cân. Hậu sinh con, Nhã Phương từng tiết lộ giảm 15kg trong thời gian ngắn nhờ ăn uống kiêng khem kết hợp với tập luyện. Nữ diễn viên từng gây chú ý khi lộ thói quen ăn trái cây sẽ lấy phần nước và nhả bã, 3 năm không ăn cơm...

Trường Giang thấy xót vì vợ sụt ký nhanh, vì thế cố tình nấu nướng những món Nhã Phương thích. Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện giảm cân nhưng gặp "kiếp nạn" là chồng: "Thật ra trước khi sinh, Phương đã tập luyện rất nhiều rồi, do sinh bé đầu mình bị ám ảnh cân nặng á. Sau khi sinh Hope được 2 tháng thì Phương bắt đầu tập luyện, tầm 2 tuần sau người mình về cơ lại rồi, đúng là một kỳ tích luôn. Nên là cũng muốn truyền động lực cho mẹ bỉm một chút. Anh Giang mê ăn, mê nấu ăn và có sở thích ngắm nhìn người ta ăn. Ảnh làm món này món kia rồi ngồi coi mọi người ăn vậy đó, món gì cũng đặt tâm huyết trong đó nên đâu cho ai ăn 1-2 muỗng là xong, ăn là phải ăn hết tô. Nên Phương thấy mình cũng nghị lực lắm đó (cười)".

Nhã Phương rất hạnh phúc mỗi khi thấy ông xã vào bếp

Ảnh: FBNV