Tình duyên nhóm BIGBANG: Người viên mãn, người lẻ bóng sau nhiều tin đồn

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của các thành viên nhóm BIGBANG vẫn luôn là tâm điểm chú ý của khán giả sau 2 thập kỷ hoạt động.

Sau 20 năm hoạt động, 5 thành viên của BIGBANG đều xây dựng được sự nghiệp riêng cùng khối tài sản đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên và đời tư của các thành viên vẫn là chủ đề được quan tâm hàng đầu.

G-Dragon lẻ bóng dù vướng nhiều tin đồn

Ngoài tài năng, G-Dragon được xem là thành viên vướng nhiều tin đồn tình cảm nhất trong BIGBANG.

Năm 2010, G-Dragon và Kiko Mizuhara vướng tin đồn hẹn hò. Dù có những hành động thể hiện tình cảm khá công khai, song họ chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ này và tin đồn dần lắng xuống.

Sau đó, nam ca sĩ đình đám này tiếp tục bị đồn với nữ diễn viên Nhật Bản Nana Komatsu sau khi hợp tác chụp bộ ảnh tạp chí vào năm 2016. Tin đồn chỉ chấm dứt khi Nana Komatsu công khai hẹn hò và kết hôn với nam diễn viên Masaki Suda.

Năm 2021, tờ Dispatch đưa tin G-Dragon đang hẹn hò Jennie (BLACKPINK). Việc hai thần tượng đình đám của K-pop yêu nhau khiến khán giả dậy sóng. Dù có nhiều bằng chứng, song hai người vẫn chọn cách im lặng.

G-Dragon vẫn độc thân sau nhiều tin đồn tình ái.

Ngoài ra, G-Dragon còn có mối liên hệ đặc biệt với nhiều ngôi sao của “Squid Game” như Jung Ho Yeon, Kim Go Eun và Taeyeon của Girl’s Generation. Tuy nhiên, anh không có xác nhận chính xác nào về các mối quan hệ này.

Sau nhiều tin đồn, G-Dragon hiện vẫn độc thân và chưa kết hôn ở tuổi 38. Nói về hình mẫu lý tưởng, nam nghệ sĩ sinh năm 1988 chia sẻ thích người có sự kết nối tâm hồn, duyên dáng, phong cách phù hợp, có nét “giống mèo” và từng ước mơ tổ chức đám cưới dưới nước.

T.O.P hẹn hò “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”

Tương tự G-Dragon, T.O.P được đánh giá là thành viên “đào hoa” trong BIGBANG. Tin đồn tình cảm nổi tiếng nhất của anh là với diễn viên Kim Ga-bin. Thời điểm đó, công ty quản lý của nam ca sĩ đã phản hồi tin đồn, khẳng định không liên quan đến đời tư của nghệ sĩ.

Năm 2008, mối quan hệ của T.O.P và Shin Min Ah cũng gây xôn xao. Cuối cùng, công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn này là vô lý. Ngoài ra, rapper sinh năm 1987 cũng từng bị đồn hẹn hò với ngôi sao của “The Heirs” Krystal Jung. Tin đồn này lắng xuống sau khi cô bắt đầu hẹn hò với Kai của EXO vào năm 2016.

T.O.P đang hẹn hò cùng người đẹp Nana.

Đầu tháng 10/2026, thông tin T.O.P và người mẫu, diễn viên Nana hẹn hò gây chú ý tại Hàn Quốc, sau khi Dispatch công bố loạt ảnh được cho là ghi lại những lần gặp gỡ của hai người. Phía Nana xác nhận cô và nam ca sĩ đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Việc cặp đôi nên duyên nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Theo đó, Nana từng 12 lần lọt vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, trong đó đứng ở vị trí số một vào năm 2014 và 2015.

Taeyang viên mãn bên vợ con

Đảm nhận vai trò hát chính lẫn vũ công của nhóm, Taeyang là người tình trong mộng của nhiều fan nữ. Dù có nhiều bóng hồng xung quanh song anh được ngưỡng mộ bởi hôn nhân lãng mạn bên nữ diễn viên Min Hyo Rin.

Theo đó, Min Hyo Rin là người bạn gái đầu tiên và duy nhất được Taeyang công khai trước công chúng. Anh từng chia sẻ rằng cô là người duy nhất khiến anh muốn thay đổi và hoàn thiện bản thân, và bài hit đình đám Eyes, Head, Nose cũng được anh lấy cảm hứng từ bà xã.

Taeyang có hôn nhân viên mãn bên bà xã Min Hyo Rin.

Năm 2014, cặp đôi nên duyên sau khi đóng chung trong MV ca nhạc. Sau 2 năm hẹn hò, họ tuyên bố đính hôn vào cuối năm 2017 và kết hôn vào năm sau. Trong đám cưới, Taeyang thậm chí còn biểu diễn một bài hát anh viết về vợ mình. Sau khi về chung nhà, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2021.

Sau khi kết hôn, Taeyang được nhận xét thay đổi theo hướng tích cực. Trong nhiều show truyền hình, giọng ca sinh năm 1988 thừa nhận là người hướng nội, thích ở nhà và dành phần lớn thời gian ngoài công việc để chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Daesung kín tiếng

Trong 2 thập kỷ hoạt động, Daesung là thành viên duy nhất của BIGBANG gần như không vướng phải bất kỳ tin đồn hẹn hò hay scandal tình ái nào. Chính bởi điều này anh được fan đặt cho biệt danh là “Thánh độc thân”.

Tháng 6/2026, Daesung lần đầu vướng tin đồn tình cảm với nữ thần tượng Heo Youngji (KARA) sau khi cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh, trò chuyện thân thiết tại concert của nhóm MAMAMOO. Tuy nhiên, công ty quản lý R&D Company đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Daesung được mệnh danh là “Thánh độc thân”.

Trong một số cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ cho biết “muốn kết hôn trước 40 tuổi”. Daesung cũng cho biết, với độ tuổi của anh, những người xung quanh đang bảo anh cố gắng tìm kiếm một người bạn đời.

Trong quá khứ, Daesung cũng từng nói rằng nữ diễn viên Park Bo Young là hình mẫu lý tưởng của anh và anh là một fan hâm mộ lớn của cô.

Seungri ồn ào đời tư

Được xem là thành viên tai tiếng nhất BIGBANG, bởi vậy Seungri nhiều lần gây tranh cãi bởi ồn ào tình cảm. Năm 2016, Seungri từng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Quách Bích Đình và khẳng định họ chỉ là bạn diễn.

Đến năm 2018, Seungri tiếp tục bị khui bằng chứng hẹn hò cùng nữ diễn viên Yoo Hye Won. Họ bị bắt gặp đi chơi tại Bangkok (Thái Lan), Hà Lan, thậm chí nữ diễn viên còn ngồi chung xe tiễn anh nhập ngũ năm 2020. Tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi kéo dài đến năm 2023. Tuy nhiên không ai xác nhận về mối quan hệ này.

Seungri bị chỉ trích vì nhiều ồn ào đời tư.

Vào tháng 10/2023, Dispatch tiếp tục phanh phui việc Seungri đi du lịch và hẹn hò cùng lúc 2 cô gái tại Bali với lịch trình xen kẽ để không bị phát hiện. Không lâu sau đó, anh bị bắt gặp đi dạo phố, nắm tay và trò chuyện cùng 3 cô gái lạ mặt trong trạng thái say xỉn. Những tin đồn này khiến nam ca sĩ vấp phải chỉ trích lớn từ công chúng.