Son Ye Jin thở thôi cũng bị ghét

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Son Ye Jin thế này?

Thời gian gần đây, Son Ye Jin bỗng bị nhiều khán giả săm soi, công kích dữ dội ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt, bình thường nhất. Từ chuyện ăn uống cho tới trang phục đời thường của nữ minh tinh bỗng bị không ít cư dân mạng bới móc, “vạch lá tìm sâu” rồi chê bai hết lời. Tình cảnh của mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh ở thời điểm hiện tại khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng, thậm chí phải thốt lên rằng, giờ đây Son Ye Jin chỉ cần thở thôi cũng bị ghét.

Cách đây không lâu, dân mạng ùa vào công kích clip Son Ye Jin thưởng thức đồ ăn 1 cách ngon lành. Và tới sáng 20/10, tờ Sports Seoul cho hay, sao nữ họ Son lại vừa phải đối mặt với làn sóng chê bai nặng nề chỉ vì bộ trang phục đời thường của mình. Theo nguồn tin, Son Ye Jin mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình trong chuyến du lịch ở Nhật Bản. Nữ minh tinh hạng S diện trang phục giản dị, luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Trong 1 tấm hình, người đẹp phối áo thun đen cùng quần jeans và đeo kính râm. Ở 1 tấm ảnh khác, cô kết hợp áo nỉ xám cùng chiếc váy trắng xòe bồng bềnh và giày thể thao.

Chẳng ai ngờ được rằng những khoảnh khắc giản dị đời thường này lại khiến Son Ye Jin bị nhiều khán giả tấn công trên các nền tảng trực tuyến. Trong đó, khá đông netizen nhận xét rằng Son Ye Jin ăn mặc như bà thím và không tiếc lời chê bai cách phối đồ của nữ diễn viên.

Những hình ảnh đời thường khiến Son Ye Jin nhận về không ít “gạch đá”. Ảnh: Naver

Nhiều khán giả để lại những phản hồi tiêu cực bên dưới những hình ảnh mới của Son Ye Jin: “Hôm nay thời trang của cô này lại trông thảm họa rồi”, “Gu thời trang của Son Ye Jin chỉ ở mức như mấy bà thím bình thường mà thôi”, “Nếu không có gu thẩm mỹ tốt thì thà giao luôn quần áo mặc thường ngày cho stylist chọn giùm đi”, “Có vẻ như cô ấy chẳng biết gì về thời trang cả”,...

Song song với đó, không ít fan đã lên tiếng bênh vực Son Ye Jin bằng cách nhấn mạnh rằng nữ diễn viên có quyền lựa chọn trang phục theo ý thích khi đi du lịch nước ngoài cùng chồng con.

Còn nhớ hồi đầu tháng này, Son Ye Jin bất ngờ chìm sâu trong “gạch đá” chỉ vì 1 chuyện vặt vãnh khác. Khi ấy nữ diễn viên sinh năm 1982 đã đăng video quay cảnh cô ăn phô mai que cùng chú thích: “Cuối cùng cũng được ăn rồi… Ngon quá”. Trong đoạn clip, cô vui vẻ thưởng thức món phô mai tan chảy kéo sợi dài. Vẻ ngoài thư thái của Son Ye Jin cho thấy 1 khía cạnh dễ gần hơn của nữ diễn viên, trái ngược với hình ảnh mà cô thường thể hiện trong các dự án diễn xuất của mình.

Thế nhưng, chỉ từ 1 đoạn clip hết sức bình thường và chẳng có gì đáng phải tranh luận, Son Ye Jin lại bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của nhiều người dùng mạng. Cụ thể, những khán giả này cho rằng tiếng nhai nuốt khi Son Ye Jin ăn là quá đà và gây khó chịu, không hề tạo cảm giác ngon miệng.

Mặt khác, fan lại lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng do cách ghi hình nên âm thanh khi ăn có thể nghe to hơn thực tế. Người hâm mộ cũng đặt câu hỏi liệu 1 đoạn clip đơn giản có đáng bị soi mói kỹ càng về cách ăn uống của Son Ye Jin hay không.

Son Ye Jin bất ngờ bị soi mói cách ăn uống. Ảnh: Nate

Trước đó, cô trở thành tâm điểm chê bai trong thời gian bộ phim cổ trang 18+ The Scandal lên sóng. Nội dung phim bị chê, nữ diễn viên cũng không thoát chỉ trích khi được cho là đã sử dụng công nghệ “hô biến” tuổi tác trên gương mặt, khiến nhiều cảnh phim trở nên giả trân. Ngoài ra, nhiều khán giả còn cho rằng Son Ye Jin không nên nhận những bộ phim 18+, có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam sau khi đã kết hôn và sinh con. Nhưng fan lại lên tiếng bảo vệ mỹ nhân họ Son khi nhấn mạnh rằng nữ diễn viên tâm huyết với nghề và sẵn sàng thử thách bản thân.

Ngoài ra, Son Ye Jin gần đây gặp phải rắc rối khi tự hào “flex” con trai trên sóng truyền hình. Khi đó, cô đã hết lời tán dương diện mạo cậu quý tử đầu lòng: “Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm”. 1 bộ phận khán giả cũng vịn cả vào chuyện này để công kích nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu của Son Ye Jin không đáng nhận “gạch đá”, bởi xét cho cùng cô cũng giống như bao phụ huynh khác vẫn luôn dùng những mỹ từ để khen ngợi con cái của mình.

Son Ye Jin từng được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, “ngọc nữ điện ảnh” và “quốc bảo nhan sắc” nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tài năng diễn xuất đa dạng. Trong suốt sự nghiệp, cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ nhiều phim ăn khách bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh bao gồm Hương Mùa Hè, Hạ Cánh Nơi Anh, No Other Choice,...

Ngoài sự nghiệp nổi bật, Son Ye Jin còn có cuộc hôn nhân với tài tử Hyun Bin khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong phim Hạ Cánh Nơi Anh và kết hôn vào tháng 3/2022. Cặp sao có 1 cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu, bé sinh tháng 11/2022.

Không chỉ có sắc, cô còn có tài diễn xuất được giới chuyên môn công nhận. Ảnh: Naver

Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin cách đây 4 năm. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul, X