Đám cưới Quân A.P: Không gian và sính lễ hoành tráng, Trấn Thành cùng dàn sao Việt góp mặt

Những hình ảnh bên trong lễ cưới của "Tám Quân" Quân A.P gây sốt MXH.

Những ngày qua, từ khóa "đám cưới Quân A.P" bất ngờ được tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ hình ảnh tấm bảng ghi "Lễ Thành Hôn của Tám Quân" cùng loạt khoảnh khắc nam ca sĩ diện trang phục chú rể được chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên, đây không phải đám cưới ngoài đời thực của Quân A.P mà là một phân cảnh trong chương trình Running Man Vietnam tập sắp phát sóng.

Mới đây, chương trình tiếp tục hé lộ trailer với sự tham gia của cả "Gia tộc R", gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus. Dàn cast cùng nhau chuẩn bị hôn lễ cho "chú rể" Quân A.P, tạo nên khung cảnh được đầu tư hoành tráng, lung linh chẳng khác nào một đám cưới thực thụ.

Không chỉ có không gian được trang hoàng chỉn chu, chương trình còn chuẩn bị đầy đủ các mâm tráp sính lễ theo phong tục cưới hỏi Việt Nam. Trước khung cảnh đặc biệt này, Quân A.P hào hứng chia sẻ: "Hiện tại bây giờ đang hơi ngộp, bởi vì là hôm nay là ngày rất trọng đại của Tám Quân. Ở đây đã có anh em, gia đình của mình thì cứ thế mà triển thôi. Cô em ơi, đợi anh nhé".

Clip: Running Man Vietnam hé lộ hình ảnh bên trong lễ cưới của "Tám Quân" (Nguồn: Running Man Vietnam)

Không gian lễ cưới được trang trí vô cùng hoành tráng

Dàn sính lễ cũng được chuẩn bị chỉn chu, đúng với phong tụ cưới truyền thống

Quân A.P điển trai trong tạo hình chú rể

Những hình ảnh được hé lộ nhanh chóng khiến khán giả tò mò về diễn biến tập tiếp theo. Đặc biệt, một số cư dân mạng còn soi ra những chi tiết được cho là hint Lê Khanh -bạn gái lâu năm của Quân A.P có thể xuất hiện trong tập ghi hình này. Dù chưa có thông tin xác nhận, khả năng cặp đôi cùng góp mặt trong một hôn lễ trên sóng truyền hình vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Trấn Thành góp mặt trong ngày trọng đại của "Tám Quân"

Quang Trung, Lan Ngọc cũng tất bật chuẩn bị hôn lễ đặc biệt này

Quang Tuấn vô cùng hào hứng

Quân A.P và Lê Khanh vốn được biết đến với chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ. Cả hai quen nhau từ thời còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, sau đó tiếp tục theo học chung tại THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Tình cảm nảy nở từ năm lớp 9 và được cả hai âm thầm gìn giữ qua nhiều năm.

Từ khoảng năm 2012, Quân A.P đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên của Lê Khanh trên mạng xã hội. Dù sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng, sở hữu nhiều bản hit cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam ca sĩ vẫn khá kín tiếng về đời tư, không biến chuyện tình cảm thành chủ đề khai thác thường xuyên trước truyền thông. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, mối quan hệ với Lê Khanh cũng là chuyện tình hiếm hoi gắn với tên tuổi của anh.

Quân A.P gắn bó với Lê Khanh từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường đến hiện tại

Đáng chú ý, hồi tháng 7 vừa qua, Quân A.P từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng xóa một bức ảnh chụp cùng cô gái diện váy cưới, trong khi nam ca sĩ mặc trang phục chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý. Dù hình ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cư dân mạng vẫn kịp lưu lại và chia sẻ rộng rãi.

Cộng thêm những động thái gần đây bị cho là hint chuyện kết hôn vào cuối năm, mọi thông tin liên quan đến đời tư của nam ca sĩ càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Quân A.P vẫn chưa chính thức xác nhận kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài đời thực.

Quân A.P từng trượt tay để lộ ảnh cưới với Lê Khanh được chụp tại Ý

Ảnh: FBNV