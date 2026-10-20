Võ Điền Gia Huy chia sẻ 3 chữ xót xa trong ngày 20/10 đầu tiên vắng mẹ

Chia sẻ của Võ Điền Gia Huy khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng

Hôm nay 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh, lời chúc và món quà dành cho những người phụ nữ đặc biệt. Nhiều sao Việt cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm với mẹ, vợ và những người thân yêu. Thế nhưng, giữa không khí rộn ràng ấy, dòng trạng thái lặng lẽ của Võ Điền Gia Huy lại khiến khán giả không khỏi xót xa.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ lại những hình ảnh hạnh phúc bên mẹ. Những khoảnh khắc từng rất đỗi bình thường nay đã trở thành ký ức quý giá, bởi mẹ anh vừa qua đời cách đây không lâu. Ngày 20/10 năm nay cũng là lần đầu tiên Võ Điền Gia Huy trải qua dịp đặc biệt này khi không còn mẹ ở bên.

Nếu những năm trước, nam diễn viên có thể trực tiếp dành lời chúc và tình cảm cho mẹ, thì năm nay, anh chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ: “Mừng 20/10 mẹ”, kèm biểu tượng trái tim màu trắng. Mất mát người thân là nỗi đau không dễ nguôi ngoai, nhất là trong những dịp đặc biệt vốn gắn liền với tình cảm gia đình. Bên dưới bài đăng, khán giả gửi lời động viên, mong anh giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và luôn trân trọng những ký ức đẹp bên mẹ.

Võ Điền Gia Huy nhớ thương người mẹ quá cố trong dịp 20/10 đầu tiên thiếu vắng bà

Võ điền Gia Huy từng xem mẹ là động lực theo đuổi nghệ thuật, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hai mẹ con đi ăn, du lịch và tận hưởng cuộc sống bên nhau. Mẹ anh cũng luôn dõi theo hành trình làm nghề của con trai, trìu mến gọi anh là “con trai yêu”, thậm chí dành riêng một chiếc tủ để trưng bày quà người hâm mộ gửi tặng anh.

Võ Điền Gia Huy luôn dành sự yêu thương, ấm áp cho mẹ

Khi thông báo mẹ qua đời, Võ Điền Gia Huy khiến nhiều người xót xa khi trải lòng về những điều còn dang dở. Anh day dứt vì chưa thể đền đáp trọn vẹn những hy sinh của mẹ, chưa có đủ thời gian tâm sự và đặc biệt là chưa kịp xây dựng một ngôi nhà tại Sài Gòn để hai mẹ con cùng sinh sống. Nam diễn viên nghẹn ngào viết: “Còn tiếc nhiều điều lắm Mẹ ơi. Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn”.

Nam diễn viên còn mong mình mãi luôn nhớ những ký ức về mẹ: "Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức. Những ngày Mẹ Con mình đèo nhau trên chiếc Chaly đi qua suốt năm tháng tuổi thơ. Từng ly cà phê Mẹ pha để kiếm tiền nuôi con ăn học, từng bộ quần áo Mẹ mua cho con mỗi dịp đi tham quan cùng trường. Vất vả dành dụm để mua từng viên gạch xây nên ngôi nhà khang trang, ngậm ngùi từng đêm khi có những lúc làm ăn thất bại. Mẹ đã chờ đợi suốt mấy mươi năm để nhìn thấy con được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến và công việc dần ổn định".

Nam diễn viên đau lòng vì nhiều điều chưa kịp thực hiện với mẹ

Ảnh: FBNV