Động thái mới của Cường Đô La vào ngày 20/10

Vào ngày 20/10, Cường Đô la có động thái đặc biệt dành cho Đàm Thu Trang, nối dài chuỗi chia sẻ ngọt ngào khiến nhiều người chú ý.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, doanh nhân Cường Đô la đăng video ghi lại khoảnh khắc bên cậu con trai nhỏ, kèm lời chúc ngọt ngào gửi đến bà xã Đàm Thu Trang: “Happy 20/10 vợ yêu”.

Động thái này tiếp tục thu hút sự chú ý của người theo dõi bởi cách nam doanh nhân thể hiện tình cảm dành cho gia đình trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Đây không phải lần đầu Cường Đô la công khai thể hiện tình cảm với Đàm Thu Trang trên mạng xã hội.

Trước đó 1 ngày, nam doanh nhân từng đăng tải bức ảnh thân mật bên bà xã kèm dòng chú thích ngắn gọn “Thơm người yêu”. Những chia sẻ giản dị nhưng gần gũi này khiến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Cường Đô la đăng ảnh thân mật bên vợ Đàm Thu Trang với chú thích “Thơm người yêu” trước ngày 20/10 (Ảnh: FBNV)

Dù không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời tư, Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc bên nhau và các thành viên trong gia đình.

Từ bức ảnh tình cảm trước đó đến lời chúc dành cho vợ nhân ngày 20/10, trang cá nhân của nam doanh nhân phần nào ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ, qua đó thu hút sự chú ý của người theo dõi.

Trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Trước đó, nam doanh nhân từng hài hước kể chuyện đi họp phụ huynh cho các con, thu hút sự chú ý của người theo dõi (Ảnh: FBNV)

Cường Đô la, tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Gia Lai, là doanh nhân từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh còn được công chúng biết đến với niềm đam mê siêu xe và được xem là một trong những cái tên nổi bật trong giới chơi xe tại Việt Nam.

Vợ anh là Đàm Thu Trang (SN 1989) tại Lạng Sơn, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Cô được biết đến với thành tích Hoa khôi xứ Lạng năm 2010, lọt Top 6 Vietnam’s Next Top Model cùng năm và từng nhận danh hiệu Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008.

Cường Đô la nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên Đàm Thu Trang trên mạng xã hội. Nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, nam doanh nhân từng gửi lời nhắn tình cảm đến bà xã, khẳng định tình yêu dành cho vợ ngày càng lớn theo thời gian và bày tỏ mong muốn yêu vợ nhiều hơn đến cuối đời. (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn với Cường Đô la, Đàm Thu Trang dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019, sau một thời gian hẹn hò. Cuộc sống của cặp đôi tiếp tục nhận được sự chú ý khi lần lượt đón hai con chung là bé Suchin vào năm 2020 và bé Sutin vào năm 2023. Ngoài ra, Cường Đô la còn có con trai Subeo, con chung với ca sĩ Hồ Ngọc Hà.