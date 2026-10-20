Ngô Bảo Ngọc thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Á hậu, sánh đôi tính tứ bên mỹ nam xứ chùa Vàng

Trước thềm chinh chiến MGI All Stars mùa 2, Á hậu Ngô Bảo Ngọc có dịp góp mặt tại sự kiện thời trang ở Malaysia.

Tối 19/10, Á hậu Ngô Bảo Ngọc tham dự sự kiện tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cô là một trong hai đại diện Việt Nam góp mặt tại sự kiện, bên cạnh dàn khách mời nổi tiếng trong khu vực. Xuất hiện tại đây, người đẹp lựa chọn áo khoác lông đen dáng ngắn kết hợp chân váy dài ôm sát ánh nhũ, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Bên cạnh trang phục, kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo cũng góp phần làm nổi bật thần thái quyến rũ của nàng hậu.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Hoa hậu Quốc tế 2016 Kylie Verzosa, Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 Kat Llegado, mỹ nam Thái Lan Tul Pakorn, diễn viên Malaysia Anna Jobling và nhà thiết kế kiêm nhà sáng tạo nội dung Camille Co. Tại đây, Ngô Bảo Ngọc có dịp giao lưu, trò chuyện và chụp hình cùng các khách mời quốc tế, trong đó có Tul Pakorn.

Chia sẻ về trải nghiệm lần này, Ngô Bảo Ngọc cho biết cô vui khi có cơ hội khám phá bộ sưu tập mới, đồng thời học hỏi thêm về phong cách cá nhân và cách thể hiện bản thân trong môi trường quốc tế. Người đẹp cũng kỳ vọng những trải nghiệm này sẽ giúp cô có thêm sự tự tin trước hành trình MGI All Stars mùa 2.

Trước thềm chinh chiến MGI All Stars mùa 2, Á hậu Ngô Bảo Ngọc có dịp góp mặt tại sự kiện thời trang ở Malaysia, hội ngộ loạt khách mời quốc tế đình đám. Ảnh: FBNV

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Hoa hậu Quốc tế 2016 Kylie Verzosa, Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 Kat Llegado, mỹ nam Thái Lan Tul Pakorn, diễn viên Malaysia Anna Jobling và nhà thiết kế kiêm nhà sáng tạo nội dung Camille Co. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý tại sự kiện chính, Ngô Bảo Ngọc còn tạo dấu ấn trong buổi tiệc tối trước đó với màn lên đồ theo phong cách riêng. Thay vì lựa chọn những thiết kế dạ tiệc quen thuộc, nàng hậu diện nguyên set pijama do chính mình phối và styling.

Bộ trang phục tông kem với họa tiết nổi bật được kết hợp cùng áo ren đen, khăn bandana, kính râm và túi xách họa tiết da báo. Sự pha trộn giữa những món đồ mang tinh thần phóng khoáng, có phần nổi loạn và nét gợi cảm giúp tổng thể trở nên khác biệt.

Theo kế hoạch, Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026. Trước thềm cuộc thi, những hoạt động giao lưu và trải nghiệm thời trang quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nàng hậu hoàn thiện hình ảnh, sẵn sàng cho hành trình mới.

Người đẹp còn gây ấn tượng khi tự tay phối đồ, thể hiện gu thời trang cá tính. Ảnh: FBNV

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, được biết đến với nghệ danh Ngọc Mint. Trước khi ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và góp mặt trong một số sản phẩm giải trí. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh và Vận tải hàng không.

Năm 2022, Ngô Bảo Ngọc lần đầu tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 10 chung cuộc, đồng thời giành giải Người đẹp Biển. Một năm sau, cô tiếp tục trở lại đường đua nhan sắc, tiến vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và giành thêm các giải thưởng phụ như Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng thử sức tại chương trình người mẫu quốc tế SupermodelMe, tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn và làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục ghi dấu mốc mới khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026. Thành tích này đưa cô đến với Miss Grand International All Stars mùa 2 tại Thái Lan, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Ở tuổi 31, người đẹp được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm sân khấu, khả năng catwalk cùng hình ảnh cá tính để tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Trước khi ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và góp mặt trong một số sản phẩm giải trí. Ảnh: FBNV