Nam vương "số hưởng" nhất showbiz: Được tặng biệt thự nhờ cưới con gái đại gia, nhà cũ vừa dột nước liền đổi sang duplex trăm tỷ

Trai đẹp showbiz này có cuộc sống sướng không ai bằng sau khi lấy vợ.

Ngày 17/10, tờ HK01 đưa tin vợ chồng nam diễn viên Viên Vỹ Hào - Trương Bảo Nhi cho biết họ vừa chuyển khỏi căn biệt thự 66 triệu HKD (hơn 220 tỷ đồng) vì sự cố đường ống nước nóng gây dột và ngập diện rộng. Theo Viên Vỹ Hào, tổ ấm mới của gia đình anh là 1 căn hộ duplex trăm tỷ, có thiết kế hai tầng rộng rãi. Tài tử TVB cho biết vợ chồng anh thuê lại ngôi nhà sang trọng này với mức giá không hề rẻ.

Trên mạng xã hội, Trương Bảo Nhi đã chia sẻ hình ảnh căn phòng trẻ em có hệ thống cửa kính sát trần mở ra tầm nhìn thoáng đãng với biển xanh, trời trong và núi non bao quanh. Bên ngoài căn hộ còn có hồ bơi, tạo nên khung cảnh nghỉ dưỡng đáng mơ ước. Không gian bên trong nhà được thiết kế chủ yếu với tông màu trắng, mang phong cách tối giản nhưng thanh lịch. Căn phòng của 2 con cặp sao được trang bị đầy đủ đồ dùng dành cho trẻ nhỏ như giường em bé, đồ chơi, sách, bạt nhún lò xo, bàn ghế trẻ em, đàn piano điện và sofa trắng.

Viên Vỹ HàoViên Vỹ Hào - Trương Bảo Nghi dọn đến 1 căn duplex sinh sống do nhà cũ gặp sự cố rò rỉ đường ống nước. Ảnh: Sina.

Dù tổ ấm mới có không gian sống lý tưởng, Viên Vỹ Hào cho biết đây chỉ là nơi ở tạm thời của gia đình. Theo nam diễn viên, ban đầu hai vợ chồng dự định thực hiện kế hoạch bán nhà cũ, mua nhà mới. Tuy nhiên, do chưa bán được bất động sản đã dự tính nên họ quyết định tiếp tục giữ căn biệt thự cũ bị dột nước, đồng thời thuê nơi ở khác trong thời gian sửa chữa.

Đáng chú ý, dù đang phải cùng lúc trả tiền vay mua nhà và tiền thuê nhà và các chi phí sửa chữa, Viên Vỹ Hào vẫn tỏ ra rất bình thản. Anh khẳng định mình không gặp gánh nặng tài chính. Theo các nguồn tin, bố vợ đang đứng sau hậu thuẫn cho túi tiền của vợ chồng tài tử TVB. Vậy nên, nam diễn viên và vợ tiểu thư mới chẳng ngần ngại thuê duplex hạng sang để ở trong lúc sửa biệt thự cũ.

Nam diễn viên khẳng định mình không gặp áp lực tài chính trả tiền thuê nhà mới, khoản vay nhà cũ vì đã có khối tài sản của nhà vợ làm chỗ dựa. Ảnh: Sina.

"Phò mã" số hưởng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Tháng 9/2017, nam diễn viên Viên Vỹ Hào công khai hẹn hò với Trương Bảo Nhi - thí sinh từng đạt giải Người đẹp thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2016. Tình cảm của cả hai nảy nở sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế do TVB ghi hình tại Tanzania. Sau 3 năm gắn bó, Viên Vỹ Hào đã chính thức cầu hôn bạn gái.

Đến tháng 11/2020, cặp đôi tiến tới hôn lễ tại một khách sạn sang trọng với độ xa xỉ khiến công chúng phải choáng ngợp. Trong lễ rước dâu truyền thống, Trương Bảo Nhi nhận của hồi môn là 7 cặp vòng vàng long phụng. Tại lễ cưới chính thức, chú rể đeo chiếc đồng hồ trị giá khoảng 1,5 triệu HKD (hơn 5 tỷ đồng), còn cô dâu diện sợi dây chuyền kim cương ước tính có giá lên đến hàng chục triệu HKD (hàng tỷ đồng).

Thời điểm này, gia thế "khủng" của Trương Bảo Nhi cũng chính thức được hé lộ. Theo tờ On, cô là ái nữ của ông Trương Hoàng Hoàng - người mệnh danh là "ông hoàng" trong ngành sản xuất nội y tại Hong Kong (Trung Quốc). Công ty của cha cô sở hữu khoảng 100 nhân viên, được định giá 11 triệu USD (hơn 290 tỷ đồng) với doanh thu hàng năm gần 13 triệu USD (hơn 342 tỷ đồng). Bên cạnh đó, gia tộc họ Trương còn nắm giữ khối bất động sản trị giá hơn 38 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Trương Bảo Nhi là con gái của đại gia sản xuất nội y ở xứ Hương Cảng. Ảnh: Sina.

Sau khi kết hôn, bố vợ đã tặng cho vợ chồng Viên Vỹ Hào - Trương Bảo Nhi một căn biệt thự rộng hơn 250 m2 tại Clearwater Bay trị giá 66 triệu HKD (khoảng 220 tỷ đồng) để làm tổ ấm. Tuy nhiên, để các con không nảy sinh tâm lý ỷ lại vào tài chính gia đình, thương gia họ Trương chỉ hỗ trợ trả trước 40 triệu HKD (khoảng 134 tỷ đồng). Số tiền 25,6 triệu HKD còn lại (khoảng 85,9 tỷ đồng) do hai vợ chồng Viên Vỹ Hào tự gánh vác và thanh toán.

Theo nguồn tin trong giới, Viên Vỹ Hào hiện có cuộc sống vô cùng thong thả và xa hoa nhờ nền tảng tài chính vững chắc từ gia đình nhà vợ. Kể từ khi lên chức bố, Nam vương TVB không còn mặn mà với việc đóng phim hay chạy show sự kiện dày đặc như trước. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và tận hưởng những vui thú xa xỉ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh vi vu trên dàn xe đắt giá như Ferrari F355 cổ điển, SUV FJ62 hay Toyota Land Cruiser... cùng bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ, thiết bị nhiếp ảnh và dàn âm thanh cao cấp. Độ chịu chơi và hào phóng của Viên Vỹ Hào khiến công chúng không khỏi trầm ồ, ngưỡng mộ.

Nam diễn viên giờ có cuộc sống không cần lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Ảnh: Sina.

Viên Vỹ Hào được mệnh danh là "vua truyền hình", từng phủ sóng màn ảnh nhỏ giờ vàng với các phim như Anh Hùng Pháp Y, Điều Tra Viên ICA, Pháp Chứng Tiên Phong, Anh Hùng Thành Trại, Sứ Đồ Hành Giả... Anh vào showbiz sau khi đăng quang cuộc thi Hoa vương Hong Kong 2007. Với gương mặt đẹp trai và dáng vóc cao ráo lý tưởng, hình tượng tốt, nói không với lùm xùm đời tư, Viên Vỹ Hào nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Nguồn: HK01, On