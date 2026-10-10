Nam diễn viên - MC đình đám biến mất khỏi showbiz hơn 2.300 ngày hóa ra... đã đi tù, 8 lần nộp đơn xin ân xá đều bị từ chối

Netizen cứ nghĩ sao nam này là người tử tế, ai ngờ...

Tần Vỹ từng là nam diễn viên, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc), thậm chí còn được xem là tấm gương vượt khó. Năm 2006, khi ghi hình cho 1 show truyền hình, anh bị bỏng nặng ở mặt. Vụ việc khiến Tần Vỹ phải dừng hoạt động, đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ và phí đền bù tổn thất cho hàng loạt đối tác do không thể làm việc theo hợp đồng đã ký kết. Trong lúc khó khăn, anh từng muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên, Tần Vỹ tự vực dậy bản thân, đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm lại cuộc đời.

Thế nhưng, từ năm 2020 đến nay, Tần Vỹ đã biến mất khỏi showbiz. Không ít người thắc mắc về tung tích của nam nghệ sĩ. Theo tờ China Times, Tần Vỹ mất hút khỏi ngành giải trí không phải do giải nghệ... mà là do đi tù. Sao nam này đã bị vạch trần bản chất yêu râu xanh, có hành vi không đứng đắn với các cô gái trẻ. Có ít nhất 10 nạn nhân đã trình báo cảnh sát về việc bị Tần Vỹ hại đời.

Tần Vỹ từng là MC, diễn viên hàng đầu showbiz Đài. Ảnh: Sina.

Ai có ngờ đẳng sau vẻ ngoài tử tế và đạo mạo, anh lại là 1 kẻ yêu râu xanh, có hành vi sai trái với phụ nữ. Ảnh: China Times.

Tháng 4/2020, nam nghệ sĩ bị kết án, lĩnh 7 năm 8 tháng tù giam cho hành vi sai trái của mình. Ngày 14/4/2020, Tần Vỹ đến Viện Kiểm sát địa phương trình diện rồi được đưa đến Nhà tù Đài Trung để chấp hành án. Hiện tại, Tần Vỹ vẫn đang "ăn cơm nhà nước nuôi". Tính đến nay, sao nam đã ngồi tù được 6 năm - tương đương 2.369 ngày.

Tháng 6 năm nay, Tần Vỹ nộp đơn xin ân xá lần thứ 8 để được trả tự do sớm, nhưng không được chấp thuận. Hội đồng xét duyệt cho biết Tần Vỹ chưa thực hiện việc bồi thường thực chất cho các nạn nhân, đồng thời cũng chưa có hành động cụ thể nhằm khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Vì vậy, hồ sơ của anh chưa đáp ứng các điều kiện để được xem xét ân xá và anh buộc phải tiếp tục chấp hành án tù.

Tần Vỹ đi tù từ tháng 4/2020. Nam nghệ sĩ bị tòa tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù giam. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu