Nam diễn viên 9X là nạn nhân thật của ổ buôn người: Bị lừa bán 3 lần trong 4 ngày, xem phim tài liệu trên đài trung ương mà đỏ mắt

Sao nam này cho biết anh bị ép cạo đầu, tập đánh máy và phải làm theo những kịch bản được bọn buôn người chuẩn bị sẵn để lừa đảo người khác. Nếu chống đối, anh sẽ bị đánh đập dã man.

Ngày 7/10, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV-1 cho phát sóng bộ phim tài liệu khắc họa quá trình giải cứu nam diễn viên Vương Tinh khỏi ổ buôn người, cũng như quá trình cảnh sát triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo, buôn bán người xuyên biên giới tại khu vực miền Bắc Myanmar. Vương Tinh - SN 1993, từng tham gia diễn xuất với các vai phụ trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Lạp Đồ Tội Giám... - đã xuất hiện, kể lại quá trình bị lừa bán, chuỗi ngày ám ảnh khi sống ở "chợ buôn nô lệ" tại biên giới Thái Lan - Myanmar.

Nam diễn viên Vương Tinh là nạn nhân thật ngoài đời của nạn buôn người xuyên biên giới. Ảnh: Sina.

Sập bẫy tuyển diễn viên giả

Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2024, khi Vương Tinh nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên được đăng trong một nhóm WeChat. Người đăng tên Nhan Thập Lục - tự xưng là trợ lý đạo diễn của đài lớn GMM Thái Lan. Hắn cho biết đang tìm kiếm diễn viên cho một dự án mới ở Thái, thù lao đóng phim lên tới 2.500 NDT/ngày (khoảng 9,5 triệu đồng). Không chỉ vậy, người này còn hứa sẽ lo toàn bộ vé máy bay khứ hồi cũng như chi phí khách sạn cho Vương Tinh trong thời gian làm việc.

Với một diễn viên trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp như Vương Tinh, lời mời này vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng, nam diễn viên làm sao ngờ rằng phía sau thông báo tuyển dụng tưởng chừng như bình thường lại là một cái bẫy được kẻ xấu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Vương Tinh, từ lúc nhận được thông tin casting dự án đến khi chuẩn bị bay sang Thái Lan, anh đều làm việc với Nhan Thập Lục, chứ không trao đổi trực tiếp với người sản xuất hay đạo diễn Thái Lan được nhắc tên trong thông báo tuyển dụng diễn viên. Thậm chí, anh không được ký hợp đồng lao động. Dù vậy, nam diễn viên vẫn đinh ninh rằng sau khi sang Thái mình mới được trực tiếp gặp ekip. Do chẳng nghĩ đến chuyện bản thân bị lừa đảo, anh quyết định một mình sang Thái Lan.

Nam diễn viên sập bẫy tuyển diễn viên giả của bọn buôn người. Ảnh: Sina.

Chuyến đi định mệnh đến Bangkok

Ngày 2/1/2025, Vương Tinh lên máy bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Bangkok (Thái Lan) theo lời mời làm việc. Sau khi máy bay hạ cánh, Nhan Thập Lục đã sắp xếp một chiếc xe tới sân bay đón Vương Tinh. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, hành trình nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tài xế đón Vương Tinh là người Thái, không nói được tiếng Trung hay tiếng Anh. Sau khi xe rời sân bay, thay vì đưa nam diễn viên đến khách sạn nghỉ ngơi, người tài xế lại dùng phần mềm dịch thuật bảo rằng sẽ đưa anh đến thẳng địa điểm quay phim. 10h sáng cùng ngày, Vương Tinh dần cảm thấy bất an khi bị bắt đổi xe trước 1 trung tâm mua sắm ở Thái Lan. Chiếc xe thứ 2 đón Vương Tinh là xe bán tải.

Hình ảnh Vương Tinh ở sân bay Thái Lan. Ảnh: X.

Camera an ninh ghi lại quá trình di chuyển của anh đến biên giới Thái Lan - Myanmar trước khi mất tích. Ảnh: X.

Sau khi lên chiếc xe này, Vương Tinh bắt đầu nhận ra nhiều vấn đề bất ổn, chẳng hạn tài xế lái xe rất nhanh, không cho anh biết điểm đến cụ thể. Họ bắt đầu đi vào những con đường đất, 2 bên không còn nhà cao tầng mà trông giống những thị trấn hay ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên, trong tình thế bị đưa đi trên một chiếc xe xa lạ, không thể trực tiếp phản ứng hay tìm cách bỏ chạy, nam diễn viên quyết định sử dụng tín hiệu cầu cứu mà anh và bạn gái đã thống nhất từ trước. Vương Tinh âm thầm gửi cho bạn gái một tin nhắn: "Em cho mèo ăn chưa?". Thoạt nhìn, đây chỉ là câu hỏi đời thường giữa hai người yêu nhau. Nhưng với bạn gái Vương Tinh, câu nói này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó chính là mật hiệu mà hai người đã thống nhất để báo rằng anh đang gặp nguy hiểm.

Sau khi nhận được tin nhắn, bạn gái Vương Tinh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không hoảng loạn mà nhanh chóng tìm cách thu thập thông tin, ghi lại tín hiệu định vị vị trí cuối cùng của bạn trai ở nước ngoài và liên hệ với lực lượng chức năng, đại sứ quán nhờ hỗ trợ. Những manh mối mà Vương Tinh kịp thời cung cấp được cô tổng hợp lại, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng từng bước xác định vị trí nam diễn viên mất tích.

Bạn gái Vương Tinh lập tức báo cảnh sát khi nhận được tin nhắn báo nguy hiểm từ nam diễn viên. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, tình hình của Vương Tinh ở nước ngoài ngày càng nguy hiểm. Theo nam diễn viên, anh đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc và đưa trái phép từ Thái Lan sang Myawaddy, Myanmar. Sau khi đến khu vực biên giới, anh hoàn toàn bị kiểm soát, chỉ có thể đi theo người đến đón mình. Điện thoại, hộ chiếu và thẻ ngân hàng của Vương Tinh đều bị tịch thu. Kể từ thời điểm đó, Vương Tinh gần như mất hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều đáng sợ hơn là anh không chỉ bị giam giữ tại một nơi cố định.

Theo những thông tin được nam diễn viên chia sẻ trong bộ phim tài liệu, chỉ trong vòng 4 ngày, anh đã bị chuyển giao qua tay 3 lần. Mỗi lần bị đưa sang một địa điểm khác nhau, khiến cơ hội liên lạc cầu cứu với bên ngoài của anhcàng trở nên mong manh. Phía cảnh sát Trung Quốc cũng cho biết Vương Tinh bị chuyển từ khu Apollo ở Myawaddy sang một khu phức hợp đen nằm cạnh khu Hoàn Á, sau đó tiếp tục bị chuyển đến khu Khải Toàn ở Myawaddy, Myanmar.

Vương Tinh chia sẻ chỉ trong 4 ngày, anh bị bán lần lượt sang 3 nơi khác nhau trong "chợ nô lệ". Ảnh: Sina.

Bên trong nơi Vương Tinh và các nạn nhân bị giam giữ. Ảnh: CCTV-1.

"Ở đây, bọn tao thiếu người chứ không thiếu tiền"

Trong thời gian bị giam giữ và liên tục bị bán từ nơi này sang nơi khác, Vương Tinh từng cố gắng thương lượng với những kẻ bắt cóc. Nam diễn viên đề nghị dùng tiền để đổi lấy tự do, với hy vọng có thể khiến những kẻ xấu này chấp nhận thả mình. Tuy nhiên, câu trả lời mà anh nhận được khiến tình hình trở nên đáng sợ và tuyệt vọng hơn: "Ở đây, bọn tao thiếu người chứ không thiếu tiền".

Câu nói này cho thấy mục đích thực sự của đường dây buôn người mà Vương Tinh rơi vào không đơn thuần là bắt cóc để tống tiền. Những nạn nhân bị đưa đến đây được xem như một "nguồn nhân lực" phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Giá trị của từng người thậm chí còn được đánh giá dựa trên những tiêu chí như trình độ học vấn và tốc độ đánh máy. Nói cách khác, những kẻ đứng sau đường dây này không chỉ bắt cóc nạn nhân mà còn tìm cách biến họ thành công cụ để tiếp tục lừa đảo những người khác.

Nam diễn viên đề nghị dùng tiền để đổi lấy tự do, nhưng bọn bắt cóc từ chối. Ảnh: Sina.

Vương Tinh cũng không phải ngoại lệ. Anh bị ép cạo đầu, tập đánh máy và phải làm theo những kịch bản được chúng chuẩn bị sẵn để lừa đảo người khác. Nếu chống đối, anh sẽ bị đánh đập dã man. Vương Tinh chia sẻ rằng anh đã vô cùng suy sụp, mất hết động lực sống khi rơi vào tay bọn buôn người. Anh hối hận vì đã không nghe lời bạn gái, từ chối công việc đi quay phim ở nước ngoài đầy mập mờ và rủi ro đó.

Vương Tinh gầy rộc, phờ phạc, chân có vết thương sau khi được giải cứu. Ảnh: Sina.

Hành trình giải cứu Vương Tinh

Trong lúc Vương Tinh bị giam giữ, cảnh sát và Giai Giai (bạn gái nam diễn viên) cũng không ngừng tìm kiếm tung tích. Giai Giai được xác định là mắc xích quan trọng trong quá trình cung cấp manh mối cho lực lượng chức năng. Từ những thông tin ít ỏi mà Vương Tinh có thể gửi ra ngoài, các cơ quan chức năng từng bước ghép nối dữ liệu, xác định hành trình của anh và truy tìm những kẻ đứng sau đường dây.

Sau quá trình điều tra và phối hợp giữa các bên trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng Trung Quốc và Thái Lan đã tiến hành giải cứu Vương Tinh, đồng thời truy bắt, triệt phá băng nhóm buôn người xuyên biên giới.

Theo Vương Tinh, anh được bọn buôn người thả vào ngày 7/1/2025. Anh được chúng giao cho những người dân địa phương ở Myanmar để đưa về đồn cảnh sát. Nam diễn viên chia sẻ: "Mãi đến khi tôi lên xe buýt và được trả hộ chiếu, điện thoại, tôi mới tin mình đã được cứu thoát. Vào chiều 7/1/2025, tôi được đưa trở lại Thái Lan và gặp bạn gái khoảng 10 phút rồi bị tách ra. Tôi vẫn không thể tự do di chuyển và phải hợp tác với cảnh sát điều tra, thẩm vấn". Sau khi được xác định thực sự là nạn nhân của nạn buôn người, Vương Tinh chính thức được phía Thái Lan hỗ trợ đưa về nước vào tối 10/1/2025.

Vương Tinh là số ít nạn nhân may mắn được giải cứu sớm và thành công của cơ quan chức năng chỉ sau khoảng 1 tuần mất tích. Ảnh: Sina.

Nhóm tội phạm bị dẫn độ về Trung Quốc

Một sĩ quan cảnh sát thuộc Đội Điều tra Hình sự Công an thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết băng nhóm tội phạm trong vụ án liên quan đến nam diễn viên Vương Tinh chủ yếu kiếm lời từ hoạt động buôn bán người. Giá buôn người ra nước ngoài của bọn chúng có thể lên tới 100.000 (370 triệu đồng) đến 200.000 NDT (740 triệu đồng)/người. Người có học vấn cao và tốc độ đánh máy nhanh thì giá sang tay sẽ còn cao hơn.

Vào ngày 27/1/2026, Bộ Công An Trung Quốc thông báo dẫn độ đối tượng có biệt danh Nhan Thập Lục - kẻ tìm kiếm các con mồi trong showbiz Hoa ngữ bằng cách giả làm nhân viên của đài truyền hình Thái Lan để mời các ngôi sao hạng B, diễn viên quần chúng nhẹ dạ cả tin ra nước ngoài đóng phim rồi lừa bán sang biên giới. Theo lời khai của Nhan Thập Lục, hắn có sẵn các kịch bản lừa đảo được thiết kế riêng cho các nhóm đối tượng cụ thể, cho mọi lứa tuổi, ngành nghề và trình độ học vấn, bám sát các xu hướng xã hội và sở thích cá nhân, khiến các nạn nhân mất cơ chế phòng vệ và tin lời kẻ xấu vô điều kiện.

Nhan Thập Lục trong trại tạm giam. Ảnh: CCTV-1.

Cuối tháng 2/2025, Bộ Công An Trung Quốc tiếp tục công bố hình ảnh họ bắt giữ, dẫn độ hơn 10 nghi phạm đã lừa đảo, bắt cóc và bán nam diễn viên Vương Tinh cùng nhiều nghệ sĩ cũng như công dân Trung Quốc khác xuyên biên giới. Nhóm đối tượng này bị cảnh sát Thái Lan bắt trong chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo, buôn bán người, trong đó có cả người nổi tiếng sang biên giới Thái Lan - Myanmar. Qua điều tra, hơn 10 nghi phạm này được xác định đã tham gia vào nhiều vai trò khác nhau trong vụ các lừa đảo như quản lý, nhân viên bảo vệ, nhân viên tổng đài... Các nghi phạm bị trục xuất khỏi Thái Lan, trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc và chính thức về nước để tiếp nhận điều tra vào ngày 15/2/2025.

Đến tháng 8/2026, Viện Kiểm sát Thượng Hải đã chính thức khởi tố 17 người thuộc đường dây lừa đảo, buôn bán người xuyên biên giới này với các cáo buộc bao gồm buôn bán người, giam giữ trái phép, cướp tài sản và bắt cóc.

Băng nhóm bắt cóc, lừa đảo bị dẫn độ về Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Nguồn: CCTV, Weibo



