Vũ Thúy Quỳnh có bầu nhưng vẫn đi đánh pickle ball, tiết lộ lý do giấu giếm chuyện mang bầu

Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh cho biết thời gian đầu, cô không biết mình mang bầu nên vẫn thoải mái đi đánh pickle ball.

Mới đây, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh cô đi đánh pickle ball trong tháng đầu của thai kỳ. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 bất ngờ khi biết mình có bầu. Khi bị đau bụng, cô chỉ nghĩ mình sắp đến kỳ "rụng dâu".

Khi một người dùng mạng hỏi vì sao Vũ Thúy Quỳnh im lặng, thậm chí "chối đây đẩy" chuyện mang bầu, người đẹp phản hồi: "Kinh nghiệm con còn nhỏ thì mình không kể thôi bạn ạ. Mình cũng có chối đâu. Chưa bao giờ mình lên tiếng nói mình không có bầu cả".

Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ do không biết có bầu nên cô vẫn thoải mái chơi pickle ball.

Hồi cuối tháng 8, Vũ Thúy Quỳnh xác nhận mang thai con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm. Đến thời điểm hiện tại, đang ở những tháng cuối thai kỳ, háo hức chờ đón con cùng bạn trai.

Trong thời gian mang bầu, người đẹp vẫn duy trì cuộc sống tương đối năng động và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm bắt đầu hẹn hò từ năm 2025 - khoảng một năm trước khi đón tin vui. Trong thời gian yêu nhau, cả hai dần gắn bó và có những bước tiến trong mối quan hệ khi người đẹp được bạn trai đưa về ra mắt gia đình. Hiện tại, cặp đôi cùng chung sống và chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Vũ Thúy Quỳnh - Đức Phạm hẹn hò 1 năm trước khi đón tin vui.

Vũ Thúy Quỳnh từng tiết lộ cô gặp tình trạng khó ngủ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Bên cạnh đó, người đẹp cũng có lúc bị hụt hơi khi nói chuyện và duy trì chế độ ăn từ 4-5 bữa mỗi ngày. Dù cơ thể có nhiều thay đổi khi mang thai, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tinh thần thoải mái và nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà.

Trong hành trình mang thai con đầu lòng, Vũ Thúy Quỳnh nhận được sự đồng hành và chăm sóc chu đáo từ bạn trai Đức Phạm. Khi người đẹp bước vào những tháng cuối thai kỳ, thiếu gia dành nhiều sự quan tâm cho bạn gái, từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đến chăm sóc cơ thể cho cô.

Vũ Thúy Quỳnh được khen xinh đẹp khi mang bầu.

Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý là hình ảnh Đức Phạm tự tay thoa kem chống rạn và massage vùng bụng cho Vũ Thúy Quỳnh. Hành động giản dị nhưng cho thấy sự tâm lý, ân cần của anh dành cho bạn gái trong giai đoạn đặc biệt.

Trong thời gian mang bầu, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ nhịp hoạt động khá năng nổ khi tham dự một số sự kiện và thường xuyên tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trong thời gian mang bầu, người đẹp vẫn tích cực tham dự sự kiện, livestream bán hàng.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ trong thai kỳ, người đẹp cũng cởi mở chia sẻ về những thay đổi trong cảm xúc cũng như áp lực trước những lời nhận xét từ bên ngoài.

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện mang thai và làm mẹ, Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô trân trọng việc được đón nhận một thiên thần nhỏ bên người mình yêu và xem đây là một hành trình ý nghĩa trong cuộc sống.