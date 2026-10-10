Emoura Phạm sẽ đăng quang Miss Grand?

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm bất ngờ được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá ở thứ hạng gây bất ngờ.

Tối nay Chung kết của Miss Grand sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Trước giờ G, Emoura Phạm tiếp tục đón tin vui khi xuất hiện trong bảng Final Hot Picks do chuyên trang sắc đẹp Missosology công bố. Theo danh sách này, đại diện Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau người đẹp Tanzania. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Guatemala, Cuba và Cộng hòa Czech.

Đây là bảng dự đoán cuối cùng trước chung kết, quy tụ 20 gương mặt được Missosology đánh giá nổi bật. Việc Emoura góp mặt trong nhóm đầu khiến hành trình của người đẹp tại đấu trường nhan sắc quốc tế càng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu sắc đẹp Việt Nam.

Emoura Phạm được dự đoán đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của Miss Grand

Trước đó, đại diện Việt Nam cũng được một số chuyên trang sắc đẹp chú ý trong các bảng dự đoán. Bên cạnh những dấu ấn ở vòng thi phụ, Emoura còn ghi điểm với câu chuyện về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh và màn trình diễn trang phục dân tộc Vinh Quy Bái Tổ nặng gần 20 kg.

Tại cuộc thi năm nay, người đẹp từng lọt Top 15 phần thi Tài năng với tiết mục hát kết hợp vũ đạo. Cô cũng nhận được 14 lượt bình chọn từ các thí sinh khác trong câu hỏi giả định về người xứng đáng đăng quang nếu họ không chiến thắng. Những chi tiết này góp phần giúp đại diện Việt Nam được nhắc đến nhiều trước đêm thi quyết định.

Tuy nhiên, kết quả của Final Hot Picks chỉ là bảng dự đoán của Missosology, không phải kết quả chính thức từ ban tổ chức. Việc Emoura Phạm được xếp thứ 2 đồng nghĩa cô đang nhận được sự đánh giá tích cực từ chuyên trang này, nhưng chưa thể khẳng định khả năng giành vương miện.

Emoura Phạm được đánh giá cao trong những phần thi thuộc khuôn khổ Miss Grand

Hành trình của Emoura Phạm

Emoura Phạm tên thật Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Anh khi mẹ là người Việt, còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80-60-92 cm, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và đậm nét lai Tây. Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Kể từ khi đặt chân đến Thái Lan, Emoura Phạm nhanh chóng ghi dấu ấn khi lọt Top 10 Pre-Arrival, đứng đầu bình chọn Grand Day Experience và góp mặt trong Top 15 Grand Talent với tiết mục hát kết hợp vũ đạo trên nền ca khúc Espressocủa Sabrina Carpenter. Tuy nhiên, hành trình của đại diện Việt Nam cũng có sự cố đáng nhớ. Tại lễ khai mạc ngày 23/9, cô bất ngờ hụt chân khiến vương miện tuột khỏi đầu. Emoura nhanh chóng xử lý tình huống và tiếp tục trình diễn, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Emoura Phạm trình diễn trang phục dân tộc nặng 20kg

Một trong những điểm nhấn khác là câu chuyện về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh mà cô giới thiệu tại cuộc thi. Emoura chia sẻ mong muốn giúp trẻ em đến trường an toàn hơn, đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân ở các khu vực nông thôn. Đến phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc ngày 7/10, Emoura trình diễn thiết kế Vinh Quy Bái Tổ nặng gần 20 kg, lấy cảm hứng từ nghề làm ngựa giấy truyền thống. Cùng ngày, cô tiếp tục xuất hiện tại đêm bán kết với phần thi áo tắm và váy dạ hội đỏ mang tên Phượng hoàng lửa.

Trước chung kết Miss Grand International 2026, Emoura đã có nhiều dấu ấn từ thành tích ở các vòng thi phụ đến những câu chuyện cá nhân và phần trình diễn trang phục văn hóa. Tuy nhiên, các kết quả bình chọn chỉ mang tính tham khảo, còn vị trí chung cuộc vẫn phụ thuộc vào đánh giá của ban giám khảo.

Đại diện Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu thích vì sự hoà đồng, thân thiện

Tối nay, Emoura Phạm sẽ bước vào đêm thi quyết định

Ảnh: Miss Grand