Quyết định sai khiến Trấn Thành trả giá

Trấn Thành đã rơi vào tình thế không ai ngờ đến ở Running Man Vietnam.

Tối 16/10, Running Man Vietnam tiếp tục lên sóng với sự góp mặt của dàn khách mời gồm Văn Mai Hương, Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên. Trong thử thách lần này, các người chơi phải thu thập đủ thẻ số để tìm đường giải cứu bản thân. Tuy nhiên, chỉ có 4 người chơi đáp ứng đủ điều kiện mới có thể thoát ra an toàn, khiến cuộc đua trở nên căng thẳng hơn.

Nhờ tính toán khôn ngoan cùng lợi thế trong những màn xé bảng tên, Trấn Thành là người đầu tiên thu thập đủ thẻ số và có cơ hội bước vào khu vực dành cho người chiến thắng. Tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nam MC lại đưa ra một quyết định khiến chính mình phải "trả giá".

Thay vì nhanh chóng tìm cửa thoát, Trấn Thành quyết định ở lại vui chơi, thậm chí còn ngồi hát trong lúc những người khác tiếp tục cuộc đua. Nam MC tự tin tuyên bố: "Game kết thúc sớm quá, mình chui ra cửa làm gì, ở đây chơi với anh em cho vui". Sự thong dong của Trấn Thành đến mức Lan Ngọc cũng phải thắc mắc không biết anh đang ở đó làm gì.

Sau khi xé bảng tên và hoán đổi thẻ với Trần Ngọc Vàng, Trấn Thành đã sớm đủ điều kiện chiến thắng

Nam MC tự tin mình là một trong những người thắng đầu tiên

Sau một hồi vui chơi, Trấn Thành mới bắt đầu tìm đến cửa thoát với tâm thế đầy tự tin. Anh hào hứng nói: "Cuộc đời tôi lần đầu thấy hiền hòa vậy, giờ ra là mình thắng sao ta. Không ai ngờ người như tôi lại có số nhanh như vậy".

Thế nhưng, đời không như là mơ. Trong lúc Trấn Thành mải mê ca hát, những người chơi khác đã lần lượt hoàn thành thử thách. Đáng nói, mỗi cửa thoát chỉ được sử dụng một lần cho người đáp ứng đủ điều kiện. Cánh cửa mà Trấn Thành nhắm đến đã được Trần Ngọc Vàng sử dụng trước đó.

Clip: Trấn Thành hoang mang vì từ người chiến thắng thành thua cuộc

Khi biết cơ hội chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay, Trấn Thành lập tức rơi vào trạng thái hoang mang, không giấu nổi sự bất ngờ. Từ người nắm lợi thế sớm nhất, nam MC bất ngờ rơi vào thế bị động chỉ vì quá chủ quan. Cuối cùng, anh phải nhận kết quả thua cuộc và chịu hình phạt, thay vì trở thành một trong những người chiến thắng như dự tính ban đầu. Màn “tự hủy” của Trấn Thành nhanh chóng tạo nên tình huống vừa hài hước vừa đáng tiếc. Chỉ cần quyết đoán thêm một chút, nam MC hoàn toàn có thể bảo toàn lợi thế. Nhưng chính suy nghĩ muốn ở lại chơi cho vui đã khiến anh đánh mất cơ hội ngay trước mắt.

Tuy nhiên, trong lúc Trấn Thành nghỉ ngơi và rong chơi, Trần Ngọc Vàng đã "cướp" cơ hội vượt cửa số 4 mà Trấn Thành đã tính toán trước

Đây cũng là một trong những điểm khiến Trấn Thành tạo được dấu ấn tại Running Man Vietnam. Bên cạnh khả năng tính toán, sự hoạt ngôn và những màn tung hứng duyên dáng, nam MC còn mang đến nhiều tình huống bất ngờ nhờ tính cách hài hước. Và lần này, quyết định tưởng chừng vô hại của anh lại trở thành cú “quay xe” khiến khán giả không thể nhịn cười.

Khán giả vừa thương vừa buồn cười vì trường hợp của Trấn Thành

Trấn Thành từng chia sẻ rằng Running Man Vietnam mang đến cho anh cảm giác rất khác so với nhiều chương trình khác. Đây là nơi nam MC có thể thoải mái vui đùa, bộc lộ tính cách tự nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc không cần quá giữ hình tượng. Anh từng viết: "Tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia.

Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó ko có vấn đề gì đừng giận giùm nó! Lãng lắm. Cả nhà xem show thư giãn thôi hen".

Trấn Thành là mảnh ghép không thể thiếu của Running Man Việt

Ảnh: FBNV