"Sao nhìn Trấn Thành cứ ra Loan Niệm thế này"

Chỉ vài bức ảnh mà Trấn Thành và Hari Won khiến dân tình viết ra chục kịch bản ngôn tình cho đôi vợ chồng.

Cách đây không lâu, Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh ngồi trên chuyến bay cùng Hari Won. Nam đạo diễn cho biết cả hai sẽ có chuyến du lịch cùng nhau sau thời gian dài tập trung để hoàn thành công việc từ gameshow đến phim ảnh. Trấn Thành còn hài hước úp mở về địa điểm đi chơi lần này của hai vợ chồng.

Cho đến trưa 16/10 (giờ Việt Nam), Trấn Thành đăng tải hình ảnh cùng Hari Won tận hưởng chuyến du lịch tại Ai Cập. Trong ảnh, hai vợ chồng xuất hiện trên ban công với tầm nhìn hướng thẳng ra những kim tự tháp nổi tiếng. Cả hai đều khoác áo choàng ngủ, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn với nhiều món được bày biện trên bàn.

Trấn Thành và Hari Won check-in tại Ai Cập

Loạt ảnh của vợ chồng Trấn Thành khiến nhiều người thích thú chia sẻ lại. Ngay dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận nhận xét hình ảnh này có nét tương đồng với cặp đôi Loan Niệm và Thượng Chi Đào trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Lý do khiến cư dân mạng liên tưởng không chỉ nằm ở bối cảnh lãng mạn mà còn đến từ chính tư thế của hai vợ chồng. Trấn Thành và Hari Won ngồi chung một chiếc ghế, gần như sát cạnh nhau, nam đạo diễn còn vòng tay ôm eo bà xã đầy tự nhiên.

Đặc biệt, thần thái của Trấn Thành cũng là chi tiết được chú ý. Trong bức ảnh, nam nghệ sĩ có vẻ điềm tĩnh, hơi lạnh lùng, trong khi Hari Won ngồi sát bên chồng chuẩn bị bữa ăn. Khoảnh khắc gần gũi khiến nhiều người liên tưởng đến những phân cảnh Loan Niệm và Thượng Chi Đào khi ở bên nhau.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Nhìn cũng cũng Loan Niệm đó chứ không vừa", "Sao hình này thấy giống Tỉnh Bách Nhiên (diễn viên thủ vai Loan Niệm - PV) vậy Hai", "Hai ơi sao nhìn Hai nó cứ Loan Niệm mà Trấn Thành như nào ấy Hai", "Hai có chỉnh gì mặt không mà e nhìn ra Luke (tên tiếng anh của Loan Niệm trong phim - PV),...

Cư dân mạng bình luận vợ chồng Trấn Thành như Loan Niệm và Thượng Chi Đào

Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim cực hot trong năm 2026. Câu chuyện bắt đầu khi Thượng Chi Đào bước chân vào ngành quảng cáo tại Bắc Kinh, gặp Loan Niệm - một người có năng lực, giữ vị trí cấp trên nhưng nổi tiếng lạnh lùng và khắt khe trong công việc. Từ mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện yêu đương của họ không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn trải qua nhiều va chạm, tổn thương, chia tay và tìm cách hàn gắn.

Việc so sánh vợ chồng Trấn Thành với cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào tất nhiên là bình luận tạo không khí vui vẻ của dân mạng. Tuy nhiên, qua đó có thể thấy nhiều khán giả cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc và không ngại thể hiện sự lãng mạn qua bức ảnh của vợ chồng Trấn Thành.

Trấn Thành đưa Hari Won du lịch sau thời gian dài tập trung toàn tâm cho công việc

Là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt, Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã trở thành hình mẫu hôn nhân được đông đảo khán giả chú ý. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong phim Bệnh Viện Ma rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2016 sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn.

Suốt nhiều năm qua, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào hay các màn tung hứng hài hước trên mạng xã hội. Chính sự thoải mái, tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Trấn Thành và Hari Won đã có gần 10 năm hôn nhân

Ảnh: FBNV